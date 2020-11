Yhdysvaltain presidentinvaalit

Ääntenlaskennan tässä vaiheessa Donald Trump on useimmissa osavaltioissa etulyöntiasemassa. Suurkaupungit saattavat kuitenkin kääntää tilanteen Joe Bidenin eduksi.

Jännitysnäytelmä Yhdysvaltain presidentinvaaleissa tiivistyy Keskilänteen.

Tässä jutussa kerrotaan, mitä keskiviikkona iltapäivällä Suomen aikaa tiedetään ratkaisevien osavaltioiden tilanteesta. Pääasiallisena lähteenä on The New York Timesin jatkuvasti päivittyvä tulosseuranta.

Jutun lopussa on interaktiivinen kartta, jolla voit itse kokeilla, miten ratkaisemattomien osavaltioiden tulokset voivat vaikuttaa vaalitulokseen.

Demokraattien Joe Biden on ääntenlaskennan tässä vaiheessa takamatkalla, mutta se ei välttämättä tarkoita, että republikaanipresidentti Donald Trump olisi vielä turvannut itselleen jatkokauden Valkoisessa talossa.

Lopputulos on periaatteessa avoin vielä kahdeksassa osavaltiossa 50:stä.

Näitä ovat Alaska, Georgia, Nevada, Pohjois-Carolina sekä niin sanotun ruostevyöhykkeen osavaltiot Pennsylvania, Michigan ja Wisconsin.

Myös koillisessa Mainen osavaltiossa on vielä yksi valitsijamiesääni jaossa. Mainelaislehti Portland Press Herald ei ole ennakoinut, kummalle se uskoo tuon yhden valitsijamiehen menevän. Maine on sikäli poikkeuksellinen osavaltio, että siellä eniten ääniä saanut ehdokas ei saa automaattisesti kaikkia valitsijamiehiä taakseen.

Alaskassa ääntenlaskenta on alkuvaiheessa, mutta käytännössä on jo selvää, että osavaltion kolme valitsijamiestä menevät Trumpille.

Nevadan kuusi valitsijamiestä taas näyttäisivät menevän Bidenille. Kun äänistä on laskettu 86 prosenttia, Biden johtaa vain 0,6 prosenttiyksiköllä, mutta eniten on laskematta ääniä Bidenin vahvoilta kannatusalueilta.

Georgiassa Trump johtaa prosentein 50,5–48,3. Ero näyttää suurelta, koska äänistä on laskettu jo 92 prosenttia. Bidenilla on silti vielä mahdollisuus viedä Georgian 16 valitsijamiestä.

Georgian laskematta olevat äänet tulevat enimmäkseen osavaltion suurkaupungeista kuten Atlantasta. Suurkaupungit ovat Bidenin tukialuetta.

Ääntenlaskenta Fultonin piirikunnassa viivästyi, koska laskentakeskuksessa rikkoutui vesiputki, kertoo verkkolehti Politico. Fultonin piirikuntaan kuuluu juuri Atlanta.

Georgian tulosta jouduttaneen odottamaan vähintään keskiviikkoiltaan Suomen aikaa.

Pohjois-Carolinassa tilanne on samantyyppinen kuin Georgiassa. Äänistä on laskettu 95 prosenttia, ja Trumpilla on 1,4 prosenttiyksikön etumatka.

Trumpin voitto on kuitenkin jo hyvin todennäköinen. Pohjois-Carolina tuo voittajalle 15 valitsijamiestä.

Jäljelle jää kolme osavaltiota Keskilännestä: Pennsylvania, Michigan ja Wisconsin. (Tarkkaan ottaen Pennsylvania ei kuulu Keskilänteen, mutta on osa samaa vyöhykettä.)

Jos muut osavaltiot menevät tässä artikkelissa oletetulla tavalla ja Biden onnistuu kirimään voittoon Georgiassa, hänelle riittää voitto yhdessä noista kolmesta Keskilännen osavaltiosta.

Jos taas Biden häviää Georgian, niin kuin ääntenlaskennan tässä vaiheessa näyttää, hänen on voitettava kaksi Keskilännen osavaltiota.

Kääntäen: jos muut osavaltiot menevät tässä oletetulla tavalla ja Trump voittaa Georgian, hänelle riittää voitto yhdessä Keskilännen osavaltiossa.

Jos Trump häviää Georgian, hänen on voitettava kaksi Keskilännen osavaltiota.

Käännetään siis katse Pennsylvaniaan (20 valitsijamiestä), Michiganiin (16) ja Wisconsiniin (10).

Pennsylvaniassa Trumpilla näyttää olevan musertava johto: 55,7 prosenttia vastaan Bidenin 43 prosenttia, kun äänistä on laskettu 74 prosenttia.

Ääniä on kuitenkin laskematta ennen kaikkea Philadelphian ja Pittsburghin metropolialueilla. Noin 1,6 miljoonan asukkaan Philadelphia on Yhdysvaltain kuudenneksi suurin kaupunki, ja se on demokraattien vankkaa valtapiiriä. Siellä äänistä on laskettu vasta 48 prosenttia.

Myös postiääniä on laskematta. Tilanne näyttää Trumpin kannalta suotuisalta, mutta on mahdollista, että Pennsylvanian tulosta joudutaan odottamaan jopa perjantaihin asti.

Vaalivirkailijat tyhjensivät ääntenlaskukonetta Philadelphian kaupungissa Pennsylvaniassa tiistaina paikallista aikaa.­

Michigan näyttäisi tällä hetkellä menevän niukasti Trumpille. Hän johtaa prosentein 49,8–48,5, kun äänistä on laskettu 84 prosenttia.

Michiganissa on kuitenkin sama tilanne kuin Pennsylvaniassa. Suurkaupunki Detroit on Bidenin vahvaa aluetta, ja sieltä on tulossa vielä paljon ääniä.

Michiganin vaalitulos lienee selvillä viimeistään torstain vastaisena yönä Suomen aikaa.

Wisconsin näyttäisi tällä hetkellä menevän täpärästi Bidenille. Kun äänistä on laskettu 97 prosenttia, Biden johtaa prosentein 49,5–48,8.

Äänimäärissä tuo hiuksenhieno ero tarkoittaa sitä, että Biden on laskennan tässä vaiheessa saanut vain noin 20 000 ääntä enemmän kuin Trump. Osavaltio on asukasluvultaan noin 5,8 miljoonaa eli Suomen kokoluokkaa.

Wisconsinin vaalitulos selvinnee viimeistään torstain vastaisena yönä Suomen aikaa.

Nämä osavaltiokohtaiset tilanteet johtavat siihen, että sekä Trumpilla että Bidenilla on vielä useampia voittavia yhdistelmiä tarjolla.

Alla olevasta kartasta voit kokeilla itse, mikä vaikutus on niillä muutamalla osavaltiolla, joiden tulos on vielä auki. Voittajan on saatava taakseen vähintään 270 valitsijamiestä.