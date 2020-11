Yhdysvaltain presidentinvaalit

Jos Yhdysvaltain presidentinvaaleissa vahvoilla olevaa Joe Bidenia pitäisi luonnehtia yhdellä sanalla, järkeenkäypä vaihtoehto olisi ”kokenut”.

Kokemusta tuo tietysti jo fyysinen ikä. Bidenista, 77, tulisi Yhdysvaltain presidenteistä vanhin. Tammikuussa virkaanastujaisten aikaan hän on 78-vuotias.

Mutta kokemusta tuo ennen kaikkea poliittinen ikä. Biden valittiin senaattoriksi ensimmäisen kerran 29-vuotiaana, marraskuussa 1972. Silloin presidenttinä oli Richard Nixon, joka sittemmin joutui eroamaan Watergate-skandaalin seurauksena.

Biden on ehtinyt olla Washingtonin politiikassa lähes puoli vuosisataa, yhdeksän presidentin aikana: Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush, Clinton, Bush, Obama, Trump.

Vuonna 1978 Joe Biden sai presidentti Jimmy Carterin tuen pyrkiessään jatkokaudelle senaattiin. Kuva on varojenkeruutilaisuudesta Wilmingtonista.­

Kesäkuussa 1987 senaattori Joe Biden ilmoitti tavoittelevansa demokraattien presidenttiehdokkuutta. Yritys ei tuottanut tulosta, ja puolueen ehdokkaaksi valittiin Michael Dukakis.­

Joe Biden on jopa niin kokenut, että hän on ehtinyt olla menneisyyden mies moneen kertaan. Hänet nimettiin sellaiseksi jo 1980-luvun lopulla, kun ensimmäinen yritys presidentiksi oli kariutunut alkumetreillä.

”Biden on vaipunut historiaan”, kirjoitti sanomalehti The Washington Postin kirjeenvaihtaja Jim Hoagland kolumnissaan, joka julkaistiin Helsingin Sanomissa lokakuussa 1987.

Bidenin kohtaloksi koitui tuolloin plagiointi. Hän oli jäänyt kiinni Britannian työväenpuolueen johtajan Neil Kinnockin puheen sanatarkasta ryöstöviljelystä. Lisää lokaa alkoi löytyä hänen nuoruutensa opintosuorituksista.

Historiaan Biden oltiin tuomitsemassa myös viime talvena, kun hänen kampanjansa demokraattipuolueen presidenttiehdokkaaksi näytti törmäävän seinään.

Ensimmäisissä osavaltioissa Bidenin esivaalit sujuivat surkeasti, mutta maaliskuun niin sanottuna supertiistaina hän palasi näyttävästi isolla voittojen sarjalla. Puhuttiin poliittisesta ylösnousemuksesta.

Presidentti Donald Trump taas on hyökännyt Bidenia vastaan pilkkanimellä ”Sleepy Joe”, Unelias Joe. Trumpille toisto on ollut tehokeino: Sleepy Joe, Sleepy Joe, Sleepy Joe. Näin hän halusi synnyttää mielikuvaa höppänästä vastustajasta, jonka ohi aika on ajanut.

Keskiviikkona Trump yritti kammeta Bidenin menneisyyden mieheksi vielä kerran. Trump väitti voittaneensa vaalit, vaikka ääntenlaskenta oli pahasti kesken.

Olennaisen asian Trump oli vainunnut täsmälleen oikein. Hän piti Bidenia alun alkaen vaarallisimpana vastaehdokkaanaan demokraattien kirjavasta joukosta.

Joe Biden kymmenvuotiaana sekä yliopiston vuosikirjassa vuonna 1965.­

Joe Biden – virallisemmin Joseph Robinette Biden Jr. – syntyi katoliseen perheeseen 20. marraskuuta 1942 Pennsylvanian Scrantonissa. Hän oli esikoinen, ja sisaruksia oli lopulta yhteensä neljä.

Uskonnollisen vakaumuksensa kannalta Biden on harvinaisuus Valkoisen talon isäntien joukossa. Häntä ennen Yhdysvalloissa on ollut vain yksi katolinen presidentti, John F. Kennedy 1960-luvun alussa.

Koulutukseltaan Biden on juristi. Hän opiskeli Syracusen yliopistossa New Yorkin osavaltiossa ja valmistui vuonna 1968. Opinnoissaan hän ei loistanut.

