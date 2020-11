Viimeisimmässä deradikalisaatio-ohjelman tapaamisessa tekijä oli tuominnut Ranskassa hiljattain tapahtuneet terrori-iskut.

Itävallan pääkaupungissa Wienissä tapahtuneen terrori-iskun tekijä hyökkäsi yksin, kertoi maan sisäministeri Karl Nehammer keskiviikkona tiedotustilaisuudessa uutistoimisto Reutersin ja AFP:n mukaan.

Nehammer kertoi tiistaina, että silminnäkijöiden kuvaamien videoiden perusteella 20-vuotias Itävallan ja Pohjois-Makedonian kansalainen vaikuttaa olleen ainoa hyökkääjä. Nyt asia on varmistettu videoista, joita silminnäkijät lähettivät poliisille yli 20 000 kappaletta.

Iskun takia Itävallassa on kuitenkin pidätetty 14 ihmistä. He ovat 18–28-vuotiaita. Poliisi tutkii heidän yhteyksiään terroristijärjestöihin. Heillä kaikilla on maahanmuuttajatausta. Osa on kaksoiskansalaisia muun muassa Bangladeshista, Pohjois-Makedoniasta, Turkista ja Venäjältä.

Myös Sveitsissä on pidätetty kaksi miestä iskuun liittyen. Heidän tiedetään olleen hyökkääjän ystäviä.

Sisäministeri Nehammer myönsi myös, että iskun taustalla on epäonnistumisia turvallisuuskoneistossa. Asian selvittämiseksi aiotaan perustaa itsenäinen komissio.

Naapurimaa Slovakian tiedustelupalvelu oli heinäkuussa välittänyt Itävallan tiedustelupalvelulle tiedon, että hyökkääjä oli yrittänyt hankkia ammuksia maasta siinä onnistumatta.

”Seuraavissa vaiheissa jotakin meni ilmeisesti vikaan viestinnän osalta”, Nehammer totesi.

Liittovaltion ja osavaltion tiedusteluviranomaiset tekivät tarkastuksia ja lähettivät kysymyksiä takaisin Slovakian viranomaisille. Nehammer ei kuitenkaan tarkentanut, mikä tapauksen hoidossa meni pieleen. Yksityiskohtien arviointi on hänen mukaansa selvityskomission tehtävä.

Nehammer syytti tiedotustilaisuudessa edeltäjäänsä, oikeistopopulistipuolue FPÖ:n Herbert Kickliä. Kicklin sisäministerikaudella Itävallan tiedustelupalvelu ”kärsi pysyvästä vahingosta, tai voi jopa sanoa, että se tuhottiin”, Nehammer sanoi.

Hyökkääjä oli terroristijärjestö Isisin tukija. Tiistai-iltana järjestö kertoi olevansa vastuussa iskusta.

Tiistaina kävi myös ilmi, että hyökkääjä oli osallistunut deradikalisaatio-ohjelmaan ja huijannut pyrkivänsä sopeutumaan yhteiskuntaan. Itävallan turvallisuusjohtaja Franz Ruf kertoi keskiviikkona, että viimeisimmässä ohjelman tapaamisessa tekijä oli tuominnut Ranskassa hiljattain tapahtuneet terrori-iskut.

Kotietsinnässä löytynyt todistusaineisto paljasti, että todellisuudessa mies oli yhä syvästi radikalisoitunut.