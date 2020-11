Demokraattien tulisi voittaa kaikkiaan neljä paikkaa lisää saadakseen senaatin enemmistön.

Yhdysvaltain kongressin alahuone eli edustajainhuone pysyy näillä näkymin demokraattien enemmistön käsissä, arvioivat ääntenlaskun edetessä ainakin NBC ja Fox News.

Toisaalta The New York Times muistuttaa, että varhain keskiviikkoaamuna Suomen aikaa republikaanit ovat varmistaneet edustajainhuoneessa enemmän paikkoja kuin demokraatit. Ennusteiden mukaan demokraatit tulevat kuitenkin pitämään edustajainhuoneen käsissään.

Ylähuoneen eli senaatin osalta tilanne on äärimmäisen tasainen ja ääntenlaskun etenemistä joudutaan odottamaan ennen tilanteen ratkeamista.

Yhdysvaltain presidentinvaalien varjossa valitaan kaikki 435 edustajaa kongressin edustajainhuoneeseen sekä 35 jäsentä senaattiin, jossa on kaikkiaan sata paikkaa.

Edustajainhuoneen kausi on kaksi vuotta ja senaatin kausi kuusi vuotta niin, että noin kolmannes senaattorien paikoista on avoinna kahden vuoden välein.

Demokraatit saivat ainakin yhden täpäränä pidetyn senaattipaikan, kun John Hickenlooper voitti senaattori Cory Gardnerin Coloradossa. Toisaalta republikaani Tommy Tuberville nousee senaattiin Louisianasta, kun hän voitti demokraattisenaattori Doug Jonesin.

Demokraattien tulisi voittaa kaikkiaan neljä paikkaa lisää saadakseen senaatin enemmistön – tai kolme paikkaa, jos Joe Biden valitaan presidentiksi. Tämä johtuu siitä, että tasatilanteessa varapresidentin ääni ratkaisee, ja Bidenin voittaessa varapresidentiksi nousisi Kamala Harris.

Jos demokraatit saisivat myös senaatin, republikaanipresidentti Donald Trump ei voisi edes voittaessaan saada läpi kovin konservatiivisia korkeimman oikeuden tuomareita, koska valintaan vaaditaan senaatin enemmistö.

Ääntenlasku on jo niin pitkällä, että ensimmäiset läpimenijät ovat tiedossa, ja perin värikästä poliittista keskustelua on luvassa jatkossakin.

Uutistoimisto AFP kertoo, että esimerkiksi Georgiasta edustajainhuoneeseen valitaan republikaani Marjorie Taylor Greene, joka on levittänyt QAnon-salaliittoteorioita ja jota presidentti Donald Trump kutsui pari kuukautta sitten ”republikaanien tulevaksi tähdeksi”.

Greenen kampanjalause oli ”pelasta Amerikka, pysäytä sosialismi”. Hän pitää valkoisia miehiä Yhdysvaltain alistetuimpana kansanryhmänä ja poseerasi vaalikampanjassaan aseen kanssa ilmoittaen olevansa ”Trumpin vahvin liittolainen kongressissa”.

Senaatissa republikaaneilla on tällä hetkellä niukka 53 paikan enemmistö. Uutistoimisto Reuters on laskenut, että 35:stä nyt jaossa olevasta paikasta noin 14 on kyselyjen mukaan aidosti auki. Niistä 12 on kuulunut republikaaneille ja kaksi demokraateille.