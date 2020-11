Mari Manninen­

Minun piti aloittaa syyskuun alussa Pekingissä Helsingin Sanomien kirjeenvaihtajana. Runsaat kaksi kuukautta myöhemmin olen kyllä kirjeenvaihtaja, mutta yhä Helsingissä. En ole saanut Kiinasta vieläkään lupaa muuttamiseen. Hakupaperit jätin helmikuussa.

Kiinaan pääsyä odottavia ulkomaisia toimittajia on maailmalla paljon, Euroopassakin useita. Tiettävästi hyvin harva ulkomainen, uutena Kiinaan muuttava toimittaja on saanut lupaa tulla maahan sitten helmikuun alun.

Etätyöskentely vaikuttaa harmillisesti journalismini sisältöön. Kadunihmisten haastatteleminen ja kiinalaisten arjesta kertovat reportaasit jäävät tekemättä, tai ainakin niistä tulee etäyhteyksillä hatarampia ja valjumpia.

Se on harmi, sillä haluaisin kertoa juurevia tarinoita, jotka lisäävät suomalaisten ymmärrystä tavallisista kiinalaisista. Usein reportaasit peilaavat Kiinan lämpimiä ja elämäniloisia puolia.

Kun kotimaissaan odottavat toimittajat ovat kyselleet lupiensa perään, Kiinan viranomaiset ovat vedonneet pandemiaan. Ei ole tietoa, mikä pandemiassa on estänyt juuri uusien toimittajien maahantulon.

Jo oleskeluluvan omaavia ulkomaisia toimittajia ja liikeihmisiä perheineen on viime kuukausina Kiinaan kyllä päästetty. Tosin loppuviikosta Kiina alkoi kiristää heidänkin maahantuloaan, kun pandemia pahenee Euroopassa.

Ulkomaisten toimittajien Kiinassa olo ei ole koskaan ollut helppoa, mutta viime aikoina se on vaikeutunut entisestään. Erityisesti tämä koskee yhdysvaltalaisia toimittajia, jotka kärsivät maiden välisestä nokittelusta.

Yhdysvallat on leikannut tänä vuonna merkittävästi kiinalaistoimittajien viisumien määrää ja niiden pituutta, sekä määritellyt osan kiinalaisviestimiä propagandistisiksi. Kiina on vastannut häätämällä yhdysvaltalaistoimittajia maasta ja antanut työlupansa uusijoille vain lyhyitä jatkopätkiä kerralla.

Yhdysvallat on perustellut toimiaan sillä, että kiinalaistoimittajia Yhdysvalloissa on enemmän kuin toisin päin ja että Kiina on aiempina vuosina käytännössä häätänyt yhdysvaltalaistoimittajia maasta.

Australialaisviestinten toimittajat Kiina on puolestaan pelotellut pois maasta. Heitä ei ole Kiinassa enää yhtään. Osin tässäkin on taustalla maiden välinen vastatoimien kierre, sillä Australian turvallisuusviranomaiset ovat ilmeisesti tehneet kotietsintöjä kiinalaistoimittajien kotiin. Moni länsimaa epäilee osaa kiinalaistoimittajista vakoojiksi.

Kiinan johdolle länsitoimittajien vähentäminen ja heidän olojensa vaikeuttaminen koronaviruksen ja vastatoimien varjolla on tuskin epämieluisaa.

Länsitoimittajat kaivavat Kiinasta asioita, joista Kiinaa johtava kommunistinen puolue haluaisi vaiettavan. Länsitoimittajat kun eivät suostu muuttamaan tapojaan, vaan ovat yhtä kriittisiä kohdemaansa kuin kotimaansa johtajia kohtaan.

Kiinan viranomaisten vuosi vuodelta tiukentunut ote toimittajista kertoo ärsytyksestä. Ulkomaalaisten kirjeenvaihtajien yhdistyksen raportissa kerrottiin muun muassa, että viime vuonna neljä viidestä kyselyyn vastanneesta kirjeenvaihtajasta koki työssään häirintää tai väkivaltaa.

Esimerkki tältä syksyltä: Los Angeles Timesin toimittaja pidätettiin Sisä-Mongoliassa, häntä riuhdottiin kurkusta ja heitettiin hetkeksi selliin.

Tiedonvälitystä Kiinasta maailmalle haittaavat monet vaivat: syvenevä poliisivaltio, koronavirus ja kauppasodan luomat kostonkierteet. Samaan aikaan Kiinasta tarvittaisiin enemmän tietoa ja ymmärrystä kuin koskaan, koska Kiinan painoarvo sen kuin kasvaa.