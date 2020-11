Kierros Kiellettyyn kaupunkiin paljastaa Kiinan historian monet myytit.

Luulitko Kiinan muuria todella vanhaksi? Oopiumia länsimaiseksi tuontituotteeksi? Kuvitteletko, että keisareiden Kiina eristäytyi muusta maailmasta?

Tervetuloa oikomaan väärinkäsityksiä 600-vuotissyntymäpäiviään juhlivaan Kiellettyyn kaupunkiin! Teemme opastetun kierroksen Kiinan keisareiden tarunhohtoiseen palatsiin, jonne tavan kansalla ei ollut keisarien aikaan asiaa.

Jeremiah Jenne opastaa pandemia-ajan tyyliin etänä kännykällä.­

Oppaanamme toimii yhdysvaltalainen Jeremiah Jenne. Sen lisäksi, että hän kirjoittaa Kiinan historiasta ja opettaa sitä, hän on myös Pekingin paras matkaopas. Hän ei pidättäydy Kiinan valtion vääristyneessä historiankirjoituksessa, vaan kertoo, miten asiat oikeasti olivat.

Luvassa on pahoja pettymyksiä, sillä opastetun kierroksen teemana ovat historian myytit.

Myytit ovat palvelleet sekä Kiinan johtoa että ulkomaisia turisteja. Molemmista on mahtava ajatella, että Kiinalla on vielä pidempi ja erikoisempi historia kuin onkaan.

Teemme kierroksen pandemia-ajan tapaan eli etäyhteyksillä. Jenne kiertää pitkin Kiellettyä kaupunkia, ja minä tihrustan näkymiä kännykän ruudulta Helsingissä.

Nyt pannaan historia järjestykseen.

Kielletyn kaupungin valtavien aukioiden tarkoitus oli tehdä vaikutus vierailijaan.­

Palatsi onkin jättimäinen kenttä

Valtava piha aukenee edessämme ja takana häämöttää jotakin keltakattoista. . . Mahtaako se olla Suuren harmonian portti? Kyllä! Sen vihreän ja kultaisen sisäkaton alla Ming-dynastian (1368–1644) keisarit kuulivat aamupalavereissa ministereitään, Qing-dynastian (1644–1911) hallitsijat pitivät juhlia ja illallisia.

Kun Jeremiah Jenne saapuu ulkomaisten turistien kanssa Kiellettyyn kaupunkiin, he kysyvät usein, että mitä ihmettä. Tämäkö palatsi? Kielletty kaupunki kun on jättimäinen, uuvuttava kenttä, jonka pääväylälle on harvakseltaan pudotettu pramea portti tai palatsi. Ne vieläpä näyttävät toisiltaan.

”Mutta koko paikan idea on osoittaa valtavuudellaan keisarin valtaa. Rakennustenkin tarkoitus on ensisijaisesti luoda tilaa. Kuten sanotaan, musiikki ei ole nuotteja, musiikki on nuottien väli.”

Eipä ihme, että moni keisariperheistä vietti ison osan vuotta mukavammassa Kesäpalatsissa Pekingin ulkopuolella.

Pitkin kivistä pihaa kulkee kolme polkua. Nyt niitä tallustavat tavan turistit, mutta aikanaan keskimmäistä käytävää kulki vain keisari – sekä keisarinna hääpäivänään sekä keisarillisen virkamieskokeen jälkeen parhaiten pärjänneet oppilaat. Kuka tahansa saattoi testin kautta päästä himoitulle virkamiesuralle. Oikeasti tie oli avoin rikkaiden kakaroille, sillä pitkä pänttäys vaati rahaa.

Turisti leikkii valokuvaa varten nähtävyyden valoilla ja varjoilla.­

Ikivanha palatsi on Turun linnaa nuorempi

Kiina on tapana mieltää ikivanhaksi, mutta Kielletty kaupunki on vain 600-vuotias, Turun linnaa nuorempi.

