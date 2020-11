Maan pääministeri syytti keskiviikkona Tigrayn paikallishallintoa hyökkäyksestä liittovaltion joukkoja vastaan, minkä vuoksi hän lähetti sotajoukkonsa alueelle.

Etiopian armeija ilmoitti torstaina olevansa sodassa maan pohjoisosassa sijaitsevan Tigrayn osavaltion kanssa. Taistelut ovat jatkuneet keskiviikosta asti, ja armeijan joukkojen kerrotaan kerääntyneen Tigrayn rajoille. Asiasta kertoo muun muassa uutistoimisto AFP.

Etiopian hallitus ilmoitti keskiviikkona aloittaneensa sotatoimet Tigrayssa.

AFP:n mukaan kuumentunut retoriikka sekä molempien osapuolten uudet sotatoimet Länsi-Tigrayssa viittaavat siihen, että Etiopia on ajautumassa laajempaan konfliktiin alueella, joka on pitkään uhmannut pääministeri Abiy Ahmedia.

Tigrayn osavaltio järjesti syyskuussa omin päin aluevaalit, joilla se uhmasi keskushallintoa. Etiopian hallitus ei tunnusta Tigrayn uutta hallintoa ja on kutsunut vaaleja laittomiksi.

”Maamme on aloittanut sodan, jota se ei odottanut. Tämä sota on häpeällistä, järjetöntä”, armeijan apulaispäällikkö Berhanu Jula kertoi pääkaupunki Addis Abebassa pidetyssä lehdistötilaisuudessa.

”Pyrimme varmistamaan, että sota ei etene maan keskiosiin. Se loppuu Tigrayssa”, Berhanu sanoi.

Pääministeri Abiyn mukaan hänen määräämänsä sotatoimet ovat vastaus hyökkäykseen, jonka osavaltiota hallitsevan puolueen, Tigrayn kansanvapautusrintama (TPLF), teki liittovaltion joukkoja vastaan.

TPLF kiistää hyökkäyksen ja syyttää Abiya tarinan sepittämisestä, jotta hän voisi perustella armeijan valjastamisesta TPLF:ää vastaan.

”Meitä vastaan on selvästi aloitettu sota”, Tigrayn presidentti Debretsion Gebremichael sanoi torstaina pidetyssä lehdistötilaisuudessa.

”Tämä on sota, jota käymme säilyttääksemme olemassaolomme”, hän lisäsi.

Diplomaattilähteiden mukaan molemmilla osapuolilla on todennäköisesti kuolonuhreja, mutta Etiopian viranomaiset eivät ole vahvistaneet tietoja.

Lainsäätäjät hyväksyivät torstaina yksimielisesti hätätilan, jonka Etiopian hallitus julisti osavaltioon keskiviikkona. Hätätilan valvomista johtaa asevoimien esikuntapäällikkö.

Etiopian perustuslain mukaan hallituksella on hätätilanteessa ”kaikki tarvittavat valtuudet maan rauhan ja itsemääräämisoikeuden suojaamiseksi”.

Viranomaiset ovat jo sulkeneet puhelin- ja internetpalvelut Tigrayn alueella. Lisäksi valtion virkamies kertoi uutistoimisto AFP:lle, että perustuslaki mahdollistaa Tigrayssa muun muassa ulkonaliikkumiskiellon ja vangitsemiset, joiden perusteeksi riittää pelkkä epäily osallistumisesta toimintaan, joka uhkaa perustuslaillista järjestystä.

Virkamiehen mukaan hätätila voidaan tarvittaessa laajentaa myös Tigrayn ulkopuolelle.

Tigrayssa käydyt taistelut ovat herättäneet huolta niin YK:ssa, EU:ssa kuin Yhdysvalloissa.

Afrikan unionin virkamies kertoi AFP:lle torstaina, että sen elin on ollut yhteydessä kaikkiin osapuoliin, jotta konflikti saataisiin päättymään mahdollisimman nopeasti. Virkamiehen mukaan tilanne alueella on nyt erittäin herkkä.

Useat diplomaattilähteet ovat kuitenkin todenneet, etteivät Abiyn hallitus tai TPLF näytä tällä hetkellä olevan avoimia neuvotteluille.

Abiyn hallitus ei ole kertonut sotatoimien aikataulua tai niiden selkeää tavoitetta. Äskettäin perustetun kriisikomitean tiedottaja sanoi keskiviikkona, että toimien tavoitteena on ”vapauttaa” Tigrayn osavaltio TPLF:stä.

Etiopian poliittinen järjestelmä ja osavaltioiden rajat perustuvat pitkälti etnisiin jakolinjoihin. Suurin etninen ryhmä, oromot, asuttaa etelässä sijaitsevaa Oromiaa, toiseksi suurin ryhmä amharat taas luoteisen Amharaa ja esimerkiksi tigraykansa Pohjois-Etiopiassa sijaitsevaa Tigrayn osavaltiota.

Tigraykansalla on ollut Etiopiassa huomattavaa valtaa vuodesta 1991 lähtien, ja sen hallussa on ollut keskeisiä tehtäviä. Kun oromotaustaisen Abiy astui virkaan vuonna 2018, asetelmat muuttuivat.

Tigraykansan vaikutusvalta on vähentynyt ja ryhmää edustavia virkamiehiä on pidätetty, erotettu tai syrjäytetty. Hallituksen mukaan kyse on ollut korruption hillitsemisestä, mutta tigraylaiset pitävät toimia toisinajattelijoiden tukahduttamisena.

Tigraykansan osuus Etiopian noin 109 miljoonasta asukkaasta on noin viisi prosenttia, mutta koostaan huolimatta se on rikkaampi ja vaikutusvaltaisempi kuin monet suuremmat alueet.