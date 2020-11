Šušin eli azerbaidžanilaisittain Şuşan kaupungilla on merkittävä rooli sodassa ja osapuolet suhtautuvat siihen ratkaiseva taisteluna.

Moskova

Taistelut Vuoristo-Karabahissa sijaitsevasta strategisesti ja symbolisesti tärkeästä Šušin eli azerbaidžanilaisittain Şuşan kaupungista jatkuivat lauantaina ankarina.

Kaupungilla on sijaintinsa vuoksi koko sodan kannalta merkittävä rooli. Päätie Vuoristo-Karabahin pääkaupungista Stepanakertista Armeniaan kulkee sen kautta, minkä lisäksi kaupunki on laaksossa sijaitsevan Stepanakertin puolustukselle välttämätön.

Osapuolet suhtautuvatkin taisteluun ratkaisevana.

Vuoristo-Karabahin tuorein sota syttyi syyskuun lopulla Azerbaidžanin hyökkäyksellä. Taistelut ovat olleet kovimpia sitten vuoden 1994, jolloin osapuolet sopivat tulitauosta. Tuhansia ihmisiä on jo kuollut.

Sen seurauksena armenialaisille jäi paitsi valtaosa armenialaisenemmistöisestä Vuoristo-Karabahista myös sen naapurissa olevia Azerbaidžanin maakuntia.

Syyskuun alkaneessa hyökkäyksessään Azerbaidžan eteni aluksi Vuoristo-Karabahin eteläpuolisille alueilla, jonka jälkeen se yritti katkaista maareitin Vuoristo-Karabahin ja Armenian välillä. Vastarinta oli kuitenkin sen verran vahvaa, että Azerbaidžan alkoi edetä Vuoristo-Karabahissa.

Viimeisen runsaan viikon taistelut ovat keskittyneet erityisesti juuri Šušin/Şuşan eteläpuolelle, vaikka Azerbaidžan on jatkanut myös Stepanakertin pommittamista. Venäläinen uutissivusto Meduza kertoi perjantaina, että Azerbaidžanin joukot ovat päässeet kaupungin laidalle.

Alueelta on tullut tietoja, että azerbaidžanilaiset olisivat saaneet katkaistua päätien, mutta tilanne on elänyt koko ajan. Lauantaina paikalla ollut AFP:n toimittaja kertoi, että azerbaidžanilaisjoukkojen määrää on vaikea vahvistaa.

Azerbaidžanissa 1990-luvun aluemenetykset ovat olleet syvä katkeruuden aihe, mitä myös itsevaltainen hallinto on pitänyt propagandassaan esillä. Sodalla ja alueiden valtaamisella onkin siellä laaja tuki.

Kolme vuosikymmentä jatkunut välirikko on lisännyt vihaa kansakuntien välillä, mikä on näkynyt nyt käynnissä olevassa sodassa raakuutena. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan molemmat osapuolet ovat pommittaneet siviilikohteita.

Azerbaidžanin itsevaltaiselle johtajalle Ilham Alijeville erityisen tärkeää olisi vallata Şuşa. Sillä on Azerbaidžanissa vahva symboliarvo, koska se oli tunnettu runoilijoiden, muusikoiden ja intellektuellien kulttuurikaupunki.

Se oli myös ennen 1990-luvun sotaa azerbaidžanilaisenemmistöinen kaupunki armenialaisenemmistöisessä Vuoristo-Karabahissa. Se selittyi tosin sillä, että armenialaiset häädettiin kaupungista 1920.

Alijevin on arveltu haluavan vallata kaupungin ennen talvea.

Kaupungin valtaaminen ei kuitenkaan ole helppoa, sillä se sijaitsee korkealla vuoristossa. Armenialaiset saivat sen 1990-luvulla haltuunsa vasta kun azerbaidžanilaiset olivat vetäytyneet. Taisteluista odotetaankin verisiä.

Öljyllä ja kaasulla vaurastunut Azerbaidžan on jo pitkään käyttänyt huomattavasti enemmän rahaa aseistukseen kuin Armenia, jonka tuesta itsenäiseksi julistautunut Vuoristo-Karabah on käytännössä täysin riippuvainen.

Silti Azerbaidžan aloitti hyökkäyksen vasta Turkin asetuttua sen aktiiviseksi tukijaksi ja liittolaiseksi. Aseistuksen ja neuvonantajien lisäksi Turkin on kerrottu toimittaneen Syyriasta palkkataistelijoita, minkä Turkki ja Azerbaidžan kiistävät.

Turkin näkyvä rooli hermostutti armenialaisia, joille Turkki on vuoden 1915 kansanmurhan vuoksi vanha vihollinen. Armenialaisille se myös korosti konfliktin kulttuurista luonnetta, sillä Armenia on maailman vanhin kristitty kansankunta. Veljeskansoina toisiaan pitävät turkkilaiset ja azerbaidžanilaiset ovat muslimeja.

Muualla Turkin osuus herätti huolta konfliktin laajenemisesta, sillä Venäjä on antanut Armenialle turvatakuut. Venäjä on kuitenkin sanonut, että turvatakuun koskevat vain Armeniaa. Kansainoikeudellisesti Vuoristo-Karabah ja armenialaisten hallussa olleet maakunnat kuuluvat Azerbaidžaniin, koska entiset neuvostotasavallat itsenäistyivät vuonna 1991 neuvostorajoineen.

Venäjän linja on ollut pettymys armenialaisille. Venäjä ei kuitenkaan ole pitänyt Azerbaidžania missään vaiheessa vihollisenaan vaan on myynyt sille runsaasti aseita.