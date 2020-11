Oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi kiisti Venäjän sisäministeriön esittämät väitteet.

Venäjän viranomaisten mukaan oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin sairastuminen elokuussa Siperiassa johtui aineenvaihdunnan ongelmista ja haimatulehduksesta eikä myrkytyksestä.

Navalnyin myrkyttäminen Neuvostoliitossa kehitetyllä novitšok-hermomyrkyllä on todettu useiden EU-maiden laboratorioissa. EU on asettanut Venäjälle pakotteita myrkytyksen vuoksi.

Venäjän sisäministeriön Siperian-osasto julkaisi eriävän näkemyksensä Navalnyin sairastumisen syystä tiedotteessa verkkosivullaan perjantaina.

Navalnyita Siperiassa hoitaneet lääkärit ovat vahvistaneet hänen lopulliseksi diagnoosikseen aineenvaihdunnan häiriöt ja kroonisen haimatulehduksen, sanotaan tiedotteessa.

Navalnyi tyrmäsi sisäministeriön esittämät väitteet perjantaina sosiaalisessa mediassa sanoen niitä naurettaviksi.

Sisäministeriön tiedotteen mukaan Navalnyin vaatteista tai tavaroista ei ole löytynyt myrkyllisiä aineita eivätkä lääkärit voi vahvistaa myrkytystä.

Tiedotteen mukaan Navalnyin vaimo oli kertonut hoitohenkilökunnalle, että Navalnyi oli syönyt huonosti muutamia päiviä ennen oireiden saamista, sillä syöminen oli tehnyt hänet huonovointiseksi.

Vaimon kerrotaan ehdottaneen huonovointisuuden syyksi myös Navalnyin ruokavaliota, jolla tämä on yrittänyt laihduttaa.

Navalnyi sai elokuussa vakavia oireita kesken lennon Tomskista Moskovaan. Häntä hoidettiin aluksi siperialaisessa sairaalassa, mutta hänet lennätettiin myöhemmin hoitoon Berliiniin.

Navalnyi on sanonut, että presidentti Vladimir Putin on vastuussa hänen myrkytyksestään. Kreml on kiistänyt, että sillä olisi mitään tekemistä asian kanssa.

Navalnyi on ilmoittanut palaavansa Saksasta Venäjälle, kunhan on toipunut.