Kielletyn kaupungin rakennutti Zhu Di, myöhemmältä kutsumanimeltään keisari Yongle (hallitsi 1402–1424). Kun hän otti vallan sukulaiseltaan, taistossa kärähti myös Nanjingin palatsi. Yongle siirsi pääkaupungin Pekingiin.

Jennen mielestä 600 vuottakin johtaa vähän harhaan. Juuri mikään Kielletyssä kaupungissa ei ole niin vanhaa, sillä monet puiset rakennukset ovat palaneet lukuisia kertoja ja muutkin rupsahdelleet vanhuuttaan. Niitä on vaihdettu uudempiin, mutta usein myös samannäköisiin.

”Vähän kuin sitä vaihtaa nuhjaantuneet lempifarkkunsa uusiin samanlaisiin.”

Rakennuskanta on enimmäkseen vähän alle tai päälle 200-vuotiasta.

Kiinan muuri kiemurtelee kuin lohikäärmeen selkä.­

Kiinan muuri ei olekaan kovin vanha

Kiinan muurin historiasta paikallisoppaat tapaavat suorastaan huijata opastettaviaan. Sen kerrotaan olevan 2000-vuotinen, vaikka turistien tallaamaa kivistä muuria alettiin tehdä vasta Kielletyn kaupungin rakennuttaneen Yongle-keisarin aikoihin 1400-luvulla. Käytännössä se suojasi Kiinaa pohjoisesta tulevilta hyökkääjiltä vain 1500-luvulta 1600-luvulle. Sitten pohjoisesta tulivat mantšut, ottivat Kielletyn kaupungin haltuunsa ja perustivat Qing-dynastian.

Kielletyn kaupungin vallanpitäjät siis vaihtuivat. Jenne osoittaa yhden portin suun päälle. Siinä on edelleen kyltti, jossa samat kirjoitukset sekä kiinaksi että mantšuksi. Molemmat kielet olivat valloittajahovin käytössä.

Kielletyn kaupungin vanhat kyltit ovat sekä kiinaksi että mantshuksi, sillä ne ovat mantshuhallitsijoiden ajalta.­

Toki Pohjois-Kiinassa oli ollut iät ja ajat asutusten suojana monenlaista tampattua maavallia siellä täällä, mutta luonto on tasoittanut niistä vanhimmat. Kiinan muuriin liittyviä myyttejä puhkoneen Vanderbiltin yliopiston apualaisprofessori Peter Lorgen mukaan ei ole luultavaa, että jo parituhatta vuotta sitten olisi tampattu pitkä, yhtenäinen suojamuuri pohjoista vastaan.

Turistit harvoin kyseenalaistavat muurin tarinaa, sillä heistä on upeaa fiilistellä matkaansa harvinaislaatuiseen paikkaan. Syvälle syöpyneen orientalismin hengessä on luontevaakin kuvitella, että kaikki Kiinassa on vanhaa, hienoa ja eksoottista. Kiinalaisista on tietysti hauska ajatella omaa historiaansa mahdollisimman vanhana ja ylväänä.

Turisti poseeraa Suuren harmonian palatsin edessä.­

Taivaan pojalla ei ole 9 999 huonetta

Suuren harmonian palatsi on Kielletyn kaupungin rakennuksista merkittävin. Keisarin polku nousee sinne marmorilaattoina, joihin on kaiverrettu helmiä jahtaavia lohikäärmeitä. Valtaistuimellekin kiertyvät lohikäärmekuviot. Viisikyntinen lohikäärme oli keisarin oma tunnus. Keltainen värikin oli varattu keisarilliseen käyttöön.

Tätä loistoa on tosin mahdoton nähdä kännykän ruudulta Suomessa, sillä sisätiloihin ei salin ulkopuolelta pysty kurkkimaan kännykällä kovin hyvin. Kuvakin jäätyy ja yhteys katkeaa vähän väliä. Kiina on monin tavoin nörtti valtio, mutta ulkomaanyhteydet ovat usein tuskallisia.

