Yhdysvaltain presidentinvaalit

CNN:n kommentaattori puhkesi kyyneliin suorassa lähetyksessä: ”Monet ihmiset tunsivat, etteivät he voi hengittää”

Uutiskanava CNN:n politiikan kommentaattori Van Jones puhkesi lauantaina kyyneliin suorassa lähetyksessä, kun tieto demokraattien Joe Bidenin vaalivoitosta julistettiin. video Jonesin kommenteista lähti nopeasti leviämään sosiaalisessa mediassa.

”On helpompaa olla vanhempi tänä aamuna. On helpompi olla isä. On helpompaa kertoa lapsillesi, että luonteella on väliä”, Jones sanoi nieleskellen.

Jonesin mukaan monet yhdysvaltalaiset olivat peloissaan Donald Trumpin presidenttikaudella.

”Monet ihmiset tunsivat, etteivät he voi hengittää”, Jones sanoi viitaten Black Lives Matter -liikkeen käyttöön ottamaan iskulauseeseen. Myös toukokuussa Minneapolisissa poliisin kiinnioton jälkeen kuollut George Floyd sanoi kyseiset sanat poliiseille ennen tajuntansa menettämistä.

Jones jakoi videon kokonaisuudessaan myös omalla Twitter-tilillään:

HS:n Berliinin-kirjeenvaihtajan Hanna Mahlamäen mukaan ”Jonesin liikuttuminen kyyneliin suorassa lähetyksessä konkretisoi sen, miten tosi on kyseessä rasismista ja syrjinnästä näissä jenkkivaaleissa ja mitä todella tarkoittaa jakaantunut maa”: