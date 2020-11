Yhdysvaltain presidentinvaalit

Trumpin vaalipetos­väitteet jakavat republikaanileiriä: Osa antaa tukensa presidentille, osa on täysin vastakkaisella linjalla

Pennsylvanian kiistanalaisia postiääniä on osavaltiojohtajan mukaan niin vähän, etteivät ne ratkaise mitään ”ellei tämä mene supertiukaksi”.

Presidentti Donald Trumpin väitteet vaalipetoksesta ja ”äänten varastamisesta” jakavat republikaanipuolueen poliitikkojen mielipiteitä jyrkästi. Suuri enemmistö keskeisistä republikaanipoliitikoista on kuitenkin koko asiasta mieluiten hiljaa, selviää uutiskanava CNN:n selvityksestä.

Trump esitti väitteitään viimeksi perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa järjestämässään tiedotustilaisuudessa Valkoisessa talossa.

Presidentti Trump piti lehdistötilaisuuden torstai-iltana paikallista aikaa Valkoisessa talossa. Trump on esittänyt syytöksiä erilaisista vaalivilpistä.­

”Tällä kertaa he varastavat vaalit, he väärentävät vaalit”, Trump sanoi demokraatteja syyttäen. ”Me emme salli sen tapahtuvan.”

Kolme suurta televisiokanavaa ABC, CBS ja NBC keskeyttivät suoran lähetyksen Valkoisesta talosta perustellen päätöstään Trumpin valheilla. CNN ja Fox News sen sijaan lähettivät tilaisuuden suorana kokonaan.

Näkyvin Trumpin väitteiden puolustaja on senaatin oikeudellisen komitean puheenjohtaja ja Trumpin läheinen liittolainen, Etelä-Carolinan senaattori Lindsey Graham.

Republikaanisenaattori Lindsey Graham on antanut tukensa Trumpin syytöksille­

”Olen täällä tänä iltana pysyäkseni presidentti Trumpin tukena”, Graham perusteli torstai-iltana Fox Newsin ”Trump-toimittajaksi” kutsutun Sean Hannityn haastattelussa.

Myös edustajainhuoneen republikaaniryhmän puheenjohtaja, Kalifornian edustaja Kevin McCarthy asettui Foxin haastattelussa Trumpin väitteiden taakse.

”Jokaisen amerikkalaisen on herättävä”, McCarthy vaati. ”Mitä tahansa näette, kertokaa meille, jos näette jotain epäilyttävää.”

Täysin päinvastaisia mielipiteitäkin on republikaanien riveistä tullut.

”Istuva presidentti halveksii poliittista prosessiamme ja asettaa lukuisten amerikkalaisten äänten laillisuuden kyseenalaiseksi ilman mitään todisteita”, Texasin edustaja Will Hurd twiittasi. ”Tämä ei ole vain väärin ja vaarallista, tämä horjuttaa sitä perustaa, jolla tämä kansakunta on rakennettu.”

”Tämä menee aivan hulluksi”, Illinoisin republikaaniedustaja Adam Kinzinger twiittasi. ”Jos sinulla on perusteltuja epäilyksiä petoksesta, esitä todisteita ja vie asia oikeuteen.”

Enemmistö liittovaltiotason republikaanipoliitikoista näytti kuitenkin mieluiten olevan hiljaa presidentin kiusallisista väitteistä. Useimmat CNN:n tavoittelemat republikaanit eivät vastanneet yhteydenottoihin tai lähettivät ympäripyöreän vastauksen sihteerinsä välityksellä.

”Minusta tämä on sekopäistä”, nimettömänä CNN:lle puhunut republikaanisenaattorin vanhempi avustaja sanoi. ”Kaikki odottavat vain, että tämä olisi jo ohitse.”

Puoluetovereiden tuen puute ja kritiikki herättivät huolta Trumpin lähipiirissä.

”Missä on republikaanipuolue?” Trumpin poika Eric Trump twiittasi. ”Tätä eivät äänestäjämme unohda ikinä.”

Trumpin kampanjatiimin vaatimat oikeustoimet eri osavaltioissa saivat sen sijaan useimpien republikaanien tuen.

”Jos ehdokas uskoo, että osavaltio rikkoo vaalilakeja, heillä on oikeus viedä juttu oikeuteen ja esittää todisteita vaatimustensa tueksi”, Floridan republikaanisenaattori Marco Rubio twiittasi.

Senaattori Marco Rubio antoi tukensa Trumpin kampanjatiimin vaatimuksille oikeustoimista, mikäli niihin on aihetta.­

Trumpin kampanja on esittänyt syytteitä menettelytapavirheistä ainakin Michiganissa, Georgiassa ja Pennsylvaniassa. Wisconsinin täpärän tuloksen vuoksi kampanjatiimi on vaatinut äänten uudelleenlaskentaa. On hyvin mahdollista, että sama vaatimus esitetään samalla perusteella myös Georgiassa ja Pennsylvaniassa.

Asiantuntijoiden mukaan vaatimuksilla ja kanteilla on tuskin vaikutusta presidentinvaalin lopputulokseen. Pennsylvanian postiääniä koskeva kiista on kuitenkin periaatteessa tapaus, joka voi vielä johtaa vaalien punnitsemiseen korkeimmassa oikeudessa.

Republikaanit valittivat jo lokakuussa Pennsylvanian päätöksestä ottaa huomioon kaikki kolmen päivän kuluessa vaalien jälkeen saapuvat postiäänet, jos ne on lähetetty viimeistään vaalipäivänä. Äänestyslippujen saapumisen takaraja umpeutuu kello kahdeltatoista Suomen aikaa lauantain vastaisena yönä.

Trumpin kannattaja pukeutuneena Biden-naamariin Philadelphiassa. Käsissään hän pitää kylttiä, jossa kysytään ”Voitinko jo?”­

Aktivisteja Philadelphiassa pukeutuneena Valkoiseksi taloksi, Philadelphian kaupungintaloksi sekä postilaatikoiksi torstaina 5. marraskuuta.­

Korkein oikeus äänesti asiasta lokakuun 19. päivä eikä ottanut asiaa pikakäsittelyyn. Neljä tuomaria ilmoitti kuitenkin, että vaalipäivän jälkeen saapuneiden postiäänien laillisuuteen Pennsylvaniassa voidaan palata myöhemmin, jos kysymyksellä on ”kansallista merkitystä”.

Tällaista merkitystä äänillä on, jos koko vaalitulos riippuu Pennsylvanian äänistä ja jos Pennsylvanian tulos riippuu näistä myöhään tulleista postiäänistä.

Kiistanalaisia äänestyslippuja säilytetään osavaltiossa erillään muista äänistä. Paljonko keskiviikon jälkeen saapuneita äänestyslippuja on, siitä ei virallista tietoa ole.

Uutiskanava CNN selvitti asiaa torstaina. Nimettöminä esiintyneiden Pennsylvanian vaalivirkailijoiden mukaan kiistanalaisia ääniä olisi tullut keskiviikon aikana noin kymmenentuhatta ja sen jälkeen yhteensä noin tuhat.

”Joistakin pienistä piirikunnista ei ole tullut vaalipäivän jälkeen yhtään, joistakin isoista 500”, osavaltiojohtaja Kathy Boockvar sanoi CNN:lle myöhäisistä äänestyslipuista.

”Ei niitä nyt kovin paljon ole. Niin että ellei tämä mene aivan supertiukaksi, niin en usko, että ne ratkaisevat yhtään mitään suuntaan tai toiseen.”