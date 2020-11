Vaikka muu maailma on pudistellut päätään Yhdysvaltain pitkäksi venyneelle ääntenlaskulle, se on kertonut myös Yhdysvaltain vahvuudesta, kirjoittaa HS:n Washingtonin-kirjeenvaihtaja Anna-Sofia Berner.

Yhdysvaltain presidentinvaalien ääntenlasku jatkuu yhä. Demokraatti Joe Biden johtaa. Torstai-iltana Suomen aikaa hänellä oli yhä useita teitä voittoon. Republikaanipresidentti Donald Trumpin mahdollisuus säilyttää virkansa on kapea ja vaatii jonkinlaisen yllätyksen.

Bidenille riittää joko voitto Pennsylvaniassa tai sitten kahdessa muussa keskeneräisessä osavaltiossa. Niitä ovat Georgia, Arizona, Nevada ja Pohjois-Carolina. Pohjois-Carolinan on odotettu kääntyvän Trumpille.

Trumpin olisi voitettava epävarmoista kaikki: Georgia, Arizona, Nevada ja Pennsylvania.

Presidenttiä ei valita suoralla kansanvaalilla vaan osavaltioille jyvitetyillä valitsijoilla. Voittoon tarvitaan 270 valitsijaa.

HS seuraa ääntenlaskentaa hetki hetkeltä tässä jutussa. Yhteenvedon auki olevien osavaltioiden tilanteesta löydät tästä jutusta.

Trump jatkoi torstaina perusteettomia väitteitään, joiden mukaan vaalitappio merkitsee petosta.

”Lopettakaa ääntenlasku!” hän kirjoitti Twitterissä.

Vaikka muu maailma on pudistellut päätään Yhdysvaltain pitkäksi venyneelle ääntenlaskulle, se on kertonut myös Yhdysvaltain vahvuudesta. Vaalien järjestäminen on hajautettu osavaltioiden ja piirikuntien vastuulle, joten presidentillä ei ole asiaan mitään valtaa.

Kun maailman mahtavimpana pidetty mies käskee lopettamaan ääntenlaskun, vapaaehtoiset vaalivirkailijat jatkavat tyynesti työtään.

Äänestyspaikkojen ulkopuolella eri puolilla maata on nähty pieniä Trumpin kannattajien mielenosoituksia, joissa on vaadittu joko laskemaan kaikki äänet tai lopettamaan ääntenlasku. Trumpin perättömät puheet vaalipetoksesta ovat uponneet ainakin osaan kannattajista.

Kuluneet päivät ovat kuitenkin kaiken kaikkiaan sujuneet rauhallisemmin kuin moni pelkäsi. Yhdysvaltain ehdoton enemmistö odottaa rauhassa ääntenlaskennan valmistumista.

Etukäteen pelättiin ennen kaikkea sitä, miten käy, jos vaalitulos on äärimmäisen tasainen. Silloin edessä olisi oikeustaisteluita, jotka koettelisivat kansan kärsivällisyyttä paljon enemmän kuin tähän asti koettu odotus.

Trump sanoi heti vaaliyönä aikovansa viedä vaalit korkeimpaan oikeuteen. Se on helpommin sanottu kuin tehty. Ensin pitää olla jokin peruste, jolla kiistää tulos. Sellaista on vaikea löytää, jos toinen ehdokas voittaa selvästi.

Ainakin torstai-iltana Suomen aikaa näytti siltä, ettei vaalista ole tulossa äärimmäisen tasaista. Monia tuloksia odotettiin vielä, mutta paljon tiedettiinkin.

Ensinnäkin Joe Biden on voittanut jo Wisconsinin ja Michiganin osavaltiot, joissa Donald Trump otti viimeksi yllätysvoiton.

Wisconsinissa ehdokkaiden välinen ero oli noin 20 500 ääntä. Ero on kapea mutta suunnilleen samankokoinen kuin Trumpin 22 748 äänen voittomarginaali neljä vuotta sitten. Trumpin kampanja on vaatinut äänten uudelleenlaskentaa, mutta ääniero on niin suuri, että uudelleenlaskenta tuskin muuttaa voittajan nimeä.

Michiganissa Bidenin johto on yli 150 000 ääntä. Vuonna 2016 Trump voitti osavaltion vain noin 10 000 äänen erolla. Bidenin murskavoitto Michiganissa on yksi vaalien tärkeistä tarinoista.

