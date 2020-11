Koska Biden johtaa useammassa vaa’ankieliosavaltiossa eikä esimerkiksi Pennsylvania yksin todennäköisesti ratkaise vaaleja, vaalien tulos valitsijamiesten osalta tuskin jää epäselväksi eikä käräjöinti hidasta virallista tulosta liikaa.

Demokraattien Joe Biden voittaa Yhdysvaltain presidentinvaalit, mutta mitä tapahtuu, jos Donald Trump ja republikaanit kiistävät tuloksen?

Trump on vuosien ajan väittänyt vailla perusteita, että presidentinvaaleissa olisi laajamittaista vilppiä, ja jatkanut samalla linjalla tällä viikolla. Trumpin kampanja on jo nostanut lukuisia oikeusjuttuja eri osavaltioissa ja sanonut käyttävänsä oikeuttaan vaatia uudelleenlaskenta Wisconsinissa, jossa Biden on epävirallisissa tuloksissa voittamassa alle yhden prosenttiyksikön erolla.

Bidenin johto Wisconsinissa on kuitenkin yli 20 000 ääntä, ja on hyvin epätodennäköistä, että uudelleenlaskenta johtaisi merkittävästi erilaiseen tulokseen. HS:n päivittyvää seurantaa vaalitilanteesta voit lukea tästä.

Samoin Pennsylvaniassa Bidenin johto on tällä hetkellä niin pieni, että se tarkoittaisi automaattista uudelleenlaskentaa. Jos Bidenin johto nousee yli 0,5 prosenttiyksikköön, automaattista uudelleenlaskentaa ei tehdä. Sen sijaan niin Bidenin kuin Trumpin kampanjat voivat valittaa minkä tahansa Pennsylvanian piirikunnan vaalilautakunnan tekemistä tulospäätöksistä.

Jos toinen osapuoli ei myönnä tappiotaan, uudelleenlaskennat, valitukset ja oikeusjutut voivat viivästyttää osavaltioiden virallisia tuloksia merkittävästi, varsinkin jos tuomioistuimien ratkaisuista valitetaan aina korkeimpaan oikeuteen asti.

”Tämä vaali ei ratkea ennen kuin häviävä ehdokas myöntää tappionsa ja onnittelee vastustajaansa. Ja jos ehdokkaat eivät anna meille ratkaisua tällä tavalla, oikeudenkäyntimenettelyn täytyy antaa se meille”, sanoi Ohio State Universityn oikeustieteen professori Edward B. Foley The New York Timesille.

Kiistetty vaalitulos ja oikeusjutut voivat jopa johtaa perustuslailliseen kriisiin. ”Presidentinvaalijärjestelmäämme on rakennettu tšernobylmainen vika, joka voi todella johtaa romahdukseen”, sanoi puolestaan Amherst Collegen oikeustieteen professori Lawrence Douglas kesäkuussa Vox-uutissivustolle.

Douglas on kirjoittanut aiheesta kirjan Will He Go? Trump and the Looming Election Meltdown in 2020. Hänen mukaansa Yhdysvalloissa ei ole liittovaltion laissa eikä perustuslaissa säädettyä tapaa menetellä tietyllä tavalla, jos virallisen vaalituloksen saamisessa kestää hyvin kauan tai jos selvää tulosta valitsijamiehistä ei saada. Rauhanomainen vallanvaihto on oletus, ei perustuslakiin kirjattu prosessi.

Koska Biden johtaa useammassa vaa’ankieliosavaltiossa eikä esimerkiksi Pennsylvania yksin todennäköisesti ratkaise vaaleja, vaalien tulos valitsijamiesten osalta tuskin jää epäselväksi eikä käräjöinti hidasta virallista tulosta liikaa.

Mutta miten näin voisi käydä?

Osavaltioiden täytyy nimittää valitsijamiehensä ennen kuin valitsijamieskokous pidetään ja kongressi laskee äänet. Tänä vuonna takaraja nimittää valitsijamiehet on joulukuun 8. päivä. Jos osavaltion äänet täytyy laskea uudestaan tai jos ääntenlaskusta nostettuja oikeusjuttuja ei ole ratkaistu, valitsijamiehiä ei välttämättä ole nimitetty takarajaan mennessä.

