Etiopiassa uhkaa syttyä sisällissota, kun maan hallitus ilmoitti keskiviikkona aloittaneensa sotatoimet Tigrayn osavaltiossa maan pohjoisosassa, kertovat uutistoimistot.

Reutersin haastattelemat diplomaattilähteet raportoivat kovista taisteluista Tigrayn alueella.

Etiopian pääministeri Abiy Ahmed syytti Tigrayn paikallishallintoa hyökkäyksestä liittovaltion joukkoja vastaan, minkä vuoksi se lähetti alueelle sotajoukkonsa.

Tigrayn osavaltio järjesti syyskuussa omin päin aluevaalit, joilla se uhmasi keskushallintoa. Etiopian hallitus ei tunnusta Tigrayn uutta hallintoa ja on kutsunut vaaleja laittomiksi.

Etiopian piti järjestää parlamentti- ja aluevaalit tämän vuoden elokuussa, mutta maaliskuussa se lykkäsi vaaleja ehkäistäkseen koronaviruksen leviämistä. Uusi ajankohta ei ole selvillä.

Jännitteet Etiopian hallituksen ja Tigrayn osavaltiota hallitsevan puolueen, Tigrayn kansanvapautusrintaman (TPLF) välillä ovat kasvaneet viime päivinä, kun osapuolet ovat syyttäneet toisiaan sotilaallisen konfliktin suunnittelusta.

Etiopian hallitus on julistanut osavaltioon kuuden kuukauden mittaisen hätätilan, jonka valvomista johtaa asevoimien esikuntapäällikkö. Pääministeri Abiyn tiedottaja Billene Seyoum sanoi Reutersille, että sotilasoperaatiot Tigrayn alueella ovat alkaneet.

Pääministerin edustajan mukaan kansanvapautusrintama TPLF oli yrittänyt varastaa tykistöä ja muuta välineistöä alueelle sijoitetuilta liittovaltion joukoilta.

”Viimeinen pisara olivat tämänaamuiset hyökkäykset, minkä vuoksi liittovaltion hallitus on pakotettu sotilaalliseen yhteenottoon”, todettiin hallituksen julkilausumassa.

Hallituksen mukaan tavoitteena on estää epävakautta Tigrayn osavaltiossa ja koko Etiopiassa. Viranomaiset ovat sulkeneet myös puhelin- ja internetpalvelut Tigrayn alueella.

Etiopiassa osavaltiot on jaettu etnisin perustein. Tigraykansa piti Etiopiassa poliittista valtaa vuodesta 1991 siihen asti kun Abiy astui virkaansa 2018.

Sen jälkeen heidän vaikutusvaltansa on vähentynyt ja tigraykansaa edustavia virkamiehiä on pidätetty, erotettu tai syrjäytetty. Hallituksen mukaan kyse on ollut korruption hillitsemisestä, mutta tigrayläiset pitävät toimia toisinajattelijoiden tukahduttamisena.

Tigrayn väestö kattaa noin viisi prosenttia Etiopian noin 109 miljoonasta asukkaasta, mutta osavaltio on rikkaampi ja vaikutusvaltaisempi kuin monet suuremmat alueet.

Etiopian pääministerille Abiy Ahmedille myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto viime vuonna, mutta sen jälkeen häntä on syytetty muun muassa hallituksen vastustajien pidättämisestä. Abiy kuuluu Etiopian suurimpaan kansanryhmään, oromoihin.