Euroopan näkökulmasta Joe Bidenin mahdollisessa voitossa olisi olennaista hänen vankka ulkopoliittinen osaamisensa. Presidentinvaaleissa ulkopolitiikka jäi varjoon, niin kuin se Yhdysvalloissa tapaa jäädä.

Bidenin voitto saattaisi tarkoittaa, että Yhdysvalloista tulee Trumpin aggressiivisen ulkopolitiikan jälkeen taas rakentava toimija kansainvälisessä politiikassa.

Bidenin ura senaattorina kesti peräti 36 vuotta. Hän edusti senaatissa pientä Delawaren osavaltiota vuosina 1973–2009. Viimeisinä senaattorivuosinaan Biden toimi useaan otteeseen ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana.

Kiinnostus kansainvälisiin asioihin on kuitenkin paljon vanhempaa perua. Siitä todistavat myös ne muutamat Helsingin Sanomien 1970-luvun uutiset, joissa vilahtaa ”senaattori Joseph Biden”.

Maininnat huokuvat kylmän sodan tunnelmaa.

Syyskuussa 1979 Helsingin Sanomissa kerrottiin, että ”Biden on ottanut esiin kadonneen ruotsalaisdiplomaatin Raoul Wallenbergin tapauksen presidentti Leonid Brežneville osoittamassaan kirjeessä” ja että ”Biden johtaa Moskovassa amerikkalaista senaattorivaltuuskuntaa, joka on käsitellyt Salt 2 -sopimusta neuvostojohtajien kanssa käymissään neuvotteluissa”.

Presidentti Barack Obamaa ja varapresidentti Joe Bidenia nauratti demokraattien kampanjatilaisuudessa Wilmingtonissa lokakuussa 2010.­

Ulkopoliittiselle kokemukselle tuli käyttöä myös vuosina 2009–2017, kun Biden oli presidentti Barack Obaman aisaparina. Nuorehkolla Obamalla ei ollut vahvaa taustaa kansainvälisessä politiikassa, joten hän kuunteli varapresidentti Bidenia ilmeisen tarkkaan.

Varapresidentin kohtalona on usein jäädä vaille vaikutusvaltaa ja näkymättömiin. Biden sen sijaan matkusti ahkerasti. Kahdeksan vuoden aikana hän vieraili yli 50 maassa.

Bidenin tuolloiset virkamatkat ovat saattaneet olla hyödyllisiä myös mahdollisen tulevan viranhoidon kannalta.

Pekingissä Biden tapasi vuonna 2011 varapresidentti Xi Jinpingin, Kiinan nykyisen valtiaan. Samana vuonna hän tapasi Moskovassa presidentti Vladimir Putinin, jolle Bidenista on tulossa viides Valkoisen talon neuvottelukumppani – tai ehkä paremminkin vastapeluri.

Joe Biden ei tiettävästi alkujaan halunnut Obaman kakkosmieheksi eli soittamaan toista viulua. Hän olisi halunnut presidentiksi mutta joutui myös vuoden 2008 vaaleissa luopumaan ehdokkuuspyrkimyksestä melko varhaisessa vaiheessa. Suosio ei riittänyt.

Varapresidentiksi Bidenin kannatti kuitenkin ryhtyä. Kahdeksan varapresidenttivuoden aikana hän pääsi jatkuvasti kansakunnan olohuoneisiin, ja tunnettuudesta lienee ollut korvaamatonta hyötyä tämänkertaisessa vaalikampanjassa.

Ei ollut lainkaan selvää, että Joe Bidenista ylipäätään tulisi poliitikko. Hän kärsi lapsena vaikeasta änkyttämisestä, joka olisi voinut raadollisessa politiikan maailmassa koitua kohtalokkaaksi – etenkin Yhdysvalloissa, jonka poliittisessa kulttuurissa sujuvasanaiset televisioesiintymiset ovat kaikki kaikessa.

Änkytyksestään Biden on puhunut avoimesti, eikä se lopulta ole ollut hänen urallaan ongelma. Toisin on hänen puheidensa sisällön kanssa.

Biden on toistuvasti päästänyt suustaan sammakoita. Tunnetuin möläytys on vuoden 2008 vaalikamppailun alkumetreiltä, tammikuulta 2007, kun Biden oli juuri lähdössä mukaan kisaan.

Biden luonnehti silloista kilpakumppaniaan Obamaa ”ensimmäiseksi valtavirran afroamerikkalaiseksi [ehdokkaaksi], joka on selväsanainen, terävä, puhdas ja mukavan näköinen”.

Lausunnosta nousi äläkkä.

