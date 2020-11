Yhdysvaltain presidentinvaalit

Suomalaistutkijoiden mukaan Nato, EU ja Pariisin ilmastosopimuksen kannattajat huokaisevat helpotuksesta.

Vallanvaihdolla Yhdysvalloissa on selkeitä vaikutuksia myös Suomelle, arvioivat HS:n haastattelemat suomalaistutkijat.

Esimerkiksi turvallisuuden suhteen vaalivoittaja Joe Biden voi olla vakaampi vaihtoehto kuin nykyinen presidentti, impulsiivinen Donald Trump, arvioi ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Matti Pesu.

Matti Pesu on vanhempi tutkija Ulkopoliittisessa instituutissa.­

Bidenin voitto aiheuttaakin Pesun mukaan helpotuksen huokauksia Natossa sekä myös EU:ssa.

”Bidenin aktivistisempi linja heijastuu todennäköisesti myös maan Nato-politiikkaan sekä sen uskottavuuteen”, Pesu arvioi.

”Yhdysvallat sitoutuu retorisesti vahvemmin Euroopan puolustukseen. Tällä on todennäköisesti positiivinen vaikutus Naton ylläpitämälle pelotteelle, mikä – ainakin lännen näkökulmasta – voisi vahvistaa sotilaallista vakautta Pohjois-Euroopassa.”

Biden on toistuvasti korostanut Itämeren tärkeyttä Yhdysvalloille. Hän vieraili Ruotsissa vuonna 2016 ja tähdensi seuraavaa: ”Meillä on kumppanuus Naton ja Ruotsin kesken siinä, miten me katsomme­ jakamatonta, turvallista ja rauhanomaista Eurooppaa. Kenenkään ei pidä olla ymmärtämättä, ei herra Putinin eikä jonkun muun, että tämä on loukkaamatonta­ aluetta. Piste! Piste! Piste!”

Viime vuonna Aamulehti kertoi Bidenin jopa vastanneen ohimennen kampanjatilaisuudessa, että Suomi pysyy turvassa hänen presidenttikaudellaan, ”jos Venäjä yrittää jotain”.

”Kyllä”, Biden vastasi kysyttäessä. ”Olen viettänyt aikaa Suomessa”, hän lisäsi. Biden tapasi maaliskuussa 2011 presidentti Tarja Halosen ja silloisen pääministerin Mari Kiviniemen. Suomi-yhteydet jatkuivat myös esimerkiksi 2012, jolloin hän tapasi silloisen pääministerin Jyrki Kataisen Washingtonissa.

”En nyt Bidenin heittoa turvatakuksi sanoisi, mutta se heijastaa tavallaan Suomen muuttunutta Suomi–Yhdysvallat-yhteistyötä”, Pesu arvioi.

”Jos Yhdysvallat pitää konfliktissa kiinni lupauksestaan puolustaa sen Nato-liittolaisia Pohjois-Euroopassakin, niin välttämättömistä sotilasstrategisista syistä tämä koskee Suomeakin. Tämä johtuu siitä, että konflikti väkisin leviäisi Suomen alueelle, eikä ole Yhdysvaltain sekä Naton kannalta yhdentekevää, mitä Suomen alueelle käy.”

Pesun arvion mukaan Krimin liittäminen Venäjään ja Ukrainan sodan alkaminen palauttivat Euroopan puolustuksen Yhdysvaltain agendalle pysyvästi, vaikka huomio on kääntynyt Aasiaankin.

”Tässä kokonaisuudessa Suomen merkityskin nousi”, Pesu arvioi.

Yhdysvalloilla on puolustusvastuita niin Itämeren alueella kuin Norjassa, ja Suomen strateginen asema ja sotilaalliset kyvyt ovat Pohjois-Euroopan turvallisuusasetelmassa olennaisia.

”Erityisesti Pohjois-Suomen alue on tärkeä Pohjois-Norjan strategisesti tärkeiden alueiden puolustamiselle, ja Suomella on Pohjois-Euroopan selvästi vahvin maavoimakyky.”

Suomi on viime vuodet rakentanut puolustusyhteistyöpolitiikkaansa sen varaan, että kriisissä se toimisi yhdessä Nato-maiden ja Ruotsin kanssa, Pesu arvioi.

”Yhdysvallat jakaa tämän arvion, vaikka Suomi ei Nato-maa olekaan. Harjoitusten ja muun yhteistyön puitteissa luodaan sodanajan yhteistoimintaa mahdollistavaa yhteistoimintakykyä.”

Bidenin mahdollinen pelotevaikutus johtuu myös siitä, että hän on suurempi haukka kuin yksikään Yhdysvaltain presidentti sitten Georg W. Bushin, joka tunnetusti käynnisti toisen Irakin sodan olemattomien joukkotuhoaseiden varjolla.

