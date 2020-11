Yhdysvaltain presidentinvaalit

Avustajat uskovat, ettei Donald Trump suostu perinteiseen vallanvaihtoon vaan pitää yllä ajastusta ryövätyistä vaaleista.

Presidentti Donald Trump on esiintynyt viimeksi median edessä perjantaiaamuyöllä Suomen aikaa, jolloin hän piti tiedotustilaisuuden Valkoisessa talossa. Valokuvaaja otti kuvaan mukaan hätäuloskäynnin kyltin.­

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on viime päivinä esiintynyt uhmakkaana ja sanonut, ettei luovuta presidentinvaaleissa ilman taistelua. Trump on toistuvasi kutsunut vaaleja ”varastetuiksi”, vaatinut ääntenlaskun lopettamista ja uhannut viedä vaalituloksen korkeimpaan oikeuteen.

Kulisseissa on kuitenkin toisin: Sanomalehti The Washington Post kertoo, että Trumpin avustajat ovat kahtena viime päivänä ottaneet puheeksi, että presidentti saattaa mahdollisesti hävitä vaalit ja kuinka siihen tulisi suhtautua. Asiasta The Washington Postille kertoo kaksi asiaa tuntevaa lähdettä.

Jotkut Trumpin avustajat suosittelevat, että mikäli Joe Biden julistetaan voittajaksi, Trump antaa julkisuudessa lausuntoja, joissa hän suostuu rauhanomaiseen vallanvaihtoon, nimettömänä pysyvät lähteet kertovat The Washington Postille.

Erään kampanja-avustajan mukaan keskustelua Trumpin ”luovutuspuheesta” ei kuitenkaan ole ollut.

Avustajat uskovat, ettei Trump luovuta ”perinteisellä tavalla” vaan pitää yllä ajastusta ryövätyistä vaaleista.

The Washington Post kertoo, että ärtynyt Trump tapasi avustajiaan torstai-iltana Valkoisessa talossa, ja tapaamisessa Trump kyseenalaisti vaalituloksen laillisuuden. Tilaisuuden jälkeen Trumpin avustajat neuvoivat tätä julkaisemaan perjantaina harkitumman tiedotteen äänestystilanteesta ja pidättymään julkisista esiintymisistä.

Tiedotteessa vaaditaan ”täyttä läpinäkyvyyttä kaikkeen ääntenlaskentaa” ja sanotaan, ”ettei kyse ole enää tietyistä yksittäisistä vaaleista”.

Trumpin läheisen avustajan mukaan lausunto on ”vauvanaskel pois uhmakkuudesta ja kohti mahdollista häviötä”.

Useat henkilöt kertoivat The Washington Postille, että Trump on tällä viikolla puhunut koko joukolle pitkäaikaisia avustajia ja tukijoita, kuten henkilökohtaiselle juristilleen Rudy Giulianille ja Valkoisen talon neuvonantajalle, vävylleen Jared Kushnerille.

