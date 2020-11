Jo nyt on todennäköistä, että vaalitulosta joudutaan odottamaan päiviä, kirjoittaa HS:n Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Anna-Sofia Berner.

Washington

Yhdysvaltain itärannikolla vuorokausi on juuri vaihtunut. Maan seuraava presidentti ei ole tiedossa. Vaalit menevät siis odotusten mukaisesti.

Kuukausien ajan on ollut tiedossa, että pandemian vuoksi yhdysvaltalaiset äänestävät tavallista enemmän ennakkoon ja postitse. Lisäksi äänestysaktiivisuus ennakkoon oli suurempi kuin koskaan. Siksi ääntenlaskennassa kestää.

Nyt kysytään malttia.

Varmuus vaalien tuloksesta saadaan vasta, kun Keskilännen tärkeät äänet saadaan lasketuksi. Niitä joudutaan odottamaan todennäköisesti päiviä.

Jotain kuitenkin tiedetäänkin. Entinen varapresidentti Joe Biden ei saanut murskavoittoa, josta demokraatit haaveilivat. Se olisi kuitenkin ollut suurempi yllätys kuin tämänhetkinen tasainen tilanne.

Vaalien suurin kysymysmerkki oli etukäteen Florida, jossa istuva presidentti Donald Trump ja Biden olivat mielipidekyselyissä käytännössä tasoissa.

Vaali-iltana alkoi jo varhain näyttää siltä, että Trump voittaa Floridan. Ääntenlaskenta on yhä kesken, mutta vaikuttaa siltä, että Trump voittaa osavaltion Miamin seudun latinojen äänillä. Vaikka Biden sai enemmistön väkirikkaan Miami-Daden piirikunnan äänistä, Trump pärjäsi siellä huomattavasti paremmin kuin neljä vuotta sitten.

Latinoäänistä tullaan näiden vaalien jälkeen kirjoittamaan lukemattomia analyysejä.

Kynsien pureskelun sijaan lähipäivät kannattaa käyttää Yhdysvaltain osavaltioiden opetteluun.

Demokraattien kannalta parhaat uutiset ovat tähän mennessä tulleet Arizonasta. Televisiokanava Fox ilmoitti jo Bidenin voittaneen osavaltion. Muut odottavat vielä. Tällä hetkellä Arizona on matkalla ensimmäiseksi osavaltioksi, jonka Trump voitti vuonna 2016 mutta häviää tällä kertaa.

Se tekisi Trumpista altavastaajan, mutta ei vielä yksin ratkaise kisaa. On odotettava, että Michigan, Wisconsin ja Pennsylvania laskevat äänensä.

Välillä kannattaa myös vilkaista, miten ääntenlasku etenee Georgiassa, vaikka siellä Trumpin voitto on yhä todennäköisempi kuin Bidenin.

Miksi kisa sitten on näin tasainen? Sen pohjalla ovat Yhdysvaltain politiikan suuret mannerlaatat.

Demokraatit ovat entistä vahvemmin koulutettujen kaupunkilaisten puolue. Republikaanit hallitsevat maaseutua, ja harvaan asutut alueet taas hyötyvät siitä, ettei presidenttiä valita valtakunnallisilla vaaleilla vaan osavaltioissa.

Näitä mannerlaattoja eivät suuresti heiluttele edes vuosisadan pandemia tai Donald Trump. Trumpin kannattajat eivät pidä pandemiaa Trumpin syynä. Sen sijaan he muistavat, että talous kasvoi ennen pandemiaa ja luottavat siihen, että samaan palataan, kunhan pandemiasta päästään.

Ratkaisu on esikaupunkien äänestäjien käsissä. Heitä on yli puolet kansasta ja he ovat liikkeessä. Heidän ääniään nyt odotetaan.

Ennen kaikkea odotetaan naisten ääniä. Neljä vuotta sitten Trump voitti enemmistön esikaupunkien naisten äänistä, mutta sen jälkeen moni on saanut presidentistä tarpeekseen.

Kuinka moni? Sitä ei tiedetä moneen päivään.