Bushin virheet tekivät Barack Obamasta ja myöhemmin myös Donald Trumpista varsin haluttomia sitoutumaan kaukaisiin sotiin.

Vuonna 2012 Obama uhkasi Syyrian presidentti Bashar al-Assadia seurauksilla, jos tämä käyttäisi kemiallisia aseita kansaansa vastaan. Kun al-Assad ylitti Obaman piirtämän punaisen rajan vuonna 2013, tämä ei tehnyt mitään. Obaman varapresidenttinä Joe Biden arvosteli päätöstä ja sanoi, että ”suurvallat eivät bluffaa”.

Myös Trump käytti bluffiakin, mikä oli osa hänen tapaansa hämmentää neuvottelukumppaneja jo 1980-luvun liike-elämässä. Joe Bidenin kaudella voi kuitenkin olettaa, että jos Yhdysvallat uhkaa sotilaallisella voimalla, uhkaus ollaan valmis myös toteuttamaan.

”Oletan, että Bidenin hallinto on tarvittaessa valmis käyttämään sotilaallista voimaa, joko suoraan tai epäsuorasti painotusmielessä. En kuitenkaan usko, että sillä on suoria vaikutuksia Suomen turvallisuusympäristöön vaan ennen kaikkea esimerkiksi Lähi-itään”, Pesu arvioi.

”Pohjois-Euroopan turvallisuustilannetta värittää lännen ja Venäjän suhteet. Tässä asetelmassa on aina paljon suuremmat riskit vakavalle konfliktille, ja siksi on todennäköistä, että Yhdysvallat toimii alueella edelleen varsin varoen.”

Bidenin valtakausi voi Pesun mukaan olla hyvä uutinen Suomen nykyiselle hallitukselle, vaikka kahdenväliset suhteet ovat olleet Trumpinkin kaudella erittäin hyvät.

”Suomen hallitus on nyt vasemmalle kallellaan, ja ministerien yhteistyö voi olla luontevampaa Bidenin hallinnon kanssa. Sanna Marinin hallituksella on ollut myös brändiarvoa kansainvälisessä julkisuudessa, ja sitä voidaan päästä hyödyntämään.”

Pesun mukaan Suomen pitää olla valmiina nyt, kun valta nyt näyttäisi vaihtuvan.

”Uusien avaintekijöiden ovelle on pitkä jono. Suomen pitää olla valmiina solmimaan yhteyksiä ja kertomaan näkemyksiään.”

Taloudellisesti Trump pyrki kiihdyttämään talouskasvua monin keinoin, esimerkiksi vähentämällä sääntelyä ympäristö- ja työlainsäädännössä. Keynesiläisiä reservejä pahan päivän varalle hän ei juuri keräillyt, vaan kevensi verotusta ja kiihdytti kasvua myös velkavetoisesti, mikä näkyy valtionvelan kasvussa. Trumpilla oli samalla protektionistinen ote ja tarve käydä kauppasotaa Kiinan kanssa.

Bidenin noustessa valtaan Kiinan kauppasota voi hyvinkin jatkua, mutta protektionismi muissa asioissa vähentyä, arvioi Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimuskoordinaattori ja ennustepäällikkö Ilkka Kiema.

Ilkka Kiema­

”Protektionismi on pienessä avotaloudessa ongelmallista vientiteollisuudellemme ja palkansaajillemme. Suomi tarvitsee vapaakauppaa ja vakaita oloja”, hän muistuttaa. Siksi tavanomaisempi ja vähemmän impulsiivinen Biden on Kieman mukaan varmempi valinta.

Se ei tarkoita, että Biden olisi Suomen taloudelle ihanteellinen ”Osta amerikkalaista” -kampanjasuunnitelmineen. ”Myöskään Biden ei ole puhdas vapaakaupan edistäjä, Kiema muistuttaa.

Silti Biden on sekä ratkaisuissaan että neuvonantajien valinnoissaan huomattavasti vapaakaupalle myönteisempi kuin Trump, joka esimerkiksi irtautui Tyynenmeren kauppasopimuksesta.

Biden on luvannut liittyä Tyynenmeren kauppasopimukseen kunhan sitä muokataan ”tavalla, joka panee Kiinan vastuuseen”.

Jos ja kun Biden kiristää rikkaimpien verotusta, pyrkii nostamaan minimipalkkoja ja kiristämään ympäristölainsäädäntöä, se voi aluksi haitata talouskasvua mutta pidemmällä tähtäimellä turvata maailmantalouden ja Suomenkin taloudellisia edellytyksiä.

Tämä johtuu esimerkiksi siitä, että taloudellinen hyvinvointi on sidottu myös pienipalkkaisimpien hyvinvointiin, ympäristömme ja kansanterveyden tilaan.

