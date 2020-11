Esimerkiksi Texasissa ja Havaijilla on jo annettu enemmän ääniä kuin vuoden 2016 presidentinvaaleissa.

Yhdysvaltain presidentinvaalien äänestys näyttää sujuneen tähän mennessä odotettua rauhallisemmissa merkeissä.

Suurissa kaupungissa eri puolilla maata varauduttiin levottomuuksiin äänestyksen edetessä. Toistaiseksi näyttää siltä, että suuremmilta kahakoinneilta on vältytty.

Washingtonissa Valkoisen talon ulkopuolelle kerääntyi vähitellen paljon väkeä odottamaan vaali-illan käänteitä. The Washington Postin mukaan paikalla oli rauhallinen ja rento tunnelma.

Presidentin virka-asunnon ympärille on rakennettu väliaikainen aita mahdollisten väkivaltaisuuksien varalta.

Vaali-illan tunnelmia valvovan Yhdysvaltain kansalliskaartin edustaja sanoi The Washington Postille tiistai-iltana paikallista aikaa, ettei yhtäkään kansalliskaartin jäsentä ollut aktivoitu tai asetettu valmiustilaan pääkaupungissa levottomuuksien takia.

Presidentinvaaleissa oli annettu jo 101 miljoonaa ääntä ennakkoon, mikä hipoo uutta ennätystä maan historiassa.

The Guardianin mukaan äänisaalis vastaa peräti 73 prosenttia vuoden 2016 presidentinvaalien äänimäärästä. Tuolloin tehtiin edellinen ennätys, kun lähes 139 yhdysvaltalaista antoi äänensä, kertoo The New York Times. Esimerkiksi Texasissa ja Havaijilla on jo annettu enemmän ääniä, kuin vuonna 2016 yhteensä.

Näyttää siis todennäköiseltä, että kun ennakkoäänten jälkeen lasketaan vielä varsinaisena vaalipäivänä annetut äänet, presidentti Donald Trumpin ja demokraattihaastaja Joe Bidenin vaalitaistosta tulee Yhdysvaltain historian eniten äänestetty presidentinvaali.

Riippumattoman äänestystilastoja koostavan US Elections Projectin ennusteen mukaan koko vaalien äänestysprosentti nousee arviolta 67 prosenttiin.

Trump kommentoi vaaleja aamuyöstä Suomen aikaa Twitterissä, että tilanne näytti hänen ja kannattajiensa näkökulmasta ”todella hyvältä” koko maassa.

Äänestys on yhä käynnissä monissa osavaltioissa, ja viimeiset vaaliuurnat sulkeutuvat keskiviikkoaamuna kuudelta Suomen aikaa. Tilanteen ja tuloskartan näet tästä HS:n jutusta.

Biden on kehottanut Twitterissä ihmisiä ”pysymään jonossa”, koska he saavat yhä äänestää, jos he ovat jonossa äänestyspaikan sulkeutuessa.

Ääntenlaskennan odotetaan kestävän postiäänten laskun takia tavallista kauemmin, jopa päiviä. US Election Projectin mukaan postiääniä on annettu koko maassa ennakkoon yli 65 miljoonaa.

Vaalipäivänä huomiota ovat herättäneet omituiset automaattiset valepuheluista, joita äänestäjät ovat saaneet.

BBC:n mukaan miljoonat äänestäjät ovat saaneet puheluita, joissa heitä kehotetaan ”pysymään turvassa ja pysymään kotona”. Ilmeisesti puheluita on tullut jo melkein vuoden ajan, mutta vaalipäivänä ne herättivät paljon huomiota.

Puheluiden alkuperä on toistaiseksi tuntematon, eikä niissä kaikissa mainita erikseen äänestämistä. Viranomaiset ovat kertoneet puheluiden olevan valheellisia.

Yhdysvaltain keskusrikospoliisi FBI on kertonut olevansa puheluista tietoinen, mutta ei kommentoinut asiaa enempää.