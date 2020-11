Luonnonkatastrofit

Eta on vuosikymmeniin voimakkain myrsky, joka on iskenyt Keski-Amerikkaan.

Keski-Amerikkaan kuluneella viikolla iskenyt Eta-myrsky on aiheuttanut merkittäviä tuhoja muiden muassa Guatemalassa, kertoo uutistoimisto Reuters. Myrsky on tuonut mukanaan kovia tuulia, rankkasateita ja maanvyörymiä.

Perjantaina Guatemalan armeija yritti saavuttaa syrjäisten vuoristokylien asukkaita, joista ainakin sadan kerrotaan kuolleen maanvyörymissä. Monet kuolivat koteihinsa maamassojen alle Quejan kylässä, jossa noin 150 taloa tuhoutui mutavyöryissä.

Guatemalan presidentti Alejandro Giammattei arvioi kuolonuhrien määrän kasvavan pelastustöiden edetessä.

Tie oli romahtanut El Progresossa Hondurasissa.­

Eta on ollut yksi pahimmista Keski-Amerikkaan iskeneistä myrskyistä, Reuters kertoo. Sen mukanaan tuomat sateet ovat olleet niin rankkoja, että niiden aiheuttamia tulvia kuvataan ”katastrofaalisiksi”.

Guatemalassa ja Hondurasissa käynnissä olevia pelastustoimia ovat hidastaneet teiden ja siltojen tuhoutuminen myrskyn voimasta. Pelastustehtävissä on käytetty armeijaa, helikoptereita ja veneitä, jotta talojensa katoille pelastautuneita ihmisiä on saatu kuljetettua turvaan. Tehtävään sopiva Guatemalan helikopterikalusto on kuitenkin niukka.

Tiistaina Eta iski Nicaraguaan luokan 4 trooppisena hurrikaanina. Sittemmin se on hiljentynyt voimakkaaksi matalapaineeksi, joka on tehnyt tuhojaan myös Costa Ricassa, Reuters kertoo.

”Tämä on pahin myrsky, jonka Honduras on kokenut kymmeniin vuosiin. Tuhoista tulee epäilemättä merkittävät”, sanoi YK:n alaisen lastenapujärjestön Unicefin edustajana maassa työskentelevä Mark Connolly Reutersille.

Hänen arvionsa mukaan Eta vaikuttaa noin 1,5 miljoonan lapsen elämään.