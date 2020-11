Covid-19:ään kuolleiden määrä on kasvanut viime aikoina nopeasti esimerkiksi Italiassa, josta tuli torstaina kuudes maa, jossa koronavirukseen liitettyjen kuolemantapausten määrä on ylittänyt 40 000 tapauksen rajan.

Maailman terveysjärjestö WHO varoittaa koronavirustartuntojen ”räjähdysmäisestä” lisääntymisestä Euroopassa.

”Näemme räjähdyksen, koska tartuntojen lisääntyminen miljoonalla tapauksella vie Euroopan alueella vain muutaman päivän”, järjestön Euroopan alueen johtaja Hans Kluge totesi AFP:lle.

WHO:n mukaan hälyttävää on myös virukseen liittyvien kuolemantapausten kasvu. Tautiin kuolleiden määrä on kasvanut viime aikoina nopeasti esimerkiksi Italiassa, josta tuli torstaina kuudes maa, jossa koronavirukseen liitettyjen kuolemantapausten määrä on ylittänyt 40 000 tapauksen rajan. Torstaina Italiassa vahvistettiin yhden vuorokauden aikana yli 34 500 uutta koronavirustartuntaa, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin.

Euroopassa on torstaina ilmoitettu myös uusista rajoituksista. Esimerkiksi Pariisi ilmoitti kieltävänsä noutoruuan jakelupalvelut iltakymmenen ja aamukuuden välillä. Kielto tulee voimaan perjantaina ja koskee myös annoksiin kuuluvaa alkoholin myyntiä. Samaan kellonaikaan on perjantaista lähtien kiellettyä myydä ja nauttia alkoholia julkisilla paikoilla.