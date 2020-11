Ruotsin pääministeri Stefan Löfven on siirtynyt karanteenin, koska hän on ollut mahdollisesti koronavirukselle altistuneen henkilön lähellä, kertoo Ruotsin yleisradio SVT.

Henkilö, jonka lähellä Löfven on ollut, on oleskellut vahvistetun koronatartunnan saaneen ihmisen lähellä. Löfvenin lähellä ollut henkilö on saanut koronatestissä negatiivisen tuloksen.

Löfven kertoo Facebookissa olleensa eristyksissä keskiviikosta lähtien vaimonsa kanssa. Löfven sanoo myös olevansa oireeton ja jatkavansa työskentelyä etänä.

”Me voimme hyvin, eikä meillä ole oireita. Suositusten mukaisesti teetämme koronatestin niin nopeasti kuin mahdollista. Se on ainoa vastuullinen teko tässä tilanteessa.”

Ruotsissa on torstaina kirjattu viisi uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta, kertoo maan kansanterveysvirasto. Ruotsissa on nyt tilastoitu yhteensä 6 002 koronakoronakuolemaa, kun esimerkiksi Suomessa määrä on 361. Keskiviikkona Ruotsissa ilmoitettiin 28 kuolemasta ja tiistainakin 31:stä.

Useilla Ruotsin alueilla on otettu viime viikkoina käyttöön tiukempia paikallisia suosituksia. Esimerkiksi julkisten kulkuvälineiden käyttöä sekä kaupoissa, kauppakeskuksissa ja museoissa käymistä on neuvottu välttämään.