Yksityiskohta palatsin puukaiverruksista.­

Suuren harmonian palatsissa pidettiin monen keisarin aikana suurimpia bileitä, kuten kruunajaiset ja osa hääjuhlista. Varsinaisen keisarinnan häät kestivät jopa 20 päivää, ja niissä Qing-dynastian aikaan morsian hyppeli satulan ja nuotion yli ja söi seremoniallisia mykyjä ja nuudeleita. Uuden keisarinnan perhe sai hyvän aseman lisäksi seitsemän kiloa kultaa ja 300 kiloa hopeaa.

Kielletyssä kaupungissa on sanottu olevan 9 999 huonetta, yksi vähemmän kuin taivaassa. Jenne menee seisomaan yhteen sivurakennukseen. ”Olen nyt huoneessa”, hän sanoo ja otettuaan kaksi askelta: ”Nyt olen toisessa.” Yksi ”huone” onkin vain neljän pylvään välinen pieni tila, eli yhdessä huoneessa on monta ”huonetta”. Eikä näitäkään ”huoneita” ole niin monta kuin myyttisesti väitetään.

Kielletty kaupungin 70 hehtaarissa riittää silti käveltävää, ja jos olisin oikeasti paikalla, jalkojani särkisi jo.

Myyttinen luku 9 999 tulee siitä, että taivaassa sanottiin olevan yksi huone enemmän. Keisarihan oli Taivaan poika, joka piti yllä maailman tasapainoa uhraamalla. Jos maata vaivasivat kato ja tulvat, keisari sai hoitaa hikipäässä suhteita yläkertaan, etteivät alaiset alkaneet nurista.

Kielletty kaupunki on Pekingin, Kiinan ja maailman keskipiste. Taustalla Pekingin korkeimmat pilvenpiirtäjät.­

Valloittajakeisarit eivät täysin kiinalaistuneet

Keisareita oli moneen lähtöön, laiskaa ja ahkeraa, viisasta ja tyhmää, hyveellistä ja sikailijaa. Jos homman hoiti kunnolla, se oli raskas. Hän oli valtion päämies, sotavoimien ylipäällikkö, ylin uskonnollinen johtaja, lakien säätäjä ja korkein tuomari – lisäksi hänen odotettiin olevan oppinut ja kulturelli ja taiteen mesenaatti. Jos keisarin into lopahti, vallan ottivat tuhannet virkamiehet ja eunukit.

Keisari suoritti rituaaleja, tapasi virkamiehiä, kirjoitti raportteja, runoja, ratsasti ja ampui jousella. Hän kulki palatsista toiseen töidensä perässä ja vaihtoi vaatteita monta kertaa päivässä. Eri tapaamisiin ja riitteihin oli eri vermeet varattuina.

Kielletyn kaupungin työntekijät saapuvat töihin.­

Jennen suosikkirakennuksia onkin pienempi palatsipömpeli, joka nyt nököttää kännykkäni ruudulla. Pömpelissä keisari vaihtoi vaatteitaan. Mantšujen Qing-dynastian kameleontti-keisareiden vaatteet viuhuivat kullekin vieraalle mieluiseen, kun he tapasivat han-kiinalaisia, mantšuja, tiibetiläisiä ja uiguureja. Qing-dynastia tajusi, että monien kulttuurien jättivaltiossa homma hoitui helpoiten peilaamalla kaikkien tapoja. Mongolit tulossa kylään? Silloin grillataan lammasta, Jenne kuvaa.

Kuuluisa keisari Qianlong (1735—1796) puhui monia alaistensa kielistä ja luovi jouhevasti buddhalaisuuden, taolaisuuden, konfutselaisuuden ja samanismin välillä.