Bidenin mahdollisia lipsahduksia pidettiin näissäkin vaaleissa hänen suurimpana riskitekijänään.

Sanomalehti The New York Times kirjoitti lokakuussa 2019 kokonaisen artikkelin Bidenin ongelmallisesta kielenkäytöstä: ”Hän on sekoittanut keskenään valtioita, kaupunkeja ja päivämääriä, ajautunut varsinaisesta asiasta sivupoluille, ja joskus hän vain lopettaa ajatuksen kesken.”

Vaalitaistelussa Donald Trumpia vastaan Biden on onnistunut välttämään pahat virheet, myös televisioväittelyissä. Koronapandemiakin tuli tavallaan avuksi: Biden kampanjoi pitkiäkin aikoja kotoaan Delawaren Wilmingtonista, eikä kampanjatilaisuuksia ollut läheskään yhtä paljon kuin normaaleina vaalivuosina.

Vaalitaistelussa Bidenin suurin valttikortti saattoi olla se, mitä hän ei ole: Donald Trump.

Biden on maltillinen demokraatti, keskitien kulkija ja normaali poliitikko.

Hän on mielellään ruokkinut mielikuvaa siitä, että hän on Average Joe tai Middle-Class Joe, siis tavallinen tallaaja ja keskiluokan Joe.

Jos mielikuvat jättää sikseen, Joe Biden ei ole tavallinen amerikkalainen eikä varsinkaan keskiluokkainen. Talouslehti Forbes arvioi vuonna 2019, että Bidenin ja hänen opettajapuolisonsa Jill Bidenin varallisuus on noin yhdeksän miljoonaa dollaria eli liki kahdeksan miljoonaa euroa.

Joe ja Jill Biden ovat olleet naimisissa vuodesta 1977. Heillä on tytär, vuonna 1981 syntynyt Ashley Biden. Hän on yrittäjä ja aktivisti, joka kamppailee sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta.

Joe Bidenin ensimmäinen avioliitto päättyi traagisesti. Puoliso Neilia ja yksivuotias tytär Naomi kuolivat auto-onnettomuudessa joulun alla 1972.

Senaattoriksi valittu Joe Biden vannoi virkavalansa 6. tammikuuta 1973 Delawaren Wilmingtonin sairaalassa, jossa hänen poikansa Beau oli toipumassa auto-onnettomuudesta.­

Varapresidentti Joe Biden poikiensa Beaun ja Hunterin kanssa tammikuussa 2013.­

Pariskunnan pojat Hunter ja Beau selvisivät kolarista hengissä mutta loukkaantuivat. Isä Biden oli juuri valittu senaattoriksi, ja hän vannoi virkavalan poikiensa vuoteiden äärellä sairaalassa.

Traagisia käänteitä perheen elämässä on koettu myöhemminkin. Asevoimissa palvellut ja politiikkaan siirtynyt Beau Biden kuoli toukokuussa 2015 aivosyöpään 46 vuoden iässä.

Pikkuveli Hunter Biden on puolestaan aiheuttanut murheita elämäntyylillään. Vuonna 1970 syntynyt Hunter on kärsinyt alkoholi- ja huumeongelmista.

Hunter Biden on juristi ja konsultti. Hänellä on ollut liiketoimia Ukrainassa kaasuyhtiö Burisman neuvonantajana. Trump syytti vaalikampanjassaan Bideneita likaisista kytköksistä. Näyttöä ei kuitenkaan ollut, joten vaaliase jäi suutariksi.

On mahdoton sanoa, mikä on tarkalleen ollut Joe Bidenin valttikortti presidentinvaaleissa. Sitä tutkitaan Yhdysvalloissa perusteellisesti, niin kuin kaikkea presidentinvaaleihin liittyvää.

Vaalivuosi ja vastaehdokas ovat olleet todella poikkeuksellisia. Bidenin ikä ei ole ollut amerikkalaisten silmissä este, vaikka Trump yritti tehdä siitä vaaliaseen. Tämä ei ole toiminut etenkään siksi, että 74-vuotias Trump on vain muutaman vuoden Bidenia nuorempi.

Bidenin kampanjatiimi on onnistunut vakuuttamaan äänestäjät hänen elämäntarinastaan. Hänen henkilökohtaiset menetyksensä ja karvaat tappionsa näyttäisivät kääntyneen lopulta voitoksi, ja entinen menneisyyden mies vaikuttaisi luotsaavan Yhdysvallat lähitulevaisuuteen.