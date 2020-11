Yhdysvaltain presidentinvaalit

Demokraatti Joe Biden on julistettu Yhdysvaltain seuraavaksi presidentiksi, Bidenin äänimäärä on historian suurin

Donald Trumpista tulee 28 vuoteen ensimmäinen istuva presidentti, jota ei valittu jatkokaudelle.

Washington

Yhdysvaltain seuraavaksi presidentiksi on valittu demokraatti Joe Biden. Vaalitulos varmistui yli kolme vuorokautta vaalihuoneistojen sulkeutumisen jälkeen, kun Bidenin johto ratkaisevassa Pennsylvanian osavaltiossa venyi yli 34 000 ääneksi.

Samalla yksi lasikatto rikkoutuu, kun Kamala Harris nousee kaikkien aikojen ensimmäisenä naisena Yhdysvaltain varapresidentiksi.

Televisiokanavat CNN ja NBC julistivat voittajan ensimmäisinä puoli seitsemältä Suomen aikaa lauantaina sen jälkeen, kun Pennsylvaniasta oli saatu uusia tietoja äänimääristä. Muut mediat seurasivat perässä. Joukossa on myös konservatiivinen Fox News -kanava.

Koko maailmaa yli neljän vuoden ajan hämmentänyt ja hämmästyttänyt Donald Trump on hävinnyt vaalin. Hänestä tuli 28 vuoteen ensimmäinen Yhdysvaltain presidentti, jota ei valittu jatkokaudelle.

Joe Bidenista tulee Yhdysvaltain 46. presidentti.­

Toistaiseksi näyttää siltä, ettei Trump aio tunnustaa tappiotaan.

”Minä voitin nämä vaalit selvästi!” hän kirjoitti lauantaina Twitterissä.

Torstaina Trump piti Valkoisessa talossa tiedotustilaisuuden, jossa hän ilman todisteita väitti vaalitulosta väärennetyksi.

”Jos lailliset äänet lasketaan, voitan helposti”, Trump sanoi.

”Jos lasketaan laittomat äänet, he voivat varastaa vaalit meiltä.”

Trump on toistanut väitteitään laajasta vaalivilpistä kuukausien ajan. Todisteita ei ole nähty.

Tappion myöntäminen on kohtelias perinne, jolla ei ole vaikutusta vallanvaihtoon. Yhdysvallat on silti uuden tilanteen edessä, jos häviäjä kieltäytyy hyväksymästä vaalitulosta. Maa on valinnut presidentin neljän vuoden välein vuodesta 1789 alkaen, eikä vastaavaa ole koettu.

Trump voi yrittää riitauttaa tuloksen oikeudessa, mutta siihen vaaditaan jonkinlainen pitävä peruste. Sellaista ei ole nähty. Bidenin voitosta odotetaan tällä hetkellä niin vahvaa, ettei sen kiistämiselle jää juuri mahdollisuuksia.

Suurin epävarmuus koskee tällä hetkellä sitä, miten presidentin kannattajat reagoivat hänen väitteisiinsä vaalituloksen peukaloinnista. Lisäksi odotetaan, miten muut johtavat republikaanipoliitikot reagoivat, jos Trump ei myönnä tappiotaan.

Yhdysvallat on elänyt neljä vuotta kiihkeän poliittista aikaa. Se huipentui vaaleihin, joiden äänestysaktiivisuus saattoi nousta suurimmaksi yli sataan vuoteen.

Bidenin voiton suuruutta ei vielä tiedetä, sillä ääntenlaskenta jatkuu yhä eri puolilla maata. Valtakunnallisesti Biden on saanut koko maassa jo 74 miljoonaa ääntä.

Entistä varapresidenttiä ei missään vaiheessa pidetty kansaa sytyttävänä ehdokkaana. Silti häntä on äänestänyt suurempi joukko ihmisiä kuin ketään presidenttiehdokasta Yhdysvaltain historiassa.

Toiseksi eniten ääniä historiassa saanut presidenttiehdokas on Donald Trump näissä samoissa vaaleissa. Yli 70 miljoonaa yhdysvaltalaista olisi halunnut Trumpin jatkavan. Trump oli neljässä vuodessa voittanut puolelleen yli seitsemän miljoonaa uutta äänestäjää.

Suoritus kuitenkin kalpenee Bidenin äänimäärän rinnalla.

Yhdysvalloissa monet kokivat vuoden 2020 presidentinvaalit kansanäänestyksenä sekä Trumpista että demokratian tulevaisuudesta. Ne kietoutuivat ihmisten mielissä yhteen. Kansa päätti, että vaaleja epärehellisiksi väittävä epärehellinen presidentti saa mennä.

Trumpin valtakausi jatkuu 20. tammikuuta järjestettäviin virkaanastujaisiin asti. Sen jälkeen Biden saa johdettavakseen sekä koronaviruspandemian että repivän poliittisen taistelun runteleman maan.

Sillä aikaa, kun yhdysvaltalaiset ja maailma seurasivat ääntenlaskennan hidasta etenemistä, maan koronavirusepidemiasta kertovat käyrät kipusivat ylöspäin.

Edellisten kolmen päivän aikana uusia koronavirustartuntoja todettiin yli 348 000. Yksi tartunnan saaneista oli Valkoisen talon kansliapäällikkö Mark Meadows.

Ääntenlaskennan aikana yli 3 400 ihmisen kerrottiin kuolleen covid-19-sairauteen. Vuoden aikana menehtyneitä on yli 230 000.

Yhdysvaltalaisten enemmistö ajattelee, että Trump on epäonnistunut pandemian hoidossa. Viruksen vaikutus politiikkaan ei kuitenkaan ole suoraviivainen. Trump voitti äänten enemmistön monilla seuduilla, joita epidemia on syksyllä koetellut kaikkein lujimmin.

