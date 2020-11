Yhdysvaltain presidentinvaalit

Yhdysvaltojen äänestyspaikoilla parveilee niin demokraatteja kuin republikaaneja, mutta edes presidentti ei voi pysäyttää ääntenlaskua.

Huijausta ja vääriä ääniä, pysäyttäkää laskenta!

Yhdysvaltain istuva presidentti Donald Trump suuntasi käskynsä suoraan kohti demokraattisen prosessin ydintä, mutta äänten laskeminen ei pysähtynyt.

Sen sijaan osa Trumpin kannattajista vastasi kutsuun lähteä ääntenlaskentapaikoille vaatimaan pääsyä saliin ja ääntenlaskennan lopettamista. Keskiviikkona Detroitin TCF Centerissä Michiganissa joukko kerääntyi paukuttamaan ikkunoita ja vaatimaan pääsyä saliin, jossa ääniä laskettiin. Trump heitti bensaa liekkeihin twiittaamalla tukensa.

Mutta väkijoukkoa ei päästetty sisään.

Trumpin vaalityöntekijät puhuivat torstaina äänestyspaikoille pääsystä tiedotustilaisuudessa Philadephiassa:

Miksi presidentin vaatimuksiin ei vastattu? Entä kuka ääntenlaskusaliin saa tulla?

Lyhyt vastaus ensimmäiseen kysymykseen on, että Yhdysvalloissa presidentinvaalien järjestäminen on pitkälti osavaltioiden vastuulla – presidentillä ei ole niissä sananvaltaa.

Osavaltion vaaliviranomaiset vastasivat syytöksiin tyynesti, että ääntenlasku etenee lain ja suunnitelmien mukaan, eikä asiattomia henkilöitä päästetä paikalle.

Kysymys pääsystä ääntenlaskusaliin on mutkikkaampi, koska säännöt vaihtelevat eri osavaltioissa. Tietoa on kerännyt yhteen esimerkiksi osavaltioiden lainsäätäjien yhdistys NCSL.

Vaaleihin saa osallistua ja niitä saa tarkkailla kaikissa osavaltioissa, mutta ei kuka tahansa. Samat säännöt pätevät niin demokraatteihin kuin republikaaneihinkin.

Varsinaisen ääntenlaskennan suorittavat vaalityöntekijät, jotka ovat enimmäkseen tavallisia vaaleista kiinnostuneita vapaaehtoisia. Osa voi saada työstään palkkioksi stipendin. Ääntenlaskijoiden kriteerit vaihtelevat, mutta puoluekannalla ei ole työssä väliä.

Vaalien alla lisää vapaaehtoisia maaniteltiin töihin, sillä postiäänet kasvattivat pääosin iäkkäiden vapaaehtoisten työtaakkaa edellisvuosista.

Ääntenlaskijoiden liepeillä laskentasaleista kuvatuilla videoilla kiertelee lisäksi tarkkailijoita, jotka eivät itse osallistu ääntenlaskuun.

Tarkkailijoiden rooli on nimensä mukaisesti tarkkailla ääntenlaskennan sujumista. Heidät on jaettu ryhmiin sen mukaan, ovatko he puolueettomia vai puolueellisia.

Puolueettomat tarkkailijat pitävät huolta, että vaaliprosessi etenee sääntöjen mukaan: että oikeat ihmiset käsittelevät hyväksyttyjä ääniä lain sallimalla tavalla. Kansainväliset tarkkailijat eivät puutu vaaleihin lainkaan, vaan raportoivat vain näkemänsä.

Trumpin kampanjan vaatimukset liittyvät nimenomaan puolueiden ja intressiryhmien nimeämiin tarkkailijoihin. He ovat paikalla valvomassa oman puolueensa etua.

Haastajiksikin kutsutut puolueelliset tarkkailijat voivat raportoida havaitsemistaan ongelmista, ”haastaa” yksittäisen äänen kelvollisuuden ja pitää kirjaa äänistä omia tarkistuksiaan varten. Hekään eivät kuitenkaan voi osallistua ääntenlaskentaan, muuttaa osavaltion sääntöjä tai estää ääntenlaskuprosessia.

Jutun alussa mainitussa Detroitin kahakassa oli kyse siitä, että Trumpin kampanjan puolueellisiksi tarkkailijoiksi esittäytynyt joukko vaati pääsyä ääntenlaskusaliin.

Tarkkailijaksi ei kuitenkaan voi ilmoittautua kuka tahansa milloin tahansa, vaan puolueiden tulee ilmoittaa omat tarkkailijansa etukäteen. Tarkkailijoiden määrä on lailla rajattu, ja kummallakin puolueella on oikeus yhtä suureen määrään tarkkailijoita.

Detroit Newsin mukaan vaaliviranomaiset yrittivät kertoa ikkunoita paukuttavalle väkijoukolle, että kummallakin puolueella oli jo salissa reilusti enemmän tarkkailijoita kuin säännöt sallivat. Ääniä ei siis laskettu puolueiden edustajilta salassa, vaikka uudet tarkkailijat jäivät ulos.

Neljässä vuodessa Trump on tehokkaasti kitkenyt republikaanipuolueesta itseensä kohdistuvan kritiikin. Perjantaina osa Trumpin puoluetovereista alkoi kuitenkin kyseenalaistaa hänen väitteitään.

”Näin presidentin puheen eilen ja sitä oli vaikea katsoa. Näille syytöksille ei ole perusteita”, Pennsylvanian senaattori Pat Toomey televisiohaastattelussa.

”Vaalivilppi on myrkkyä kansanvallalle ja nämä ovat merkittäviä syytöksiä. Jos presidentin juristeilla on tästä todellista näyttöä, heidän pitää esittää se heti sekä kansalaisille että tuomioistuimille”, Nebraskan senaattori Jon Ward sanoi lausunnossaan.

”Sillä aikaa kaikki lailliset pitää laskea osavaltioiden lakien mukaan. Se on amerikkalainen järjestelmämme, ja se toimii.”