Yhdysvaltain presidentinvaalit

Äänimies säätää miksauspöytäänsä ja ämyreistä raikaa John Lennonin klassikko Power to the People eli ”valta kansalle”.

Kolme jättimäistä banderollia lepää nurmella muodostaen sanat: COUNT EVERY VOTE. ”Jokainen ääni pitää laskea”, neuvotaan valmisteilla olevassa mielenosoituksessa.

On keskiviikkoaamu Philadelphiassa, Yhdysvaltain demokratian kehdossa. Toisella puolella nurmea näkyy Independence Hall, jossa maan perustajat kirjoittivat amerikkalaisten pyhänä pitämän perustuslain vuonna 1787. Ja toisella puolella on Kansallinen perustuslain keskus.

Kuten amerikkalaislapsille koulussa opetetaan, äänioikeus, äänten antaminen ja niiden laskeminen kuuluu demokratian perusteisiin. Mutta se ei enää tiistain ja keskiviikon välisen yön tapahtumien jälkeen tunnu itsestäänselvältä.

Presidentti Donald Trump väitti ilman mitään todistusaineistoa vaalien jälkeisenä yönä, että hänen vastaehdokkaansa Joe Bidenin demokraattinen puolue on yrittänyt ryövätä hänen vaalivoittonsa. Bidenia ei ollut vielä julistettu voittajaksi ja miljoonia ääniä oli laskematta, mutta Trumpin mukaan rikos oli jo tapahtunut.

”Tämä on petos Amerikan kansaa vastaan. Tämä on häpeällistä maallemme… me suoraan sanoen voitimme tämän vaalin”, Trump puhui aamukahden jälkeen Valkoisessa talossa.

Hän lupasi riitauttaa vaalin korkeimmassa oikeudessa, jonne hän on juuri nimittänyt yhden konservatiivisen tuomarin aiempien viiden lisäksi. Hän vaati ”äänestämisen lopettamista”, kun kaikki äänet oli jo annettu. Niiden laskemiseen saattaa kuitenkin mennä vielä päiviä tai jopa viikkoja.

Keskiviikon mielenosoituksen järjestäjä, Indivisible Philadelphia -kansalaisjärjestön perustaja Vicki Miller tervehti näillä sanoilla ulkomaista toimittajaa: ”Tervetuloa mielipuolisuutemme keskelle!”

”Me uskomme demokratiaan. Jokainen ääni kuuluu laskea. Jokainen ääni on pakko laskea”, hän sanoi ikään kuin vakuuttaakseen, että sellainen järjestelmä Yhdysvalloissa tosiaan on.

Miller perusti järjestönsä heti vuoden 2016 vaalien jälkeen, koska pelkäsi, mitä Trumpin presidenttiys tuo tullessaan. Pahimmat uhkakuvat ovat hänen mukaansa tulleet todeksi.

”Hän on heikko, säälittävä ja tyhmä ihminen. Hän on niin epävarma, ettei hän uskalla ottaa edes asiantuntijoiden neuvoja vastaan. Vahvat henkilöt kuuntelevat asiantuntijoita”, eläkkeellä oleva asianajaja Miller sanoi.

Mielenosoituksen alkupuolella paikalle oli saapunut parisataa ihmistä, joista jotkut kantoivat ”Jokainen ääni on pyhä” -kylttejä. Taivaalla pörräsi helikopteri ja nurkan takana oli poliiseja valmiudessa.

Trump on käynyt jo kuukausien ajan kampanjaa erityisesti Pennsylvanian vaalijärjestelmää vastaan. Hänen mukaansa erityisen ongelmallista on postiäänestäminen, johon hän tukeutui itsekin vaaleissa.

Bidenin puolesta kampanjoinut suomalaistaustainen pennsylvanialainen Outi Papamarcos kommentoi keskiviikkona Trumpin vaaliyön puhetta näin:

”Saadakseen haluamansa vaalituloksen Trump uhkaa korkeimmalla oikeudella niin kuin diktaattori asevoimilla, Yhdysvallat kohtaa Etelä-Amerikan banaanivaltiot. Putinilla on oma versionsa ja tässä on Trumpin versio näennäisdemokratiasta”, Papamarcos sanoi.