Yksittäisissä osavaltioissa, ainakin Georgiassa, tuloksesta on luvassa täpärä. Georgian vaaliviranomaiset lupasivat tuloksia moneen kertaan keskiviikon ja torstain aikana, mutta aikataulut venyivät kerta toisensa jälkeen.

Vaikuttaa siltä, että Georgiassa ääniero olisi vain tuhansia ääniä jompaankumpaan suuntaan. Tuloksen on toivottu selviävän torstain aikana paikallista aikaa.

Georgiaa ei etukäteen pidetty varsinaisena vaa’ankieliosavaltiona, mutta siitä riippuu, kumpi puolue saa enemmistön liittovaltion senaatissa. On mahdollista, että asia selviää vasta tammikuussa. Georgian vaalilainsäädäntö pakottaa järjestämään uusintavaalin, jos voittaja ei saa yli puolta äänistä. Osavaltiossa saatetaan siis nähdä samanlainen toinen kierros kuin Suomen presidentinvaaleissa.

Yhdysvaltain poliittisessa järjestelmässä senaatilla on paljon valtaa. Jos presidentin puolue on siellä vähemmistössä, uudistuksia on vaikea saada läpi.

Jos senaatin enemmistö riippuu yhä Georgian uusintavaalista, osavaltiota odottaa vuodenvaihteessa poliittinen hurrikaani. Kun presidenttikisa on ratkennut, valtakunnan kaikki jäljelle jääneet kampanjavoimat ja vaalirahat vyöryvät osavaltioon.

Täpärän Georgian lisäksi tuloksia odotettiin torstaina yhä lännen Arizonasta ja Nevadasta. Nämä osavaltiot ovat valinneet niukan tiedotuslinjan. Arizona kertoi vaaliyönä tilanteen, kun äänistä oli laskettu 86 prosenttia. Keskiviikkona tuloksiin lisättiin vain pieni määrä ääniä.

Nevadasta ei saatu uutta tietoa keskiviikkona lainkaan. Torstai-iltana osavaltio lisäsi muutaman tuhat ääntä tuloksiin. Bidenin johto venyi noin 12 000 ääneen, kun äänistä on laskettu 87 prosenttia.

Kummastakin osavaltiosta odotetaan ennen kaikkea tietoa suurimpien metropolialueiden äänistä. Nevadaa on jo pidetty luotettavasti demokraattien leiriin kuuluvana osavaltiona.

Arizonassa Yhdysvaltain vaaliuutisoinnin ylin auktoriteetti, uutistoimisto AP, julisti jo vaaliyönä Joe Bidenin voittajaksi. HS seurasi ensin AP:n linjaa mutta peruutti torstaina Arizonan takaisin epävarmojen joukkoon.

Osavaltio on luvannut kertoa uutta tietoa ääntenlaskennan etenemisestä perjantaiaamuna Suomen aikaa.

Vaalien tärkeimmässä osavaltiossa Pennsylvaniassa oli torstaina yhä laskematta satojatuhansia ääniä. Useimmat analyytikot ovat varoneet julistamasta mitään varmaa, mutta kaikki ovat tunnustaneet, että Joe Bidenin asema on osavaltiossa hyvin vahva.

Donald Trump johti noin 115 000 äänellä, mutta laskematta on ennen kaikkea demokraattien vahvojen kannatusalueiden ääniä.

Pennsylvanian ratkaisua joudutaan kuitenkin todennäköisesti odottamaan perjantaihin. Tämä aikatauluarvio on ollut koko ajan tiedossa.

Jos presidentti valittaisiin suoralla kansanvaalilla, Joe Biden olisi todennäköisesti jo voittanut. Valtakunnallisesti hänen johtonsa on lähes 3,8 miljoonaa ääntä.

Tällä hetkellä Biden voi nousta presidentiksi vähimmillään 270 valitsijalla. Hänellä on kuitenkin realistiset mahdollisuudet voittaa jopa 306 valitsijaa eli saman verran kuin Donald Trump sai viimeksi.

Tämä olisi vahva mandaatti. Toisin kuin Trumpilla, Bidenilla olisi takanaan myös koko maan äänienemmistö.

Tällä kertaa Trump voi voittaa enimmillään 285 valitsijaa, jos hän voittaa kaikki puuttuvat osavaltiot.

Kun voittaja toivon mukaan viimeistään perjantaina selviää, nämä numerot unohtuvat nopeasti. Silloin maailma tietää, kuka on Yhdysvaltain seuraava presidentti.