Yhdysvaltain presidentinvaalit

Trump voisi palata tosi-tv-tähdeksi tai mediamoguliksi, mutta ongelmat kasautuvat. Oikeudenkäynnit uhkaavat, ja tärkeä pankki on sulkemassa lainahanansa.

Mitä tekee presidentti Donald Trump, jos vastaehdokas Joe Bidenin johto presidentinvaalien ääntenlaskennassa säilyy eikä vaalitulos muutu toiseksi Trumpin vaatimissa oikeudenkäynneissä?

Hän pyrkii uudelleen presidentiksi vuonna 2024, arvioivat hänen entinen kansliapäällikkönsä Mike Mulvaney, vuoden 2016 kampanjapäälliköihin kuulunut Bryan Lanza sekä hänen entinen neuvonantajansa Steve Bannon, kertoo Newsweek.

Samoin arvioivat monet muut poliittiset kommentaattorit, kuten CNN:n Valkoisen talon -kirjeenvaihtaja Jim Acosta sekä Boston Heraldin haastattelemat demokraatti- ja republikaanikommentaattorit.

Yhdysvaltain presidentin virkakaudet päätettiin rajata kahteen 1960-luvulla. Se tapahtui perustuslain 22. lisäyksellä.

Jos Yhdysvaltain presidentti häviää vaalit yhden kauden jälkeen, hänen on yhä mahdollista pyrkiä toiselle kaudelle myöhemmin. Tässä on onnistunut toistaiseksi vain presidentti Grover Cleveland, joka hävisi tavoitellessaan jatkokautta vuonna 1888 mutta nousi presidentiksi jälleen vuonna 1892.

Yhden presidentin valtakausi voi olla nykylain puitteissa teoriassa kymmenen vuotta. Se voi kuitenkin onnistua vain, jos varapresidentti nousee presidentiksi kesken kauden korkeintaan kahdeksi vuodeksi. Tässä tapauksessa hänellä olisi yhä mahdollisuus pyrkiä kahdelle täydelle kaudelle.

Trump on vihjaillut pitkin matkaa, että hän voisi ”neuvottelujen kautta” päästä kolmannellekin täydelle kaudelle. Se toki vaatisi neuvotteluja nimenomaan perustuslain muuttamisesta.

Trumpin vihjailuissa on ollut myös huumoria. Hän jakoi Twitter-tilillään viime vuonna meemiksi nousseen huumorivideon, jossa Trump-kaudet jatkuvat vuosikymmeniä ja lopulta vuosituhansia.

Tuoreessa kyselyssä republikaanivastaajista 38 prosenttia toivoi Trumpin pyrkivän presidentiksi vuonna 2024, jos hän häviää vaalit nyt.

34 prosenttia republikaanivastaajista toivoi hänen pidättäytyvän tappion jälkeen uusista ehdokkuuksista mutta tukevan uusia johtajia, jos nämä jatkavat hänen poliittisella linjallaan. Yhdeksän prosenttia republikaanivastaajista toivoi, että Trump jättää tämän vuoden tappion jälkeen politiikan täydellisesti.

Kysely tehtiin 30. lokakuuta eli ennen kuin Trump aloitti äänestysprosessin halventamisen vaatimalla ”äänestämisen lopettamista”, millä hän ilmeisesti tarkoitti ääntenlaskun lopettamista kesken kaiken.

Ääntenlaskun jatkamista vastustavat kannanotot ovat aiheuttaneet vastalauseita myös republikaanipiireissä.

Trump olisi vuonna 2024 jo 78-vuotias. Joe Biden ehtii täyttää 78 vuotta ennen näiden vaalien voittajan virkaanastujaisia, eli hän on jo todistanut, että vanhempanakin voi kerätä ennätysmäisen äänisaaliin.

Ennen seuraavia vaaleja Trumpilla on kuitenkin luultavasti kädet täynnä töitä sekä liike-elämässä että häntä uhkaavissa oikeudenkäynneissä.

Uutistoimisto Reuters kertoi tällä viikolla laajassa selvityksessä, että Trumpin keskeinen lainoittaja Deutsche Bank pyrkii pääsemään eroon lainoista, joita se on myöntänyt Trumpille eri vuosikymmeninä yhteensä pari miljardia euroa. Tällä hetkellä Trump on pankille velkaa yhä yli 340 miljoonaa dollaria eli noin 287 miljoonaa euroa. Deutsche Bank haluaisi lainoista eroon ”mainehaitan vuoksi” viimeistään presidenttikauden jälkeen esimerkiksi myymällä lainat eteenpäin, Reuters kertoo.