Niinpä kun kiinalaiset oppaat kertovat Kielletyssä kaupungissa, että Kiinan valloittaneet mantšut omaksuivat tuossa tuokiossa han-kiinalaiset – ylemmät ja paremmat – tavat, Jenneä huvittaa. Monikasvoiset Qing-keisarit kun pystyy näkemään millaisina itse haluaa.

Sivukujilla Kielletyssä kaupungissa on viihtyisämpää kuin turistien yleensä kulkemalla pääväylällä.­

Kiinan pitkä historia ei olekaan niin pitkä

Kiinalaiset väittävät – ja länsimaalaiset usein sinisilmäisesti toistavat – että Kiina ei ole ollut sotaisa, eikä laajentumishaluinen. Se on ihan höpöpuhetta. Kiinahan peräti kaksinkertaisti alueensa 1700-luvulla valloittamalla Xinjiangin, Tiibetin ja Mongolian. Silloin Kiina pitkälti sai nykyiset rajansa, Jenne muistuttaa.

Länsimaisiin, myös suomalaisiin, teksteihin ui yhä useammin väite Kiinan yhtäjaksoisesta 5 000-vuotisesta historiasta. Kun sitä tarpeeksi on toistettu, se on alkanut tuntua todelta.

Vielä parikymmentä vuotta sitten Kiinan historian pituuden virallinen lukema – sekin kyseenalainen – oli vain 3 000 tai 4 000 vuotta. Historiaa venytettiin lisää ilmeisesti siksi, että Kiinan johto törmäsi Egyptin-matkallaan egyptiläisten vielä pidempään historiaan, kertoi Kiinan-tutkija Kerry Brown kirjassaan Struggling Giant.

”Ehkä kohta puhutaan 6 000 vuodesta”, Jenne vitsailee.

Kiinan historia ei ole ollut yhtäjaksoinen, sillä johdossa on ollut monenlaista eritaustaista dynastiaa ja asukkainakin alueella monia etnisiä ryhmiä. Myös ”Kiinan” paikka ja koko on vaihdellut kartalla huomattavasti. Välillä kilpailevia Kiinoja on ollut useampikin. Se on vähän kuin Euroopassa niputettaisiin kreikkalaisten ja roomalaisten valta-aika yhdeksi.

”Kiinan yhtenäisyyden korostus johtuu siitä, että valtaapitävät tietävät valtionsa olevan kulttuuriltaan niin moninainen.”

Pitkä historia tukee Kiinan nykyjohdon ajatusta ottaa maailman ykköspaikka Kiinalle takaisin. Historiaa tulkitaan vallanpitäjien tarpeiden mukaan.

Leskikeisarinnan asunnon huoneet ovat miellyttävän pienikokoisia. Koristeina on myös kelloja, sillä hovi oli innokkaan kiinnostunut länsimaisista asioista.­

Kiina ei ollut sulkeutunut eikä Silkkitietä ollut olemassa

Jenne ohjaa vieraansa uuvuttavien aukeiden pääturistireitiltä sivummalle. Tupsahdamme pienille kujille, puutarhojen keskelle. Olemme tulleet naisten maailmaan, pihapiiriin, jonka keisari Qianlong antoi äidilleen leskikeisarinna Chongqingille.

Kielletyn kaupungin sympaattisilla kujilla asuivat keisarin lukuisat vaimot ja osa keisareistakin.

”Keisarit olivat äidinpoikia. Naisilla oli kova kilpailu siitä, kenen pojasta tulee keisari, sillä keisarin äidillä oli erittäin hyvä asema.”

Tästä kilpailusta kertovat Kiinan television historialliset saippuasarjat, joiden pukujen antavia kaula-aukkoja välillä sensuroidaan.

Naisten tehtävä oli siis tehdä keisarille lapsia. Keisarin haaremin koko kasvoi mitä pitempään hän eli, sillä hänelle hankittiin aina uusia lapsentekoikäisiä naisia, Jenne kertoo. Pitkään hallinneella Qianlongilla oli yli kolmekymmentä naista.