”Haluan kaikkien tietävän, että alamme heti ensimmäisenä päivänä toteuttaa suunnitelmaamme tämän viruksen saamiseksi hallintaan”, Biden sanoi puheessa perjantaina.

Presidentin valta pandemian hoidossa on rajallinen. Biden on luvannut parantaa viruksen testaamista ja tartuntojen jäljitystä sekä vahvistaa suojavarusteiden tuotantoa. Hän lupaa myös tehdä tiivistä yhteistyötä osavaltioita johtavien kuvernöörien kanssa. Trump on pitänyt demokraattikuvernöörejä vihollisinaan.

Maan johtoon nousee ihminen, joka ottaa pandemian vakavasti. Tammikuu tulee kuitenkin hitaasti verrattuna siihen vauhtiin, jolla virus leviää.

Yhdysvaltalaiset ovat jo valinneet puolensa siinä, miten suhtautuvat virukseen. Raja seurailee puoluerajaa.

Kampanjassaan Biden lupasi parantaa myös ”kansakunnan sielun”. Hän on sanonut olevansa myös niiden presidentti, jotka eivät äänestäneet häntä. Tällaiset puheet kuitattaisiin yleensä politiikan sanahelinäksi, mutta Trumpin kansakuntaa jakavan retoriikan jälkeen ne tuntuvat monesta raikkailta.

Vaalitulos voi silti tehdä kansakunnan yhdistämisestä vaikeaa. Presidentti tarvitsee hallitsemiseen kongressin tukea. Demokraatit säilyttävät enemmistön kongressin edustajainhuoneessa, mutta senaatissa republikaaneilla on yhä mahdollisuus voittaa enemmistö. Sen avulla he voisivat pysäyttää monet demokraattipresidentin uudistuksista.

Vallan kolmijaon kolmannessa kulmassa on korkein oikeus, jonka voimatasapaino muuttui vain viikko ennen vaaleja. Neljän vuoden aikana Trump ehti nimittää korkeimpaan oikeuteen kolme uutta konservatiivituomaria. Lisäksi Trump nimitti kaudellaan suuren joukon tuomareita alempiin oikeusasteisiin.

Nämä eliniäksi nimitetyt tuomarit saattavat olla Trumpin kauden kestävintä perintöä.

Trump jättää perinnöksi myös kymmenet miljoonat kannattajansa. Osa heistä suhtautuu vaalien häviäjään intohimoisesti maan historian parhaana presidenttinä. Toiset taas eivät pitäneet Trumpin arvaamattomasta käytöksestä, mutta katsoivat presidentin tehneen maalle – ennen kaikkea sen taloudelle –hyvää.

Demokraatit kasvattivat kannatustaan ennen kaikkea suurkaupunkien esikaupungeissa. Biden onnistui myös voittamaan takaisin joitakin ääniä Keskilännen työläiskaupungeista ja nostattamaan äänestysaktiivisuutta keskeisten suurten kaupunkien ytimissä

Näissäkin vaaleissa Trump oli ennen kaikkea syrjäseutujen ehdokas. Mitä lähemmäs suuren kaupungin keskustaa tullaan, sitä suurempi on Bidenin kannatus.

Keskustan ja syrjäseudun vastakkainasettelu säilyy vaalien jälkeen. Kansaa jakavat keskustelut rasismista, ilmastonmuutoksesta, aseista ja abortista jatkuvat. Leviävä koronavirus uhkaa jälleen taloutta, joka ei ole toipunut kevään rajoitustoimien iskusta.

Neljän vuoden ajan Trump on vetänyt itseensä loputtomasti maailman huomiota. Kun hän poistuu valtakunnan huipulta, paljastuu, oliko kaikessa sittenkään kyse Donald Trumpista.

Yhdysvalloilla on takanaan poikkeuksellinen, hämmästyttävä vaalivuosi.

Se alkoi presidentin virkarikosoikeudenkäynnillä. Sitten iski pandemia. Kesällä miljoonat ihmiset osoittivat kaduilla mieltään rasismia ja poliisiväkivaltaa vastaan. Syyskuussa korkeimman oikeuden tuomari menehtyi, ja lokakuussa hänelle nimitettiin jo seuraaja.

Viikkoja ennen vaalipäivää Trump sairastui itse covid-19-tautiin. Hän nousi sairaalavuoteelta nopeasti takaisin vaalikentille ja kiersi viime viikot maata hengästyttävällä tahdilla. Nyt hän kieltäytyy hyväksymästä vaalitulosta.

Kaiken päätteeksi vaalivoittaja on kuitenkin ehdokas, jonka kampanjan viesti ja strategia pysyivät tasaisina kuukaudesta toiseen. Biden esiintyi julkisuudessa harvoin ja harkitusti. Hän ei pitänyt suuria joukkokokouksia eikä tehnyt radikaaleja avauksia. Hän puhui ylevästi mutta ympäripyöreästi.

Perinteisin keinoin Biden rakensi äänestäjistä vahvan liittouman. Yhteisen vihollisen, Donald Trumpin, avulla hän yhdisti taakseen niin maltilliset republikaanit kuin demokraattiset sosialistitkin.

Istuvan presidentin voittaminen vaaleissa on Yhdysvalloissa harvinaista. Biden on toisen maailmansodan jälkeen vasta kolmas tehtävässä onnistunut ehdokas. Hän on halunnut Yhdysvaltain presidentiksi lähes koko ikänsä. 77 vuoden iässä tavoite näyttää vihdoin toteutuvan.