Terrorismi

Terrorismin uhkataso on Ruotsissa määritelty kohonneeksi, mutta siinä ei ole ollut muutoksia viime aikoina.

Ruotsin poliisi on nostanut valmiustasoaan, jotta se pystyisi tarvittaessa vastaamaan mahdollisiin terrori-iskuihin. Ruotsin poliisi kertoo asiasta tiedotteessa, jonka se julkaisi perjantaina aamupäivällä. Poliisi viittaa tiedotteessaan muun muassa Euroopassa viime aikoina tehtyihin terroritekoihin.

Terrorismin uhkataso on kuitenkin poliisin mukaan Ruotsissa ennallaan, kohonneella tasolla. Uhkataso on arvioitu kolmoseksi viisiportaisella asteikolla, mikä tarkoittaa, että terrori-isku on mahdollinen.

Poliisin valmiutta nostetaan tiedotteen mukaan Malmön, Tukholman ja Göteborgin suurkaupunkialueilla sekä Uppsalan poliisilaitoksen alueella. Valmiuden nostaminen koskee myös poliisin valtakunnallista operatiivista osastoa Noaa.

Sydsvenskan-lehden tietojen mukaan poliisilla on yksityiskohtaista tietoa mahdollisesta terrorismirikoksesta.

Poliisi on tehnyt päätöksen niin sanotusta kansallisesta erityistapahtumasta. Ruotsin poliisin kielenkäytössä erityistapahtuma tarkoittaa äkillistä tilannetta, jossa poliisin normaali toimintaorganisaatio ei riitä, vaan otetaan käyttöön erityisorganisaatio.

”Kansallisen erityistapahtuman kautta saamme joustavamman organisaation, joka pystyy sekä estämään, että isku tapahtuu että nopeasti toimimaan, jos jotain tapahtuu”, sanoo Ruotsin poliisin valtakunnallinen valmiuspäällikkö Stefan Hector poliisin tiedotteessa.

Dagens Nyheter -lehden mukaan Tukholman poliisi on myös päättänyt tarvittaessa valvoa laajoja alueita Tukholmassa ilmasta kameroiden avulla tänään perjantaina ja huomenna lauantaina. Päätöstä on perusteltu sillä, että tulossa on yleisiä kokoontumisia ja ympäristöaktivistien mielenosoituksia.

Tukholman lennokkivalvonta ei kuitenkaan liity siihen valvonnan lisäämiseen, jota tehdään Euroopan terrori-iskujen takia, sanoi Tukholman poliisin tiedottaja Anna Westerberg Dagens Nyheterille.

Jo torstaina Ruotsin hallitus ilmoitti päättäneensä, että rajatarkastukset sisärajoilla pidetään voimassa 11. toukokuuta asti. Hallituksen tiedotteessa päätöstä perustellaan maan turvallisuudella, mahdollisuudella löytää maahan pyrkiviä rikollisia ja terrori-iskujen estämisellä.

”Terrorismin uhkataso Ruotsissa on yhä kohonneella tasolla, ja arviomme on, että rajatarkastuksia Ruotsiin tarvitaan yhä”, totesi Ruotsin sisäministeri Mikael Damberg tiedotteessa.