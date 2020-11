Yhdysvaltain presidentinvaalit

”Mustia, valkoisia, latinoita, homoja ja heteroita ja kaikkia siltä väliltä”, sanoo Biden.

Demokraattipuolueen presidenttiehdokas Joe Biden on jo kovaa vauhtia kokoamassa siirtymäkauden työryhmää, joka ryhtyy ottamaan Valkoisen talon tehtäviä vastaan presidentti Donald Trumpin hallinnolta kuluvan kuun lopussa, jos Biden voittaa vaalit.

Nimettömien virkamieslähteiden mukaan Trumpin henkilökunnan suhtautuminen on toistaiseksi ollut yhteishaluista. Asiasta kertoo The New York Times.

Biden on kertonut jo aiemmin haluavansa Valkoisen talon henkilökunnasta niin kirjavan joukkueen kuin mahdollista.

”Miehiä, naisia, homoja, heteroita ja siltä väliltä, mustia, valkoisia, aasialaisia”, Biden määritteli The New York Timesin mukaan. ”On todella tärkeää, että näytät samalta kuin oma maasi, sillä jokainen tuo mukaan vähän erilaisen näkökulman.”

Biden määritteli hallintonsa ykköstehtäväksi perjantaisessa puheessaan koronaviruksen torjunnan: maskien käytön ja turvallisuusetäisyyksien korostamisen sekä rokotteen kehittämisen ja sen jakelun. Tätä tehtävää johtamaan on ennakkotietojen mukaan tulossa Vivek Murthy, joka hoiti Valkoisen talon ylilääkärin tehtävää presidentti Barack Obaman kaudella.

Keskeiseen presidentin turvallisuusneuvoantajan tehtävään on tulossa Tony Blinken, joka antoi neuvoja Bidenille tämän varapresidenttikaudella.

Demokraattien varapresidenttiehdokas Kamala Harris on The New York Timesin mukaan kokoamassa samaan aikaan Yhdysvaltain seuraavaa hallitusta.

Kamala Harris, Michèle Flournoy ja Susan Rice.­

Bidenin ilmeinen ykkösvalinta ulkoministeriksi olisi Obaman kauden neuvonantaja ja YK-lähettiläs Susan Rice. Senaatin republikaanit voivat kuitenkin torpata Ricen ministeritien kuten he tekivät jo Obaman aikana.

Puolustusministeriksi on tulossa Michèle Flournoy, joka toimi strategiasta vastaavana apulaispuolustusministerinä presidentti Bill Clintonin aikana. Jos näin käy, saa Yhdysvallat ensi kertaa historiansa aikana naisen puolustusministeriksi.

Biden on kehunut pistävänsä Valkoisessa talossa nopeasti tuulemaan rutiinilla, jonka hän hankki Obaman varapresidenttinä vuosina 2009–2017. Siirtymähallinnon kustannukset eivät tule valtion budjetista, mutta Biden on jo kerännyt tätä varten rahaa seitsemän miljoonaa dollaria.

Ensimmäisten uusien miesten pitäisi tulla taloon 26.11. vietettävän kiitospäivän jälkeen. Ensin tosin pitäisi voittaa presidentinvaalit.