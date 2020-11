Yhdysvaltain presidentinvaalit

Kun demokraattiehdokas Joe Biden julistettiin lauantaina alkuillasta presidentinvaalin voittajaksi, Trump pelasi golfia. Myöhään lauantaina väistyvän presidentin Twitter-viesteissä ei ollut merkkejä tappion hyväksymisestä, eikä virallista puhetta luvattu.

Istuva presidentti Donald Trump kiistää hävinneensä vaalit. Kun demokraattiehdokas Joe Biden julistettiin yhdysvaltalaismedioissa vaalin voittajaksi, presidentti Trump oli ollut jo noin tunnin Virginiassa omistamallaan golf-kentällä pelaamassa golfia.

Presidentti palasi Valkoiseen taloon noin kolme tuntia Bidenin voiton julistamisen jälkeen, lauantaina iltapäivällä paikallista aikaa. Tällöin joukoittain ihmisiä oli jo kerääntynyt Valkoisen talon edustalle, heistä useat juhlimaan uutta presidenttiä ja Trumpin presidenttiyden päättymistä.

Trumpilla oli päässään valkoinen lippalakki, jossa luki hänen vaalilauseensa ”Make America Great Again”. Hän vilkutti toimittajille, mutta ei antanut kommentteja.

Pian sen jälkeen kun Trump palasi Valkoiseen taloon, Valkoisen talon viestinnän mediajakelu ilmoitti, ettei Valkoisesta talosta tule enää viestintää lauantaina. Sieltä ei esimerkiksi lähetetä tiedotteita tai siellä ei järjestetä lehdistötilaisuutta.

Tämä tarkoittaa, että median ei kannattanut valmistautua siihen että Trump esiintyisi Valkoisesta talosta medialle lauantain aikana esimerkiksi pitämällä tiedotustilaisuutta tai jakamalla virallisia lausuntoja Yhdysvaltain presidenttinä.

Donald Trump palasi golfaamasta takaisin Valkoiseen taloon sen jälkeen kun yhdysvaltalaisviestimet olivat julistaneet demokraattiehdokas Joe Bidenin presidentinvaalin voittajaksi.­

Trumpin Twitter-tili on kuitenkin hänen henkilökohtainen tilinsä. Noin tunti mediajakelun ilmoituksen jälkeen Trump julkaisikin kaksi twiittiä.

Niissä hän kirjoitti, ettei vaalitarkkailijoita ollut päästetty seuraamaan ääntenlaskentaa ja että tapahtui ”pahoja asioita”, joita vaalitarkkailijoiden ei annettu nähdä. Trumpin mukaan miljoonia postiäänestyslipukkeita lähetettiin ihmisille, jotka eivät olleet niitä pyytäneet.

Trump kirjoitti myös saaneensa 71 miljoonaa laillista ääntä, joka hänen mukaansa on ”enemmän kuin kukaan on koskaan saanut”. Esimerkiksi yhdysvaltalaislehti The New York Timesin käyttämän vaalidatan mukaan Trump oli twiitin kirjoittamisen aikaan saanut yhteensä 70 356 821 ääntä, ja Joe Biden 74 523 535 ääntä.

Twitter lisäsi Trumpin twiittiin minuuteissa merkinnän siitä, että twiitti sisältää kiistanalaisia väitteitä vaaleista.

Vain hetki ennen kuin yhdysvaltalaiset mediat julistivat Joe Bidenin vaalin voittajaksi tämän voitettua valitsijamiesäänet Nevadan osavaltiossa, Trump oli ehtinyt twiitata, että hän voitti vaalit ”isolla äänimäärällä”.

Aiemmin päivällä Suomen aikaa Trump vaati Twitterissä keskeyttämään äänten laskemisen koska vaalitarkkailijoita ei väitetysti päästetty seuraamaan ääntenlaskentaa. Hän kirjoitti myös, että Pennsylvanian osavaltiossa ääntenlaskupaikkojen sisäänkäyntejä olisi tukittu traktoreilla.

Kukaan ei tiedä, mitä Trump aikoo seuraavaksi.

Helsingin Sanomien haastattelema Jyväskylän yliopiston väitöskirjatutkija Jani Kokko arvioi lauantaina illalla, että on jopa huolestuttavaa ajatella, mitä väistyvä presidentti vaalihäviön jälkeen keksii tehdä ennen tammikuussa tapahtuvaa vallanvaihtoa.

”Siinä vaiheessa täytyy toivoa, että instituutiot toimivat ja ministerit ja virkamiehet ymmärtävät, että he palvelevat Yhdysvaltoja eivätkä yhtä presidenttiä”, Kokko sanoi.

Ennen Bidenin voiton julistamista yhdysvaltalaislehti The Washington Post kertoi perjantaina, että Trumpin avustajat olivat kahtena aiempana viime päivänä valmistelleet presidenttiä siihen, että presidentti saattaa hävitä vaalit sekä siihen, kuinka asiaan tulisi suhtautua. The Washington Post perusti tietonsa kahteen asiaa tuntevaan lähteeseen.

Jotkut Trumpin avustajat suosittelevat, että mikäli Biden julistetaan voittajaksi, Trump antaisi julkisuudessa lausuntoja, joissa hän suostuu rauhanomaiseen vallanvaihtoon, nimettömänä pysyvät lähteet kertovat The Washington Postille.

Erään kampanja-avustajan mukaan keskustelua Trumpin ”luovutuspuheesta” ei kuitenkaan ole ollut. Lehden mukaan Trumpin avustajat neuvoivat tätä julkaisemaan harkitumman tiedotteen äänestystilanteesta ja pidättäytymään julkisista esiintymisistä.