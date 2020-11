Tanskan kansanterveys­laitos: Minkeistä lähtenyt mutatoitunut korona­virus on tarttunut 214 ihmiseen

Tanska kertoi keskiviikkona lopettavansa kaikki minkit turkistarhoillaan koronavirusvarotoimena.

Tukholma

Tanskassa 214 ihmisellä on havaittu koronaviruksen mutatoitunut versio, joka on peräisin minkeistä, kertoo maan kansanterveyslaitos Statens Serum Institut.

Kansanterveyslaitoksen mukaan suurin osa havaituista tartunnoista, 200, on löytynyt Pohjois-Jyllannin alueella.

Torstaina Tanska kertoi aloittavansa Pohjois-Jyllannissa mittavat rajoitustoimenpiteet mutatoituneen viruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Uutistoimisto Reutersin mukaan uudet rajoitukset koskevat 280 000:ta ihmistä. Julkinen liikenne Pohjois-Jyllannin alueella on pysäytetty, ja ravintolat sekä baarit on suljettu. Matkustaminen alueelle on kielletty.

Tanskan pääministeri Mette Fredriksen kertoi keskiviikon tiedotustilaisuudessa viruksen mutatoitumisen voivan tarkoittaa, että tuleva koronavirusrokote ei tehoakaan toivotulla tavalla.

Kansanterveyslaitoksen mukaan minkeistä lähteneestä viruksesta on löytynyt viisi erilaista kantaa, joista yksi voisi mahdollisesti haitata rokotteen toimintaa. Tällaisia tartuntoja on löytynyt 12 ihmiseltä. Juuri näiden tartuntojen takia Tanskan hallitus päätti uusista toimenpiteistä.

Tanskan viranomaisten mukaan mutatoitunut virus ei kuitenkaan ole ihmisille vaarallisempi kuin alkuperäinen koronavirus.

Tanskalaismediassa haastatellun mikrobiologian professorin Hans Jørn Kolmosin mukaan torjuntatoimet aloitettiin kuitenkin liian myöhään. Professorin mukaan tauti on ehtinyt jo levitä Pohjois-Jyllannin ulkopuolelle.

”Ihmiset ovat lentäneet Itä-Euroopasta tanskalaisille minkkifarmeille ja takaisin”, hän sanoi Politiken-lehdelle.

Jyllands-Postenin haastattelussa professori sanoo, että Tanskasta lähtenyt mutatoitunut virus voi aiheuttaa suuren ongelman maailmanlaajuisesti.

”Tanska voi kehittyä uudeksi Wuhaniksi”, hän sanoi lehdelle viitaten koronaviruksen syntymäpaikkaan Kiinassa.

Politiken-lehden mukaan Tanskan hallitus havaitsi minkkifarmeilla mutatoituneen viruksen 18. lokakuuta. Lehti siteeraa Tanskan kansanterveyslaitoksen ja Kööpenhaminan yliopiston raporttia, jonka mukaan virusta olisi löytynyt jo Kroatiasta.

Koronaviruksen muuntumiseen erikoistuneet tutkijat ovat kummastelleet rokotteiden vaarantumista koskevaa väitettä.

Lontoon University Collegen genetiikan tutkimuslaitoksen johtaja, professori Francois Balloux moitti Twitterissä rokotepelottelua idioottimaiseksi.

Uhkaavien tartuntatautien apulaisprofessori Tarja Sironen Helsingin yliopistosta arvioi torstaina HS:n haastattelussa, ettei minkeissä tapahtuvaa viruksen muuntumista tarvitse tällä hetkellä pelätä.

”Saadun tiedon perusteella ei ole syytä olla huolissaan.”

Tanska on maailman suurin minkinnahkojen tuottaja. Minkkejä kasvatetaan yli tuhannella tilalla, ja lopetettavien minkkien määräksi arvioidaan noin 15-17 miljoonaa.