Lainojen ostajia ei välttämättä ole helppo löytää, jos muistelee, kuinka Trump kommentoi velkajärjestelyjään The Washington Postin mukaan vuonna 2016. ”Minä vain menen ja sanon, että tiedättekö mitä, markkinat romahtivat. Ja että aion maksaa vain puolet velastani”, Trump kertoi.

Forbes-talouslehden mukaan presidentin nettovarallisuus on 2,5 miljardia dollaria eli noin 2,1 miljardia euroa ja hänen kokonaisvelkansa on tällä hetkellä ainakin miljardi euroa.

Velkavipu on kiinteistöbisneksessä yleistä ja varallisuus toki riittää velkojen maksuun. Se vaatii kuitenkin järjestelyjä ja ne vaikeutuvat, jos Deutsche Bank katkaisee pitkäaikaisen yhteistyön.

Trumpin täytyy maksaa Deutsche Bankin velkansa näillä näkymin vuosina 2022 ja 2023. Vuonna 2022 erääntyy myös toiselle velkojalle sadan miljoonan dollarin laina, jonka vakuutena ovat Trump Towerin toimistotilat. Ja jo ensi vuonna erääntyy eräs 162 miljoonan dollarin velka.

Järjestelyjä vaikeuttavat myös viime vuosien tappiolliset hotelli- ja golfbisnekset. Molempien alojen ahdinko on vain syventynyt pandemian vuoksi.

Trumpin menestyksekkäin bisnes 2000-luvulla on The New York Timesin selvityksen mukaan ollut televisio-ohjelma Diili. Trump tienasi lehden mukaan ohjelmasta ja sen kerrannaisvaikutuksesta 367 miljoonan euron voitot, joita hän kuitenkin sijoitti esimerkiksi tappiollisiin golfkenttiin.

Trump voi hyvin palata tosi-tv-tähdeksi tai mediamoguliksi, asiantuntijat arvioivat.

Presidentti on viime aikoina ärtynyt siihen, että hän ei saa totuudenvastaisia väittämiään läpi mediassa eikä Twitterin ja Facebookin kaltaisilla alustoilla entiseen malliin. Torstaina useat televisiokanavat katkaisivat suoran lähetyksen Trumpin tiedotus­tilaisuudesta presidentin ilmiselvän valehtelun vuoksi.

Republikaanistrategi Patrick Griffin arvioikin Boston Heraldille, että Trump ”luultavasti ostaa tai perustaa televisioaseman jolla on voimakas verkkoulottuvuus ja sosiaalisen median alusta”.

Trumpin huolia lisäävät myös nykyiset ja tulevat oikeusjutut.

Liittovaltion veroviranomainen IRS on jo lähes vuosikymmen sitten avannut tarkastuksen Trumpin saamasta lähes 63 miljoonan euron veronpalautuksesta. Jos asiasta ei päästä sopimukseen, se etenee liittovaltion tuomioistuimeen. Tällöin Trump voisi joutua maksamaan korkoineen jopa sata miljoonaa euroa.

Toinen tunnettu selvitys koskee Trumpin listaamia verovähennyksiä Seven Springs -kiinteistön ja Los Angelesin Trump National Golf Clubin osalta. Niitä käsittelee parhaillaan New Yorkin osavaltiossa oikeusasioita johtava Letitia James.

Oikeuteen menolla uhkaa myös piirisyyttäjä Cyrus Vance Junior New Yorkissa ja vaatii Trumpin verotietoja tutkimuksiinsa. Näitä vaatimuksia on käsitelty myös korkeimmassa oikeudessa.

”Trump on jo ymmärtänyt, että presidenttikauden jälkeen hän viettää loppuelämänsä erilaisissa oikeudenkäynneissä. Myös hänen lähipiirinsä pelkää vankilatuomioita”, tietokirjailija ja journalisti Anne Applebaum arvioi taannoisessa HS-haastattelussa.

Tilanne voi tehdä presidentistä entistä epätoivoisemman – ja samalla päättäväisemmän käyttämään presidentin valtaoikeuksia ja vaikutusvaltaa täysimääräisesti niin kauan kuin vain mahdollista. Nykyinen kausi päättyy 20. tammikuuta 2021.