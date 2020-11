Yhdysvaltain presidentinvaalit

Rupert Murdochin omistamat Fox News -kanava sekä sanomalehdet New York Post ja The Wall Street Journal vaikuttavat valmistelevat yleisöään Trumpin häviöön ja etäännyttävät itseään presidentistä.

Rupert Murdoch on sekä henkilökohtaisesti että omistamiensa medioiden kautta ollut Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin pitkäaikainen tukija. Kuvassa Murdoch, Trump ja Murdochin vaimo Jerry Hall Skotlannin Aberdeenissä kesäkuussa 2016.­

Mediamoguli ja miljardööri Rupert Murdoch, 89, on sekä henkilökohtaisesti että omistamiensa medioiden kautta ollut Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin pitkäaikainen tukija – mutta nyt suhde näyttää rakoilevan ja medioiden sävy muuttuvan.

Murdochin omistamat Fox News -kanava sekä sanomalehdet New York Post ja The Wall Street Journal vaikuttavat valmistelevat yleisöään Trumpin häviöön ja etäännyttävät itseään presidentistä, kertovat muiden muassa uutistoimisto AFP, Britannian yleisradio BBC ja brittilehti The Guardian.

Fox News suututti presidentin vaalipäivänä toteamalla Arizonan menevän Joe Bidenille. Siitä lähtien kanava on suhtautunut kyseenalaisesti Trumpin väitteisiin vaalien epärehellisyydestä.

AFP:n mukaan Trumpin neuvonanataja ja vävy Jared Kushner soitti asiasta Murdochille, mutta Foxin kelkka ei kääntynyt.

”Me emme vain ole nähneet sitä. Sitä ei ole osoitettu meille”, Foxin juontaja Brett Baier totesi lähetyksessä perjantaina.

BBC:n mukaan ”Fox-tähti” Sean Hannity, joka on läheinen Trumpin kanssa, totesi torstaina, että ”amerikkalaisilla on oikeus olla epäluuloisia... epäillä tulosten legitiimiyttä”.

Vaikka Trump on toistuvasti esittänyt ajatuksia vaalivilpistä, hän ei toistaiseksi ole esittänyt todisteita epärehellisyydestä. Vaalivalvojat eivät ole todistaneet mitään epätavallista vaalien kuluessa.

Fox auttoi osaltaan Trumpia nousemaan presidentiksi vuonna 2016. Nyt vaikuttaa siltä, että sama kanava valmistelee sekä yleisöään että presidenttiä tappioon.

”Jos ja kun on aika hyväksyä näiden vaalien epämiellyttävä lopputulos, presidentti Trumpin pitää tehdä se arvokkuudella ja maltilla. Juuri sitä hän tarvitsee”, niin ikään Trumpin kanssa läheinen Foxin juontaja Laura Ingraham sanoi lähetyksessä.

”Presidentti Trumpin perinnöstä tulee entistä tärkeämpi, mikäli hän keskittyy Yhdysvaltojen viemiseen eteenpäin”, hän jatkoi.

Murdochin omistamassa The Wall Street Journal -lehdessä julkaistussa mielipidekirjoituksessa viesti oli samansuuntainen.

”Trump vihaa häviämistä ja epäilemättä taistelee loppuun saakka. Mutta jos tappio tulee, on sekä hänen itsensä että hänen maansa etu, että hän kunnioittaa Yhdysvaltain demokraattista perintöä ja jättää tehtävänsä kunnialla”, kirjoituksessa todettiin.

New York Postissa puolestaan julkaistiin BBC:n mukaan perjantaina kaksi mielipiteellistä kirjoitusta, joissa oletettiin Trumpin häviävän vaalit.