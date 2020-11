Yhdysvaltain presidentinvaalit

Trump on laatinut lukuisia valituksia: Kanteet pitkittäisivät ääntenlaskua, korkein oikeus voisi vielä muuttaa tuloksen

Wisconsinin äänten uudelleenlaskenta tarkoittaisi viivästystä lopullisten tulosten julkaisuun. Korkein oikeus voi vielä puuttua Pennsylvanian tulokseen, jos se on ratkaiseva.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vaalikampanja on laatinut lukuisia valituksia ja esittänyt vaatimuksia ääntenlaskennan keskeyttämisestä ja uudelleenlaskennasta. Useimpien valitusten ei kuitenkaan uskota johtavan muuhun kuin virallisen tuloksen viivästymiseen.

Poikkeus on Pennsylvania: jos demokraattiehdokas Joe Biden voittaa myöhään saapuneilla ennakkoäänillä, voi Yhdysvaltain korkein oikeus vielä puuttua peliin.

Trump syytti keskiviikkona demokraatteja vaalivilpistä ja vaati koko ääntenlaskennan keskeyttämistä, mutta hänen kampanjaesikuntansa ei näihin vaatimuksiin yhtynyt. Sen sijaan kampanja esitti vaatimuksia ainakin neljän osavaltion vaaleissa.

Michiganissa Trumpin kampanja vaati ääntenlaskun keskeyttämistä, koska republikaaniesikunnan mukaan sen edustajien pääsyä valvomaan ääntenlaskua oli haitattu joissakin vaalipiireissä.

Wisconsinissa vaadittiin äänten uudelleen laskua, koska ero ehdokkaiden välillä oli pieni. Biden johti ääntenlaskua 20 000 äänellä eli 0,7 prosenttiyksiköllä torstaiaamuna Suomen aikaa, kun osavaltion äänistä oli laskettu 99 prosenttia.

Georgiassa ja Pennsylvaniassa Trumpin lakimiehet yrittivät puuttua ääntenlaskuun melko pienten tapausten perusteella. Georgiassa valitus koski 53 postiääntä, jotka saattoivat valittajien mukaan saapua vaalilautakunnalle keskiviikkona kello 19 jälkeen, jolloin vaalihuoneistot sulkeutuivat.

Ääniä laskettiin Detroitissa Michiganin osavaltiossa keskiviikkona.­

Pennsylvaniassa presidentin kampanja valitti niin kutsutuista korjatuista ennakkoäänistä.

Osavaltion joissakin piirikunnissa on tapana lähettää ennakkoäänestäjälle tieto, jos hänen äänensä on teknisestä syystä hylätty. Näin äänestäjälle on tarjoutunut tilaisuus äänestää uudelleen vaalipäivänä. Politico-lehden mukaan tällaisia tapauksia olisi ainakin yhdessä vaalipiirissä 93 kappaletta.

Näistä valituksista Wisconsin näyttää ainoalta, joka saattaa hyvinkin johtaa todellisiin jatkotoimiin. Osavaltion lain mukaan valittajalla on oikeus vaatia uudelleenlaskentaa, jos ehdokkaiden saaman äänimäärän ero on alle prosenttiyksikön verran.

Jos ero on yli 0,25 prosenttiyksikköä, on valittajan maksettava uudelleenlaskennasta aiheutuvat kulut. Ne ovat arviolta joitakin miljoonia dollareita.

20 000 äänen ero väkiluvultaan hieman Suomea suuremmassa osavaltiossa kuulostaa pieneltä muttei oikeastaan ole sitä. Wisconsinilla on nimittäin kokemusta äänten uudelleen laskemisesta kaksista edellisistä vaaleista.

Vihreiden presidenttiehdokas Jill Stein vaati uudelleenlaskua Wisconsinissa 2016, ja hyötyi uudesta tuloksesta 131 äänen verran. Vuoden 2011 äänien uudelleenlaskenta tuotti tuloksen, joka erosi alkuperäisestä kolmensadan äänen verran.

”Historia osoittaa, että osavaltion tulosta on hyvin, hyvin vaikea muuttaa, jos kyse on yli tuhannen äänen erosta”, Ohion yliopiston professori Edward Foley arvioi The Wall Street Journalille.

Viivästykseen Wisconsinin laskenta voi johtaa. Uuteen laskentaan voidaan ryhtyä vasta, kun kaikki vaalipiirit ovat ilmoittaneet lopullisen tuloksensa ja siihen niillä on aikaa marraskuun 17. päivään saakka.

Tämän jälkeen aikaa uuteen laskentaan on 13 vuorokautta. Uusi tulos on siis julistettava viimeistään joulukuun ensimmäisenä päivänä.

Todellinen mahdollisuus vaalituloksen muuttamiseen on kuitenkin Yhdysvaltain korkeimmalla oikeudella. Republikaanit valittivat nimittäin jo lokakuussa Pennsylvanian päätöksestä ottaa huomioon kaikki kolmen päivän kuluessa vaalien jälkeen saapuvat postiäänet, jos ne on lähetetty viimeistään vaalipäivänä.

Korkein oikeus äänesti asiasta lokakuun 19. päivä vajaassa kokoonpanossa, sillä liberaalituomari Ruth Bader Ginsburg kuoli syyskuussa eikä seuraajaa vielä ollut nimitetty. Tuomarien äänet menivät tasan 4–4 eikä korkein oikeus siten ottanut Pennsylvanian korkeimman oikeuden asiaa koskevaa päätöstä pikakäsittelyyn.

Neljä tuomaria ilmoitti kuitenkin, että asiaan voidaan palata myöhemmin. Näin voidaan tehdä, sillä vaikka korkeimman oikeuden ratkaisut ovat ennakkotapauksia, ne koskevat aina konkreettista oikeustapausta.

Sanomalehti The New York Timesin mukaan tällainen ratkaisua vaativa konkreettinen tapaus syntyy kahdella ehdolla: jos Pennsylvanian tulos ratkaisee Yhdysvaltain presidentinvaalin ja jos myöhään saapuneet äänet ratkaisevat Pennsylvanian tuloksen.

”Kysymyksellä on kansallista merkitystä ja on hyvin mahdollista, että osavaltion korkeimman oikeuden päätös on perustuslain vastainen”, hävinneelle puolelle jäänyt tuomari Samuel A. Alito kirjoitti lokakuun 19. päivän päätöksen jälkeen.

Yhdysvaltain senaatti hyväksyi viikko ennen vaaleja Trumpin ehdokkaan Amy Coney Barrettin Ginsburgin seuraajaksi. Barrett oli kolmas korkeimpaan oikeuteen nimitetty Trumpin ehdokas ja nosti konservatiivien enemmistön oikeuden kokoonpanossa kuuteen yhdeksästä.

Korkein oikeus keskeytti Floridan äänten uudelleenlaskennan joulukuussa 2000 ja teki George W. Bushista presidentin tuolloin voimassa olleella 537 äänen enemmistöllä. Tapaus on kummitellut pari päivää aika monessa yhdysvaltalaiskommentissa.