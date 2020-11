Donald Trumpista tulee ensimmäinen vaalit hävinnyt Yhdysvaltain istuva presidentti lähes 30 vuoteen, saman kohtalon on kokenut vain kymmenen aikaisempaa presidenttiä

Edellisen kerran istuvaa presidenttiä ei ole vaaleissa valittu jatkokaudelle, kun vuonna 1992 republikaanien George H. W. Bush hävisi vaaleissa demokraattien Bill Clintonille.

Yhdysvalloissa istuvan presidentin asema vaaleissa on vahva. Varsinkin viime vuosikymmenillä haastajat ovat lähes poikkeuksetta hävinneet istuville presidenteille vaaleissa.

Edellisen kerran istuvaa presidenttiä ei ole vaaleissa valittu jatkokaudelle lähes kolmekymmentä vuotta sitten, kun vuonna 1992 republikaanien George H. W. Bush hävisi vaaleissa demokraattien Bill Clintonille.

Demokraattisen puolueen Joe Bidenin voitettua Yhdysvaltain presidentinvaalit istuvaa presidenttiä Donald Trumpia vastaan, tulee Trumpista yhdestoista vaalit hävinnyt istuva presidentti. Heistäkin yksi, vuonna 1888 jatkokautensa hävinnyt demokraattipuolueen Grover Cleveland, valittiin kuitenkin toiselle kaudelle neljää vuotta myöhemmin vuonna 1892.

Tähän toki Trump voi vielä kyetä: tuoreessa kyselyssä republikaanivastaajista 38 prosenttia toivoi Trumpin pyrkivän presidentiksi vuonna 2024, jos hän häviää vaalit nyt. Myös useat poliittiset kommentaattorit ovat pitäneet tällaista pyrkimystä mahdollisena.

Lue lisää: Hävitessään Trump voi pyrkiä presidentiksi vuonna 2024, ja suuri osa republikaaneista toivoisi sitä

Ensimmäinen Yhdysvalloissa vaalit hävinnyt istuva presidentti oli maan toinen presidentti John Adams, joka hävisi vuoden 1800 vaaleissa vastaehdokkaalleen Thomas Jeffersonille. Adamsin jälkeen saman kohtalon ovat 1800-luvulla kokeneet John Quincy Adams, Martin Van Buren, edellä mainittu Grover Cleveland sekä Benjamin Harrison.

Lisäksi demokraattien Franklin Piercen ja Andrew Johnsonin sekä republikaanien Chester Arthurin matkat presidenttinä päättyivät puolueidensa puoluekokouksissa, joissa heitä ei asetettu ehdokkaiksi jatkokaudelle.

Maailmansotien jälkeen ensimmäinen istuvana presidenttinä vaalit hävinnyt oli republikaanien Gerald Ford vuonna 1976, joka oli noussut presidentiksi alun perin varapresidentin paikalta Richard Nixon erottua Watergate-skandaalin vuoksi. Fordin suosio jaksoi kantaa hänet kuitenkin vain yhdelle kokonaiselle presidenttikaudelle: yhdeksi syyksi vaalitappiolle on annettu Nixonin armahtaminen kaikista syytteistä, mikä söi Fordin kannatusta huomattavasti.

Fordin jalanjälkiä seurasi demokraattien Jimmy Carter, jonka kauden loppupuolta hallitsivat Iranin panttivankikriisi ja öljyn hinnan kohoamisen aiheuttama vuoden 1979 energiakriisi.

Viimeisin jatkokautensa hävinnyt Yhdysvaltain presidentti on ollut republikaanien George H. W. Bush. Bushin suosio oli ensin noussut huimasti presidenttikauden aikana suoritettujen onnistuneiden sotilasoperaatioiden ansiosta. Sotilasoperaatioiden tuoma suosio ehti kuitenkin romahtaa ennen vaaleja, kun Bush suostui menojen leikkaamisen sijaan demokraattien ajamiin veronkorotuksiin suurten sotilasoperaatioiden ja vuosien 1990-1991 laskusuhdanteen aiheuttaman budjettivajeen paikkaamiseksi.

Useita vaalitappion kokeneita istuvia presidenttejä yhdistää se, että vaalikautta on leimannut jokin poikkeuksellinen tapahtuma tai ilmiö, joka on syönyt vallassa olevan ehdokkaan kannatusta. Sama kaava vaikuttaisi toistuneen myös tänä vuonna: yhtenä pääsyistä Trumpin tappiolle on pidetty epäonnistunutta taistelua koronaviruspandemiaa vastaan.

”Jos pandemiaa ja siitä johtuvaa talouskriisiä tai muista syistä johtuvaa talouskriisiä ei olisi ollut, Donald Trumpin uudelleenvalinta olisi ollut lähes varma”, ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Annala kommentoi lauantaina.

Lue lisää: ”Jos pandemiaa ja siitä johtuvaa talouskriisiä ei olisi ollut, Trumpin uudelleenvalinta olisi ollut lähes varma”, sanoo tutkija