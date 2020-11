Yhdysvaltain presidentinvaalit

Omahan vaalipiirin valitsijamies saattaa keikauttaa Bidenin 269 valitsijamiehestä 270:n maagiselle rajalle.

Kuten hyvin tiedetään, Yhdysvaltain presidentinvaaleissa kussakin osavaltiossa eniten ääniä saanut ehdokas saa taakseen kaikki osavaltion valitsijamiehet.

Ei kun hetkinen. On myös pari poikkeusta.

Poikkeustapauksia ovat Nebraska ja Maine. Nämä osavaltiot ovat päättäneet, ettei kaikkien valitsijamiesten tarvitse asettua yhden ehdokkaan taakse. Näissä osavaltiossa valitsijamiehet on jyvitetty vaalipiireittäin, ja kunkin vaalipiirin valitsijamies asettuu sen presidenttiehdokkaan taakse, joka on saanut eniten ääniä hänen vaalipiirissään.

Niinpä Nebraskasta tuli jo eilen keskiviikkona tieto, että osavaltion viidestä valitsijamiehestä neljä asettuu Donald Trumpin taakse, kun taas osavaltion suurimman kaupungin Omahan alueen valitsijamies asettuu Joe Bidenin taakse.

Tämä saattaa koitua vuoden 2020 vaaleissa presidentti Trumpin kohtaloksi – ja siivittää demokraattien Bidenin hiuksenhienoon, mutta kuitenkin riittävään voittoon.

HS seuraa ääntenlaskun tilannetta hetki hetkeltä tässä artikkelissa.

Tätä ymmärtääkseen pitää hahmottaa eräänlaista Yhdysvaltain vaalien ”korkeampaa matematiikka”.

Tältä tilanne näyttää siis torstaina päivällä, kun ääntenlasku on vielä auki kahdeksassa osavaltiossa: Arizonassa, Nevadassa, Wisconsinissa, Michiganissa, Pennsylvaniassa, Pohjois-Carolinassa, Georgiassa, ja Alaskassa.

Näistä Arizonan, Nevadan, Wisconsinin ja Michiganin on ennustettu taipuvan Bidenille, mutta asiasta ei vielä ollut lopullista varmuutta torstaina päivällä. Valtaosassa yhdysvaltalaismedioita Wisconsin ja Michigan on julistettu jo Bidenille, kun Arizonan ja Nevadan kohdalla yhä odotetaan lisä-ääniä julistuksen tekemiseksi.

Edellä mainittujen neljän osavaltion varmistuminen Bidenille nostaisi hänen valitsijamiestensä määrän tarvittavaan 270:een, eikä Trumpin mahdollinen voitto lopuissa osavaltioissa enää auttaisi.

HS:n vaalikartalla voit itse kokeilla, millä yhdistelmillä Bidenilla ja Trumpilla on mahdollisuudet voittoon.

Tilanne olisi kuitenkin Bidenin kannalta eri, jos Nebraskassa ei olisi voimassa poikkeuksellista tapaa jyvittää valitsijamiehiä useammalle ehdokkaalle. Nebraska on kokonaisuudessaan hyvin republikaaninen. Näissä vaaleissa Trump sai lähes 60 prosenttia koko osavaltion äänistä, Biden alle 40 prosenttia.

Jos Nebraskan vaalijärjestelmä toimisi samoin kuin 48 muun osavaltion järjestelmä, kaikki viisi valitsijamiestä olisivat asettuneet mukisematta Trumpin taakse. Ja siinä tapauksessa – siis jos yllä mainittu skenaario Bidenin voitosta ”ruostevyöhykkeen” osavaltioissa sekä Arizonassa ja Nevadassa toteutuisi – Bidenin valitsijamiesten määrä jäisi 269:ään.

Tämä on jo huomattu ympäristöään liberaalimmassa, demokraatteihin kallellaan olevassa Omahan kaupungissa. Jos Omahasta tulee vuoden 2020 vaalien ratkaisija, tätä ei välttämättä juhlita äänekkäästi, sillä kaupunkia ympäröivät maaseutualueet ovat hyvin republikaanisia.

”Siellä on hyvin punaista, ja republikaanien politiikka otetaan vakavasti. Niinpä luulen, ettei täällä hirveästi iloita siitä, jos ollaan vaalipiiri, joka nostaa Bidenin ykköseksi”, politiikan tutkija Paul Landow Nebraska-Omahan yliopistosta sanoi The New York Times -lehdelle.

Omaha on metropolialueineen noin miljoonan asukkaan kaupunki. Kaupungissa on nähty viime vuosina väestöllistä muutosta, kun latinoväestön määrä on kasvanut. Vaikka osavaltio on republikaaninen, demokraattien kannatus on noussut varsinkin urbaaneille alueilla jo Barack Obaman kaudesta alkaen.

Näissä vaaleissa Bidenin uskotaan lisänneen kannatusta Nebraskassa muun muassa koronapandemian vuoksi, The New York Times -kertoo. Samoin myös persoonaan liittyvät erot Trumpin ja Bidenin välillä ovat saattaneet koitua Bidenin eduksi.

”Tässä yhteisössä on äänestetty aiemmin republikaaneja ja demokraatteja, mutta Bidenia on pidetty sellaisena, joka välittää kaikista”, sanoi Nebraskan senaattoriksi toiselle kaudelle valittu demokraattipuolueen Tony Vargas The New York Timesille.

”Ihmiset nostavat henkilön politiikan yläpuolelle.”

Lähipäivinä selviää, onko juuri tämä lopullinen syy, jos Biden vaalit voittaa.

Mutta maltetaan kuitenkin odottaa ääntenlaskun valmistumista.