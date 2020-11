Ulkopoliittisen instituutin tutkijan Maria Annalan mukaan moni äänestäjä toivoo presidentistä nyt kansan yhdistävää isähahmoa.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Annala arvioi, että koronavirusepidemia on syy sille, miksi Yhdysvaltain presidentinvaalit ovat ratkeamassa Joe Bidenin voittoon. Vaalien tulos on virallisesti vielä ratkaisematta, mutta yhä vahvemmin näyttää siltä, että demokraattien ehdokas Joe Biden saisi eniten valitsijamiehiä taakseen. HS:n päivittyvän seurannan ääntenlaskutilanteesta voit lukea tästä.

”Demokraatit eivät saaneet sellaista äänivyöryä kuin minä ja monet muut ennustivat. Jos pandemiaa ja siitä johtuvaa talouskriisiä tai muista syistä johtuvaa talouskriisiä ei olisi ollut, Donald Trumpin uudelleenvalinta olisi ollut lähes varma”, Annala sanoo.

Vaalit ovat ratkeamassa myös Bidenin henkilöön siinä mielessä, että hän oli Annalan mukaan tässä tilanteessa juuri oikea ehdokas haastamaan Trumpin.

”Edellisistä vaaleista kannattaa muistaa se, että sekä Hillary Clinton että Trump olivat historiallisen epäsuosittuja henkilöitä. Molemmilla oli paljon suoranaisia vihaajia. Joe Biden on paljon neutraalimpi ehdokas ja maltillinen poliitikko. Hän ei ole kovin monen ykkössuosikki mutta ei myöskään ykkösinhokki”, Annala sanoo.

Biden vakuutti voittavansa vaalit puhuessaan kannattajilleen 6. marraskuuta:

Biden on valkoinen vanha mies, niin kuin useimmat Yhdysvaltain edelliset presidentit.

”Se on hänelle sekä etu että haitta. Demokraattien ydinkannattajat olisivat nähneet mielellään jonkun Kamala Harrisin kaltaisen vähemmistön edustajan ehdokkaana. Mutta heistäkin valtaosa asettui Bidenin taakse, koska he kokivat että Trumpia vastaan äänestäminen oli tärkeämpää kuin mikään muu. Biden vetosi myös niihin Trumpin entisiin tukijoihin, jotka eivät ole niin äärimmäisiä näkemyksiltään ja jotka eivät ole pitäneet Trumpin kahtiajakavasta ja epäkohteliaasta tyylistä”, Annala sanoo.

Annalan mukaan jopa valkoista valtaeliittiä edustavalle Hillary Clintonille sukupuoli on ollut aina rasite ja niin se oli vielä edellisissä presidentinvaaleissakin. Äänestäjät ovat yllättävän konservatiivisia.

”Hän edustaa sukupolvea, jolle oli vielä tärkeää saada äänestäjät unohtamaan, että hän on nainen. Vasta vuonna 2018 Yhdysvaltain kongressinvaaleissa oli mukana ehdokkaita, jotka korostivat kampanjassaan kuulumistaan johonkin vähemmistöön”, Annala sanoo.

Niinpä näissäkin vaaleissa voiton näyttäisi vievän keskitie. Annalan mukaan Joe Biden edustaa monille keskivertoamerikkalaisuutta nimeä myöten.

”Onko sen tavallisempaa nimeä olemassakaan kuin Joe. Yhdysvalloissa keskivertoihmistä kuvaava sanontakin on average Joe. Ehkä tähän tilanteeseen tarvittiin juuri tällainen tuttu average Joe, joka ei ole rajusti mitään laitaa. Sellaiset nimet kuin Barack tai Kamala ovat vaikeampia hyväksyä”, Annala sanoo.

”Monille tietysti jo se, että hän edustaa demokraattipuoluetta, on syy vihata. Mutta on varmasti paljon ihmisiä, jotka ovat väsyneitä tähän vihaan ja repimiseen. He saattavat kaivata presidenttiä, joka olisi yhdistävä hahmo, kaikkien isä niin kuin presidentti on perinteisesti Yhdysvalloissa ollut.”

Maria Annala vieraili myös HS:n suorassa vaalilähetyksessä arvioimassa tulosta 4. marraskuuta: