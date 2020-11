”Olen presidentti kaikille amerikkalaisille – äänestitte minua tai ette”, totesi Joe Biden lausunnossaan.

Demokraattiehdokas Joe Bidenin vaalivoiton julistamisen lauantaina ratkaisivat Pennsylvanian ja Nevadan tuoreet tiedot ääntenlaskusta. Ennen iltaseitsemää Suomen aikaa julkaistujen tietojen mukaan Biden nousi Pennsylvanian osavaltiossa runsaan 34 000 äänen johtoon Trumpiin verrattuna. Tämä ylitti juuri ja juuri äänimäärän, jonka jälkeen osavaltiossa ei tehdä automaattista uudelleenlaskentaa.

Myös Nevadasta ilmoitettiin uusista äänistä, jotka varmistivat Bidenin voiton osavaltiossa. Ääniä lasketaan yhä.

Ensimmäisinä Bidenin julistivat presidentiksi televisiokanavat CNN, NBC ja CBS sekä uutistoimisto AP. Pian myös Fox News julisti Bidenin voittajaksi.

Presidentiksi julistettu Biden kertoi lauantaina hieman ennen iltaseitsemää Suomen aikaa Twitterissä, että hänelle ”on kunnia tulla valituksi johtamaan tätä suurenmoista maata”.

”Tuleva urakka on vaikea, mutta lupaan teille tämän: Olen presidentti kaikille amerikkalaisille – äänestitte minua tai ette.”

Biden lupasi kunnioittaa kansalta saamaansa luottamusta.

Twiitin yhteydessä Bidenin kampanja julkaisi myös tunteellisen videon.

The New York Times kertoi jo ennen vaalivoiton julistamista, että Biden on jo kovaa vauhtia kokoamassa siirtymäkauden työryhmää, joka ryhtyy ottamaan Valkoisen talon tehtäviä vastaan Donald Trumpin hallinnolta kuluvan kuun lopussa.

Biden on kertonut jo aiemmin haluavansa Valkoisen talon henkilökunnasta niin kirjavan joukkueen kuin mahdollista.

”Miehiä, naisia, homoja, heteroita ja siltä väliltä, mustia, valkoisia, aasialaisia”, Biden määritteli The New York Timesin mukaan. ”On todella tärkeää, että näytät samalta kuin oma maasi, sillä jokainen tuo mukaan vähän erilaisen näkökulman.”

Demokraattien varapresidenttiehdokas Kamala Harris on The New York Timesin mukaan kokoamassa samaan aikaan Yhdysvaltain seuraavaa hallitusta.

Yhdysvaltain istuva presidentti Donald Trump kieltäytyi tunnustamasta tappiotaan. ”Nämä vaalit eivät todellakaan ole ohi”, Trump sanoi tiedotteessaan ­pian Bidenin vaalivoiton julistuksen jälkeen. ”Lailliset äänet päättävät, kuka on seuraava presidentti. Ei uutismedia.”

Media teki julistuksensa laillisten äänten pohjalta. Trump väittää yhä, että vaaleissa olisi nähty merkittävää vilppiä, mutta siitä ei ole esitetty todisteita. Trump voi viedä väitteensä oikeuteen, mutta Bidenin johto on niin selvä, ettei oikeusjuttujen uskota muuttavan tulosta.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoi Twitterissä onnitelleensa Bideniä valinnasta: ”Olen onnitellut Joe Bidenia tämän valinnasta. Odotan mahdollisuutta jatkaa vahvan kumppanuutemme rakentamista hänen ja Kamala Harrisin kanssa.”

Myös Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama onnitteli entistä varapresident­tiään ja tämän aisaparia. ”En voisi olla ylpeämpi onnitellessani seuraavaa presidenttiämme Joe Bidenia ja seuraavaa ensimmäistä naistamme Jill Bidenia. En myöskään voisi olla ylpeämpi onnitellessani Kamala Harrisia ja Doug Emhoffia Kamalan uraauurtavasta valinnasta seuraavaksi varapresidentiksemme.”

Onnittelunsa esittivät myös muun muassa Britannian pääministeri Boris Johnson, Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron.