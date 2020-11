Halusivat eurooppalaiset sitä tai eivät, Yhdysvallat on yhä maailman johtava suurvalta, kirjoittaa HS:n toimituspäällikkö Laura Saarikoski.

Tällä viikolla muutamat lukijat ovat ihmetelleet, miksi Helsingin Sanomat seuraa Yhdysvaltain vaaleja niin isolla volyymilla. Asiathan jatkuvat pääosin samoin riippumatta siitä, kumpi voittaa, väitti yksi kirjoittaja. Entä Afrikka tai Kiina, kysyi toinen lukija. Entä Suomen kuntavaalit, kysyi kolmas.

Hyviä kysymyksiä, jotka ansaitsevat vastauksia. Otetaan yksi kerrallaan.

Miksi Yhdysvaltain presidentinvaalien tuloksella on suomalaislukijalle väliä?

Halusivat eurooppalaiset sitä tai eivät, Yhdysvallat on yhä maailman johtava suurvalta. Se, että ei itse pidä tästä asetelmasta, ei vielä ole syy väheksyä sen seurauksia.

Yhdysvaltain politiikka vaikuttaa koko maailman talouskasvuun ja kauppapolitiikkaan, myös suomalaisyritysten tullimaksuihin. Sillä on vaikutusta maailman ilmastopolitiikkaan, kuten Pariisin ilmastosopimukseen. Sillä on vaikutusta Yhdysvaltain ja Euroopan suhteisiin, mikä taas vaikuttaa Suomen turvallisuuteen. Yhdysvaltain ja Euroopan läheinen suhde on Suomen etujen mukaista, vaikka – tai ehkä etenkin – koska Suomi ei ole puolustusliitto Naton jäsen.

Kun Jugoslavian johtaja Josip Broz Tito kysyi Neuvostoliiton diktaattorilta Josif Stalinilta, miksi Neuvostoliitto ei ollut valloittanut Suomea, Stalin vastasi: ”Otimme aivan liikaa huomioon amerikkalaiset.”

Yhdysvaltain presidentin päätökset heiluttavat yhä koko maailmanpolitiikkaa. Jos George W. Bush olisi hävinnyt Al Gorelle vuonna 2000, on mahdollista, ettei Yhdysvallat olisi koskaan hyökännyt Irakiin. Irakin sota ruokki äärijärjestö Isisin nousua, mikä taas vaikutti Syyrian sisällissotaan, mikä taas aiheutti pakolaiskriisin Eurooppaan, mikä taas nostatti populistipuolueiden suosiota kautta maanosan.

Lista ei lopu tähän. Yhdysvaltain päätökset vaikkapa rotuerottelun lopettamisesta tai abortin laillistamisesta heijastuivat koko maailmaan.

Lisäksi Yhdysvallat rakensi maailmansodan jälkeen maailmanjärjestyksen, joka perustuu sääntöihin, ei vahvimman valtaan. Yhdysvallat on itse sen takuumies. Jos se vetäytyy roolistaan, kärsijöinä ovat helposti pienet maat, kuten Suomi. Kuten Heikki Aittokoski kirjoitti torstaina, tämän takia Yhdysvaltain vaalit ovat tavallaan kuin koko maailman vaalit.

Entä sitten Kiina tai Afrikka?

Jos Kiinassa olisi vapaat vaalit, Helsingin Sanomat seuraisi ehdokkaita tiiviisti. Ikävä kyllä näin ei ole.

Afrikkaakin seuraamme, mutta emme yhtä paljon kuin Yhdysvaltoja. Se johtuu siitä, että yksi uutiskriteereistä on läheisyys. Yhdysvallat on kauppakumppanina, kulttuurina ja suomalaisten turistikohteena meille läheisempi kuin Afrikka.

Osa vastuusta on lukijoilla. Näemme toimituksessa, mitkä aiheet lukijoita kiinnostavat. Toistaiseksi Yhdysvallat kiinnostaa enemmän kuin Afrikka.

Entä sitten Suomen kuntavaalit?

Voi tietenkin pitää huvittavana sitä, että suomalaisetkin heräävät keskellä yötä tarkistamaan ääntenlaskun tilanteen Maricopan piirikunnassa, mutta Savo-Karjalan tulokset eivät aiheuta samanlaista unettomuutta. Tästä voimme kiittää demokratiaamme: Suomessa puolueiden väliset erot eivät ole ainakaan tähän asti olleet yhtä jyrkät kuin Yhdysvalloissa, joten vaalien seurauksetkin ovat vähemmän dramaattiset.

Mitä muuten tulee huhtikuun kuntavaaleihin: Pysykää kanavalla! Lupaan, että HS seuraa niitä erittäin tiiviisti.

Kirjoittaja on HS:n toimituspäällikkö.

Oikaisu 6.11. klo 16.49: Josip Broz Titon nimi oli kirjoitettu virheellisesti muodossa Josif Broz Tito.