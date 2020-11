Norjalaisia kehotetaan muun muassa välttämään kotimaan matkailua.

Norjan pääministeri Erna Sohlberg kehottaa norjalaisia pysyttelemään kotona ja välttämään ihmisten tapaamista, kertoo Norjan hallitus torstaina julkaisemassaan tiedotteessa.

Koronavirustartuntojen määrä on kasvanut rajusti Norjassa. Elokuun alussa uusia tartuntoja tuli noin 300 viikossa, mutta viimeksi kuluneiden kolmen viikon aikana niitä on tullut yhteensä noin 6 000. Pääministeri vetoaa kansalaisiin, jotta he pysyttelisivät kotona niin paljon kuin mahdollista ja tapaisivat ihmisiä niin vähän kuin mahdollista.

Käyttöön otetaan uusia rajoituksia. Norjalaisia kehotetaan muun muassa välttämään kotimaan matkailua. Kokoontumisten määrää rajoitetaan, ja ravintoloissa anniskelu lopetetaan puolilta öin. Tietyistä maista Norjaan matkustavilta vaaditaan lähtömaassa tehty koronavirustesti, ellei matkustajalla ole asuntoa Norjassa.

"Meillä on nyt voimakas kasvu positiivisen testituloksen saaneiden määrässä. Tilanne on erittäin vakava, ja monille kunnille on vaativaa jäljittää tartuntoja. Meillä ei ole aikaa odottaa ja katsoa, ovatko viime viikolla käyttöön ottamamme toimet tehokkaita", Sohlberg toteaa tiedotteessa.