Biden kannattaa myös tiukempia rajoitustoimia koronaviruspandemian tukahduttamiseksi. Sekin voi haitata taloutta lyhyellä aikavälillä – ja auttaa pitkällä, jos kuolemat ja vakavat covid-19-sairastumiset vähenevät suojatoimien lisääntyessä ja rokotteiden tullessa lopulta markkinoille.

Ympäristönsuojelun osalta Trump veti Yhdysvallat Pariisin ilmastosopimuksesta, mutta Biden aikoo palauttaa maan sopimuksen piiriin heti ensimmäisenä virkapäivänään 20. tammikuuta 2021, muistuttaa ympäristöekonomian emeritusprofessori, Helsingin yliopiston tutkimusjohtaja ja Suomen ilmastopaneelin johtaja Markku Ollikainen.

Markku Ollikainen on ympäristöekonomian emeritusprofessori ja Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja.­

Se tarkoittaa sitoutumista päästöjen vähentämiseen, vaikka Biden itse ei ole kovin lähellä puolueensa vihreintä laitaa. Bidenin johdolla Yhdysvallat haluaa myös EU:n, Japanin ja Kiinan tavoin yltää hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä.

Tämäkin voi johtaa talouskasvun heikkenemiseen lyhyellä aikavälillä mutta auttaa taloudellista hyvinvointia pitkällä aikavälillä, jos ilmastonmuutoksen pelätyt vaikutukset aavikoitumista ja napajäätiköiden vähittäistä sulamista myöten vähenevät.

Ollikainen olettaa, että globaalit ilmastotoimet tehostuvat Yhdysvaltain tullessa mukaan. Se tasaa pelikenttää myös Suomen osalta, koska meillä on muiden Pohjoismaiden tavoin kunnianhimoinen ilmastopolitiikka ja kyky innovaatioihin.

YK:n vuotuiset ilmastoneuvottelut ovat ensi vuonna Glasgow’ssa. Ollikaisen mukaan muutos tulee näkymään selvästi.

”Yhdysvaltain ilmastoneuvottelijat ovat olleet aika hiljaa, koska heillä ei ole ollut mandaattia toimia. Bidenin kaudella neuvottelivat ovat varmasti yhtä aktiivisia kuin Obaman kaudella, jolloin Pariisin ilmastosopimus syntyi.”

Kulttuurin ja poliittisen retoriikan suhteen Trumpin perintö jatkuu myös Bidenin kaudella, arvioi akatemiatutkija ja Kulttuurintutkimus-lehden päätoimittaja Hanna Kuusela.

”Kun härski pullon­henki on kerran päästetty ulos, ei sitä helposti sullota takaisin.”

Hanna Kuusela on akatemiatutkija ja Kulttuurintutkimus-lehden päätoimittaja.­

Trumpin käytös on tutkijan mukaan ollut niin hillitöntä ja kohtuutonta, että monen muun maan kohdalla diplomaattiset suhteet olisi jo jäädytetty.

”Bidenin voitto tarkoittaa paluuta normaaliin, mutta on hyvä muistaa, että tämä ’normaali’ on ollut syvästi ongelmallinen tila.”

Eriarvoisuus, ilmastonmuutos ja finanssitalouden epävakaudet olivat ongelmia jo ennen Trumpia – ja osin Bidenin toimesta.

”Jos Biden – vastoin epäilyjäni – ryhtyy ajamaan merkittäviä reformeja Yhdysvalloissa, tämä inspiroi myös Eurooppaa ja lisäisi suomalaistenkin uskoa pohjoismaisen mallin ylivertaisuuteen.”

Bidenin voittoa pohdittiin tällä viikolla myös HS:n vaalistudiohaastatteluissa, kuten seuraavilta otteilta näkee.

Bidenin valtakauteen vaikuttaa voimakkaasti myös kongressi- ja senaattivaalien lopputulos, muistuttaa Yhdysvaltain presidenteistä kirjan kirjoittanut Åbo Akademin lehtori Claes Stolpe.

Åbo Akademin lehtori Claus Stolpe.­

Kongressivaaleissa demokraatit pitivät enemmistönsä. Senaatissa on todella tiukkaa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että senaatissa pysyy republikaanienemmistö ainakin tammikuuhun asti, jolloin Georgian uudelleenäänestykset voivat vielä vaikuttaa asiaan.

Republikaanienemmistöisenä senaatti voisi esimerkiksi torjua Bidenin ehdottamia korkeimman oikeuden tuomareita, jos elinikäisiä paikkoja vapautuu hänen kaudellaan.

Toisaalta Bidenilla on vuosikymmenten kokemus myös yhteistyöstä republikaanien kanssa.

Jos republikaanit suhtautuvat Bideniin maltillisemmin kuin aikoinaan Obamaan, kompromissien taito voi nousta jälleen kunniaan – myös Suomeen vaikuttavassa maailmanpolitiikassa.