Keisarinäidin koti on sangen viihtyisä. Pienissä huoneissa on keltaisia patjoja joilla loikoilla ja juoda teetä lokoisasti. Patjojen alla korokkeiden sisällä kulki talvisin lämmintä ilmaa.

Huoneissa on kelloja, kuten Jenne osoittaa. Ne ovat länsimaista tuotuja.

”Yksi väärinkäsityksistä on, että kiinalaiset eivät olisi olleet kiinnostuneita ulkomaailmasta.”

Yksityiskohta palatsin veistoksesta.­

Kiina ja keisarit olivat valtaosan ajasta hyvinkin avoimia tavaroille ja kaupalle, ideoille, vaikutteille ja vierailijoille. Hovissa oli esimerkiksi paljon jesuiittoja erilaisissa tehtävissä. Lännessä elävä harha sulkeutuneesta keisareiden Kiinasta johtunee siitä, että länsimaiden historia nivoutui Kiinan historiaan juuri siinä vaiheessa, kun Kiinassa todella oli hetken sulkeutunut kausi 1800-luvun alussa.

Moni muistaa nyt, että joo, olihan se Silkkitiekin! Itse asiassa ei ollut – Silkkitie on eurooppalaisten jälkijättöisesti 1800- ja 1900-luvun vaihteessa keksimä käsite ja nimi. Kiinasta oli toki ollut aktiivisessa käytössä olevia teitä naapurimaihin, kaupungista toiseen ja kylästä kolmanteen. Jotkut harvat kulkivat myös eri polkujen kautta Kiinasta Eurooppaan ja toisin päin, mutta enimmäkseen ”silkkitiet” olivat naapurikaupunkien keskinäistä kaupankäyntiin.

Kauppaharhoja on sekin, että eurooppalaiset olisivat muka esitelleet oopiumin kiinalaisille 1700-luvulla. Kiinassa oli käytetty sitä pitkään lääkkeenä ja myöhemmin hoksattu myös lisätä sitä tupakan joukkoon. On toki totta, että eurooppalaiset tulo huumemarkkinoille loi Kiinaan ison ongelman.

Kattoharjanteiden hahmojen paljous kertoo rakennuksen tärkeydestä.­

Suomi tunnusti Kiinan vasta Ruotsin jälkeen

Kielletyn kaupungin pettymysten kierros on nyt loppumassa. Jenne näyttää kännykällä pitkää, kapeaa käytävää. Sitä pitkin sanotaan viimeisen keisarin Puyin ajalleen polkupyörällä. Hän otatti käytävän varrelta kynnykset pois.

Puyi luopui sekasortoisen historian jakson jälkeen vallasta vuonna 1912 – silloin perustettiin Kiinan tasavalta. Hän sai kuitenkin asua Kielletyssä kaupungissa vuoteen 1924 asti.

Se oli aikaa ennen kuin kommunistit ottivat vallan. Vallanvaihtumiseen liittyy suomalaisten ikioma Kiina-myytti. Diplomaatit, poliitikot ja kauppiaat tapaavat sanoa, että Suomen ongelmattomiin suhteisiin Kiinan kanssa vaikuttaa Suomen aikainen tunnustus Kiinan kansantasavallalle: 28. 10. 1950. Suhteen solmimisen isoja merkkipäiviä juhlistetaan.

On vain niin, että esimerkiksi Ruotsi ja Tanska tunnustivat Kiinan Suomea aiemmin. Niiden välit Kiinaan ovat olleet viime aikoina koetuksella.

Eivätpä taida Suomeakaan myyttiset päivämäärät suojata.

Kirjoituksessa on käytetty lähteenä myös teoksia Kielletty kaupunki – elämää Kiinan keisarien hovissa (toim. Ginsberg ja Saloniemi) ja Mari Manninen: Kiinalainen juttu – 33 Kiina-myyttiä jotka vaativat kumoamista.

Turistin on pakko välillä lepuuttaa jalkojaan ison nähtävyyden keskellä.­