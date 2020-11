Presidentti Trump tarkoitti ilmeisesti ääntenlaskennan lopettamista ja sanoi, että ”voitimme kaiken, ja sitten se vain peruttiin”.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump herätti hämmennystä ennenaikaisella voittopuheellaan, jossa hän totesi jo voittaneensa vaalit ja vaati ”äänestämisen lopettamista” – tarkoittaen ilmeisesti ääntenlaskennan lopettamista – ja vaalien viemistä korkeimpaan oikeuteen.

”Me olimme valmiit suuriin juhliin. Voitimme kaiken, ja sitten se vain peruttiin”, Trump sanoi.

Hän väitti olevansa jo tavoittamattomassa johdossa vaa’ankieliosavaltioissa, kuten Georgiassa ja Pohjois-Carolinassa ja olevansa voittamassa Pennsylvaniassa, Michiganissa ja Wisconsinissa.

”Tiedättekö, mitä tapahtui? He tiesivät, että he eivät voi voittaa, joten he sanoivat, että mennään oikeuteen”, Trump väitti.

Itse asiassa johtavien demokraattipuolueen vaikuttajien ei kuultu vaaliyönä vaativan vaalien viemistä oikeuteen ennen kuin Trump sanoi puheessaan: ”Me menemme korkeimpaan oikeuteen. Me haluamme kaiken äänestämisen loppuvan. Me emme halua heidän löytävän mitään äänestyslipukkeita neljältä aamuyöllä ja lisäävän niitä listaan.”

Tämä oli jopa tyrmistyttävä lausunto, koska joissakin osavaltioissa postiäänten laskeminen saatiin aloittaa vasta äänestyspaikkojen sulkeuduttua ja niiden laskemiseen kuluu tunteja, jopa päiviä. Joissakin osavaltioissa hyväksytään myös tulevina päivinä saapuvat postiäänet, jos ne on leimattu ajoissa.

Postiäänet ovat täysin laillisia, mutta kuten kyselyissä ja myös ovensuukyselyissä vaalipäivänä tiedettiin, vaalipäivän äänet suosivat Trumpia, kun taas postiäänestys suosii demokraattipuolueen ehdokasta Joe Bidenia. Postiääniä on myös annettu tällä kertaa ennätysmäisen paljon myös koronaviruspandemian vuoksi.

Biden oli keskipäivällä Suomen aikaa johdossa valitsijamiehissä niiden osavaltioiden suhteen, joissa tilanteen katsotaan jo ratkenneen. Hänellä oli noin 238 ”varmaa valitsijamiestä” ja Trumpilla vastaava luku oli 213.

Lue tuoreimmat tulokset HS:n päivittyvästä seurannasta tästä.

Trumpin toive on siis, että ääntenlasku keskeytetään lopuissa osavaltioissa siinä vaiheessa, kun hän on johdossa, eli ennen kuin Bidenia suosivat postiäänet saadaan laskettua.

”Viimeistään nyt Yhdysvaltain demokratian perustukset järisevät”, kirjoittaa HS:n Washingtonin kirjeenvaihtaja Anna-Sofia Berner kommentissaan. ”Trumpilla ei kuitenkaan ole valtaa pysäyttää ääntenlaskentaa eikä voittajaksi julistautuminen tee hänestä voittajaa. Perustuksia testataan.”

Trump on presidenttikaudellaan nimittänyt kolme konservatiivista tuomaria korkeimpaan oikeuteen, jossa voimasuhteet ovat nyt 6–3 konservatiivien hyväksi. Ei ole kuitenkaan tiedossa lakipykälää, jonka perusteella tuomarit voisivat keskeyttää ääntenlaskennan tai hylätä kaikki vaa’ankieliosavaltioiden postiäänet.

Joe Bidenin kampanja puolestaan ilmoitti pitävänsä presidentin väitteitä tyrmistyttävinä ja muistutti, että heillä on lakimiehet valmiina, jos Trump yrittää muuttaa sääntöjä kesken ääntenlaskennan oikeusteitse.

HS seurasi Yhdysvalloissa vaikuttavien tutkijoiden kanssa ääntenlaskua varhain keskiviikkoaamuna. Sekä Trumpia puolustava apulaisprofessori David Azerrad että häntä vastustava professori James A. Robinson kehottivat malttiin, koska varmaa tulosta ei keskiviikkona välttämättä saataisi.

Nyt näyttävät käyvän toteen myös Robinsonin pelot vaalien viemisestä oikeudenkäynteihin.

”Tästä voi tulla vielä iso sotku”, Robinson sanoi.