Trumpin puheet vaaleihin liittyvistä ongelmista ovat kuitenkin uponneet moniin amerikkalaisiin, vaikkei maassa ole perinteisesti nähty laajaa vaalivilppiä, eikä siitä ole esitetty näyttöä tälläkään kertaa. Vaalien edellä tehdyssä kyselyssä viidennes republikaaneista ja viidennes demokraateista uskoi, että joku osapuoli aikoo väärentää vaalituloksen.

”Minä uskon ennemmin Trumpia kuin demokraatteja”, totesi Trumpia äänestänyt philadelphialainen markkinointialan työntekijä Andrew Dunn, 50.

Dunn väitti, että demokraatit ovat harjoittaneet vaalivilppiä jo vuosien ajan, ja erityisen räikeää se olisi ollut presidentti Barack Obaman kaudella.

”Philadelphiassa on ollut enemmän rekisteröityneitä äänestäjiä kuin asukkaita. Postiäänestäminen on erityisen kuohkeaa maaperää korruptiolle”, hän väitti.

Vuoden 2016 vaaleissa noin viidennes amerikkalaisista äänesti postitse, eikä silloin havaittu mitään vaalituloksen kannalta merkityksellistä vilppiä. Tänä vuonna postiääniä on annettu yli tuplasti sen verran.

Jotkut amerikkalaiset suhtautuivat tyynesti Trumpin syytöksiin vaalivilpistä. Trumpia äänestäneet veljekset Jay, 36, ja Chad, 33, sanoivat, että presidentillä on hieman liioitteleva puhetapa. He eivät halunneet sukunimeään julkisuuteen.

”Hän sanoo omituisia asioita. Olen jo tottunut siihen, se on hänen tapansa sanoa asioita”, Nebraskassa asuva Chad sanoi Independence Hallin edustalla.

Kumpikaan veljeksistä ei ollut huolissaan siitä, mihin suuntaan Trump vie Yhdysvaltain demokratiaa.

”Rakastakaamme Jumalaa ja uskokaamme Raamatun totuuteen. Jos Biden voitti tämän vaalin, se oli Jumalan tahto ja siihen me tyydymme”, Chad sanoi.

”Jeesus kuoli ristillä syntiemme puolesta”, lisäsi Tennesseessä asuva Jay ennen kuin meni veljensä kanssa tutustumaan Independence Halliin.

Bidenia äänestänyt Lizzy DuPont, 24, suhtautui myös tyynesti Trumpin ennenaikaiseen voitonjulistukseen.

”Hän luulee voittaneensa. Hänellä ei kuitenkaan ole valtaa lopettaa äänten laskemista”, DuPont sanoi.

Yhdysvalloissa osavaltiot ja piirikunnat vastaavat vaalien järjestämisestä osavaltioiden kongressien säätämien lakien mukaisesti. Vaalijärjestelmiä on monia ja niihin liittyy myös monia aitoja ongelmia, joihin vaalien varastaminen ei kuitenkaan kuulu.

Independence Hallin edustalla vastaan tuli Mississippin Moss Pointissa asuva mustaihoinen Parkerin pariskunta, joka oli lomalla Philadelphiassa. He asettelivat diplomaattisesti sanansa Trumpin vaalipetospuheista.

”Meillä kaikilla on sananvapautemme. Mutta se ei tarkoita, etteikö meidän pitäisi seurata lakia. Sellainen kansakunta me olemme”, 40-vuotias vaimo Gwen Parker sanoi.

Aviomies James Parker, 46, puolestaan totesi, että Yhdysvallat on aina ollut demokratia ja tulee sitä aina olemaan. Hän luonnehti Trumpin voitonjulistusta ”ennenaikaiseksi” ja sanoi, että ”hän pystyisi varmasti parempaankin”.

”Maassamme on sananvapaus, mutta me myös tiedämme, mikä on totta ja mikä ei ole. Jokainen, joka äänestää, saa äänensä kuuluviin.”