Tällöin osavaltion oma kongressi voisi mahdollisesti päättää valitsijamiehistä, ja on mahdollista, että osavaltion kuvernööri ja kongressi ovat erimielisiä asiasta. Tällaisesta osavaltiosta saattaisi lähteä Washingtoniin kilpailevia päätöksiä valitsijamiesäänistä. Kongressin pitäisi tällöin päättää, mitkä valitsijamiehet hyväksytään.

Pennsylvanian senaatin enemmistöjohtaja on kuitenkin jo vakuuttanut, ettei ainakaan Pennsylvanian kongressi nimitä valitsijamiehiä mitenkään muuten kuin äänestystuloksen perusteella.

Osavaltioiden valitsijamiehet kokoontuvat joulukuun 14. päivä. Tällöin on myös mahdollista, että jotkin valitsijamiehet äänestävät toisin kuin ovat luvanneet tai päättävät jättää kokonaan äänestämättä.

Sen jälkeen vastavalittu kongressi kokoontuu tammikuun 6. päivä, muodollisesti laskee valitsijamiesten antamat äänet ja nimittää presidentin. Jos yksikään ehdokas ei saa enemmistöä valitsijamiesäänistä, kongressin edustajainhuone äänestää presidentistä niin, että jokaisen osavaltion valtuuskunnalla on yksi ääni. Toisin sanoen presidentin valintaan riittäisi 26 ääntä. Ensin osavaltioiden valtuuskuntien pitäisi kuitenkin päästä valtuuskuntien sisällä sopimukseen siitä, kenelle heidän yksi äänensä menee.

” ”Kuvittele jos tammikuun 20. päivä Trump järjestää omat virkaanastujaiset.”

Jälleen on mahdollista, että kongressi ei saisi päätöstä aikaan tammikuun 6. päivä eikä kumpikaan ehdokkaista olisi myöntänyt tappiotaan.

Trumpin presidenttikausi ja Mike Pencen varapresidenttikausi kuitenkin päättyvät joka tapauksessa tammikuun 20. päivä, sen määrää perustuslaki.

Jos siihen mennessä ei ole valittu uutta presidenttiä, professori Douglasin mukaan kongressin edustajainhuoneen puheenjohtajasta tulee virkaa tekevä presidentti. Tällä hetkellä edustajainhuoneen puheenjohtaja on demokraattien Nancy Pelosi. Se voi kuitenkin olla joku muu uudessa, 3. päivä tammikuuta aloittavassa kongressissa.

”Mutta mitä jos Trump yhä väittää, että hänet on valittu uudelle kaudelle ja että hän on laillinen presidentti? Kuvittele jos tammikuun 20. päivä Trump järjestää omat virkaanastujaiset”, Douglas sanoi kesäkuussa.

Yhdysvallat on kerran ollut lähellä päätyä juuri tällaiseen tilanteeseen. Vuoden 1876 vaaleissa kolme eri osavaltiota lähetti kilpailevia valitsijamiesäänipäätöksiä kongressiin, ja kongressin toinen kamari oli demokraattienemmistöinen ja toinen republikaanienemmistöinen. Vaalivilppisyytöksiä lenteli joka suuntaan. Päätöstä ei saatu aikaan, ja kongressi loi pakon edessä erikoisvaalikomission, joka ratkaisi vaalit vain kaksi päivää ennen virkaanastujaisia.

Professori Douglasin mukaan erikoisvaalikomission ratkaisu toimi kuitenkin vain siksi, että demokraattien ehdokas Samuel Tilden suostui ratkaisun jälkeen myöntämään tappionsa.

Tuoreempi tapaus on vuodelta 2000, jolloin valinta George W. Bushin ja Al Goren välillä riippui Floridan äärimmäisen tiukaksi menneestä kisasta. Tuolloin korkein oikeus päätti noin kuukauden kestäneen oikeussalitappelun ja ratkaisi, että Floridan uudelleenlaskenta täytyy lopettaa. Bush voitti Floridan 537 äänen erolla.

Tällöinkään vaali ei Douglasin kirjan mukaan todellisuudessa ratkennut korkeimman oikeuden päätökseen vaan siihen, että Al Gore myönsi tappionsa.