Yhdysvaltain presidentinvaalit

Presidentti lupaa riitauttaa vaalin korkeimmassa oikeudessa ja haluaa ääntenlaskennan loppuvan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puhui aamulla Suomen aikaa Valkoisessa talossa. Hän väittää, että ”surullinen joukko ihmisiä” yrittää viedä äänioikeuden hänen kannattajiltaan.

”Tämä on petos. Tämä on häpeällistä Yhdysvaltain kansalle. Me voitimme tämän vaalin. Tämä on jättimäinen petos maatamme kohtaan.”

Trump aikoo vetää vaalit korkeimpaan oikeuteen ja lopettaa ääntenlaskennan.

”Tämä on surullinen hetki. Me voitamme. Minun mielestäni olemme jo voittaneet.”

Hän luetteli osavaltioita, joissa hän on oman käsityksensä mukaan jo voittanut mutta joissa häntä ei ole vielä julistettu voittajaksi.

”Eivät he saa meitä kiinni.”

Vaalit eivät ole ratkenneet ja kukaan ei ole voittanut. Monessa osavaltiossa ääntenlaskenta on kesken ja lasketuista äänistä ei voi päätellä, kuka voittaa.

Mies katsoi Donald Trumpin puhetta liittyen ääntenlaskennan tuloksiin Washingtonissa.­

Hän väittää, että on ”valtavalla tavalla” voitolla Pennsylvaniassa, jonka tilanne on täysin auki laskemattomien postiäänten vuoksi. Pennsylvanian tilanne ratkeaa mahdollisesti vasta päivien päästä.

”Meillä on ollut mahtava yö”, Trump sanoi.

”Yhtäkkiä, mitä tapahtui näille vaaleille? He tiesivät, että he eivät voi voittaa, joten he haluavat viedä tämän oikeuteen.”

Twitterissä Trump väitti aiemmin, että demokraatit yrittävät ryövätä presidentinvaalit. Twitter on merkinnyt Trumpin kirjoituksen valheelliseksi.

Demokraatti Joe Biden sanoi aiemmin, että hän uskoo voittavansa vaalin.

CNN-kanavan toimittaja Jim Acosta totesi näin Trumpin puheesta:

”Maan perustajaisät pyörivät haudoissaan. Tämä on historiallista, historiallisen kauheaa.”