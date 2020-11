Yhdysvaltain presidentinvaalit

Trumpin kannattajilla on historiallinen esikuva vaalihäirinnälle, Bidenin kannattajat ovat organisoituneet vahvasti.

Vaalimellakoista, mielenosoituksista ja yrityksistä häiritä ääntenlaskentaa raportoitiin keskiviikkoiltana paikallista aikaa useilta paikkakunnilta Yhdysvalloista. US Today -lehden yhteenvedon mukaan välikohtauksia kirjattiin ainakin Arizonassa, Michiganissa, Coloradossa, Oregonissa, Nevadassa, Kaliforniassa ja New Yorkissa.

Mielenosoituksiin osallistui suurimmillaan joitakin satoja ihmisiä ja väkivaltaisuudet pysyivät vähäisinä. Poliisi teki pidätyksiä ja aseita takavarikoitiin.

Oregonin suurimmassa kaupungissa Portlandissa kansalliskaarti asetettiin hälytystilaan sen jälkeen, kun mielenosoittajat olivat särkeneet ikkunoita ja ainakin kymmenen oli pidätetty. Liikkeellä näyttivät olevan sekä Donald Trumpin että Joe Bidenin kannattajat kirjavien iskulauseiden kanssa. Coloradon Denverissä tilanne näytti saman tyyppiseltä.

Donald Trumpin kannattajat yrittivät päästä puuttumaan ääntenlaskuun Phoenixissa Arizonassa keskiviikkoiltana paikallista aikaa.­

Arviolta 200 osin patukoin aseistautunutta Trumpin kannattajaa yritti tunkeutua keskiviikkoiltana paikallista aikaa Maricopan piirikunnan vaalilautakunnan tiloihin, omien sanojensa mukaan ”tarkkailemaan” ääntenlaskua Arizonan pääkaupungissa Phoenixissa.

Tilanne oli oli saman tyyppinen Michiganin suurimmassa kaupungissa Detroitissa. Poliisi turvasi ääntenlaskun jatkumisen molemmilla paikkakunnilla.

Republikaanien väkivaltaisella ääntenlaskun häiritsemisellä on esikuva: niin sanottu Brooks Brothers -mellakka Floridassa 22.11.2000. Naamioituneet mielenosoittajat yrittivät keskeyttää äänten uudelleenlaskun, kun demokraattiehdokas Al Gore ja republikaani George Bush ottivat mittaa toisistaan.

Mellakoitsijat onnistuivat, sillä Miami-Daden piirikunnan vaalityöntekijät joutuivat välikohtauksen vuoksi keskeyttämään työnsä tiukan laskenta-aikataulun petettyä. Mellakan aloitteen tekijäksi paljastui republikaanien kongressiedustaja John Sweeney ja mielenosoittajista monet olivat puolueen työntekijöitä.

Flordian tapaus on nyt myös Trumpin vastustajien mielessä, jotka ovat esittäneet sosiaalisessa mediassa runsaasti väitteitä Trumpin kampanjan samanlaisista puuhista.

Noin 160 kansalaisjärjestön yhteenliittymä Protect the Results on ilmoittanut ainakin sadasta mielenilmauksesta lauantaihin mennessä. Samalla järjestö kertoo olevansa valmis satoihin uusiin mielenosoituksiin, ”jos Trump aliarvioi vaalitulosta”.

Toinen Trumpin vastustajien yhteenliittymä Shut Down DC on tiukemman linjan. Sen motto on ”kun olet äänestänyt, lähde kadulle”. Iskulause nähtiin keskiviikkona ainakin Portlandin mellakoissa.