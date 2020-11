Yhdysvaltain presidentinvaalit

Tästä yhteenvetojutusta löydät kaikki oleellisimmat tiedot vaalista ja äänestyksen ja ääntenlaskennan vaiheista läpi keskiviikkoyön ja -aamun.

Yhdysvalloissa äänestetään parhaillaan presidentinvaaleissa. Donald Trumpin ja Joe Bidenin välisen presidenttikisan voittaja on selvillä aikaisintaan keskiviikkoaamulla Suomen aikaa, mutta on hyvin mahdollista, että tulosta saadaan odotella kauemmin.

Tästä yhteenvetojutusta löydät kaikki oleellisimmat tiedot vaaleista ja äänestyksen ja ääntenlaskennan vaiheista läpi keskiviikkoyön ja -aamun. Tekstimuotoiseen hetki hetkeltä -seurantajuttuun puolestaan pääset tästä linkistä.

Kello 2.30 käynnistyy HS:n vaalistudio. Suorassa studiolähetyksessä seurataan vaalitulosta hetki hetkeltä asiantuntijoiden ja vieraiden kanssa. Studiolähetykseen pääset tästä linkistä.

Mikä on tulos tällä hetkellä?

Uutiskanava CNN on julistanut ensimmäisen osavaltion. Presidentti Trump voittaa Indianan ja sen 11 valitsijamiestä. Trump voitti Indianan myös vuonna 2016. Myös Kentuckysta on selvillä jotain tuloksia. Vuoden 2016 tapaan myös se on menossa Trumpille selvästi.

Selvissä osavaltioissa kiinnostavaa on se, muuttuvatko tulokset oleellisesti edellisvaaleihin verrattuna. Se voi antaa viitteitä, miten ehdokkaat pärjäävät tiukemmissa osavaltioissa.

Osavaltioiden tuloksia päivitetään tähän juttuun sitä mukaan, kun niitä alkaa tulla. Käytännössä se tapahtuu niin, että suuret mediatalot julistavat osavaltioita Trumpille tai Bidenille, kun ne arvioivat laskettujen äänten perusteella, ettei takamatkalle jääneellä ole enää mahdollisuuksia voittoon.

Tyypillisesti mediat ovat seuranneet tässä uutistoimisto AP:ta.

Tuloksia alkaa selvitä kahden jälkeen keskiviikkoyönä. Osa voi tulla nopeastikin äänestyksen päätyttyä, joissain osavaltioissa voi kestää kauan. Ensimmäiset äänestyspaikat sulkeutuivat keskiviikkoyönä yhdeltä Suomen aikaa.

Näiden vaalien alla postiäänestys on ollut keskeisessä roolissa, ja postiäänestyksen käytännöt poikkeavat osavaltiokohtaisesti. Esimerkiksi vaa’ankieliosavaltio Pennsylvaniassa postiäänten käsittely aloitettiin vasta vaalipäivän aamuna, joten osavaltion tulos tuskin selviää kovin nopeasti. Pennsylvaniassa hyväksytään myös vaalipäivänä leimattuja ääniä, jotka saapuvat perille vaalipäivän jälkeen.

Toisessa vaa’ankieliosavaltiossa, Arizonassa, ääntenlasku puolestaan tapahtunee nopeammin. Siellä on postiäänestämisestä pitkä perinne, ja uusi laki sallii varhaisen ennakkoäänten laskun.

Viimeiset vaaliuurnat sulkeutuvat keskiviikkoaamuna kuudelta Suomen aikaa.

Milloin lopullinen tulos on selvillä?

Yhdysvaltojen vaaleja seuraavan ennustesivuston Fivethirtyeightin mukaan kaikista todennäköisin on mahdollisuus, että keskiviikkoaamuna Suomen aikaa ei ainakaan kovin varhain tiedetä vielä vaalin voittajaa, mutta vaalin suunnasta on jo jonkinlainen käsitys tärkeiden ja ääniä nopeasti laskevien osavaltioiden perusteella.

Jos Bidenin voitto on selvä, se voisi olla sivuston perustajan Nate Silverin mukaan tiedossa kymmeneltä aamupäivällä Suomen aikaa eli kolmelta yöllä USA:n itärannikon aikaa. Hyvin tiukassa tilanteessa tuloksen selviäminen voisi kestää päiviä tai jopa viikkoja, kun myöhäisiä postiääniä laskettaisiin tai tehtäisiin tarkastuslaskentoja.