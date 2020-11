Yhdysvaltain presidentinvaalit

Bidenin ”maihin­nousu­joukkue” on jo valmiina Valkoisen talon naapurissa – lähteiden mukaan uusi presidentti on valmistautunut kumoamaan lukuisia Trumpin päätöksiä

Koronaepidemian hillitseminen on uuden presidentin ensimmäinen huoli.

Yhdysvaltain seuraava presidentti Joe Biden on valmistellut lukuisia presidentin asetuksia pyörtääkseen edeltäjänsä Donald Trumpin päätöksiä heti, kun virkaanastujaiset tammikuun 20. päivänä ovat ohitse. Asiasta kertoo The Washington Post etupäässä nimettömiin demokraattipuolueen lähteisiin viitaten.

Biden käyttää todennäköisesti asetuksia lakiesitysten sijaan Trumpin tapaan aina kun voi välttääkseen uudistusten juuttumisen republikaanien hallitsemaan senaattiin.

Kansainvälisessä politiikassa ensimmäiset toimet ovat Yhdysvaltain WHO-jäsenyyden palauttaminen ja maan liittyminen takaisin Pariisin ilmastosopimukseen.

Yhdysvallat ehti erota virallisesti ilmastosopimuksesta viime keskiviikkona eli vuosi sen jälkeen, kun Trumpin tekemä eropäätös tuli voimaan. Yhdysvallat voi palata takaisin ilmastosopimuksen velvoitteisiin helmikuussa, jos Biden toimii kuten on luvannut.

Yhdysvallat erosi maailman terveysjärjestön WHO:n jäsenyydestä tänä vuonna Trumpin päätöksellä, mutta virallisesti ero ei ole tullut vielä voimaan. Paluu terveysjärjestön riveihin sujunee siten joutuisasti.

WHO-jäsenyys on osa Bidenin ensimmäistä ja tärkeintä tehtävää eli koronavirusepidemian suitsimista. Biden määritteli epidemian hillitsemisen hallintonsa ykköstehtäväksi perjantaisessa puheessaan.

Demokraattien vaalikampanjatiimi on tullut samaan tulokseen kuin monet muutkin: Trump ei olisi kaatunut presidentinvaaleissa ellei epidemia olisi runnellut Yhdysvaltoja ja sen taloutta perusteellisesti.

Biden on koonnut oman koronatiimin, jonka johtajaksi on tulossa Vivek Murthy. Hän hoiti Valkoisen talon ylilääkärin tehtävää presidentti Barack Obaman kaudella. Uusi presidentti on kertonut aiemmin ottavansa yhteyttä Yhdysvaltain johtavaan tartuntatautiasiantuntijaan Anthony Fauciin jo ennen virkaanastujaisia.

Pesäeron teko Trumpin koronalinjaan on Faucin tapauksessa selvä. Yhteisöpalvelu Twitter sulki torstaina Trumpin entisen päästrategin Steve Bannonin tilin sen jälkeen, kun Bannon oli esittänyt, että Faucilta ”pitäisi katkaista kaula”.

Bidenin tavoite on saada koko kansa käyttämään hengityssuojia ja pitämään huolta turvaväleistä, mutta määräyksiä hän ei voi asiasta antaa. Niinpä koronatiimin tehtävänä on houkutella kaikki osavaltiot antamaan asiaa koskevia määräyksiä ja ohjeita. Liittovaltion tiloihin presidentti todennäköisesti määrää maskipakon.

Koronatiimin tärkein tehtävä on varmistaa rokotteen nopea jakelu koko maahan heti, kun ensimmäinen tehokas ja turvallinen rokote markkinoille saadaan.

Lainsäädännön muuttaminen tulee olemaan presidentille joko hankalaa tai erittäin hankalaa sekä edustajainhuoneessa että senaatissa riippuen muun muassa siitä, millaiseksi senaatin kokoonpano muodostuu tammikuisten Georgian vaalikierrosten jälkeen. Selvää on, ettei Bidenin suunnitelma kumota Trumpin tekemät verohelpotukset kohtaa ankaraa vastarintaa.

Sama pätee todennäköisesti ministerinimityksiin. Bidenin ykkösehdokas ulkoministeriksi on todennäköisesti uradiplomaatti Susan Rice, mutta hänen nimityksensä voi kaatua senaattiin.

Bidenin mahdollinen ulkoministeriehdokas Susan Rice yhteiskuvassa presidentti Barack Obaman ja varapresidentti Joe Bidenin kanssa huhtikuussa 2016, jolloin Rice toimi kansallisena turvallisuusneuvonantajana.­

Sen sijaan Bidenin niin kutsuttu ”maihinnousujoukkue” eli Valkoiseen taloon ennen virkaanastujaisia muuttava siirtymäkauden työryhmä on jo valmiina.

Valkoisen talon maihinnousujoukkueen on koonnut 81-vuotias veteraanipoliitikko Ted Kaufman, joka peri Bidenin senaattoripaikan 2009 Bidenin siirtyessä Barack Obaman varapresidentiksi. Biden tosin on kieltänyt kutsumasta ryhmää sotilastermein, hänen kielenkäytössään kyse on useasta ART:stä eli ”hallintojen uudelleentarkastelutiimeistä”.

Delawaren senaattorina toiminut Ted Kaufman Washingtonissa maaliskuussa 2010.­

Siirtymäkauden joukkue istuu valmiina liittovaltion tiloissa Herbert Hoover -rakennuksessa Valkoisen talon naapurissa. Tosin koronapandemian takia he kokoustavat pääsääntöisesti etänä. Valkoiseen taloon se siirtyy heti, kun vaalitulos on virallisesti vahvistettu.

Siirtymäkauden ryhmää on vahvistettu sekä George W. Bushin että Barack Obaman presidenttikaudella ja asiaa koskevaa lainsäädäntöä on laadittu juuri Ted Kaufmanin johdolla. Tähän työn ryhdyttiin vuoden 2001 ikävien kokemusten jälkeen.

Vuoden 2000 ääntenlaskentakamppailu Al Goren ja George W. Bushin välillä tulehdutti tukiryhmien välit täysin. Niinpä demokraattipresidentti Bill Clinton tiimeineen ei toivottanut Bushia erityisen lämpimästi tervetulleeksi Valkoiseen taloon. Huhun mukaan Clintonin hallintoväki näpersi viimeisenä päivänään kaikista talon näppäimistöistä w-kirjaimet irti.

Virallisen 9/11 -komitean raportin mukaan kelvoton vallansiirto oli osasyy turvallisuusvalvonnan pettämiseen ja syyskuun 2001 terrori-iskuihin.

Sanomalehti The New York Timesin tietojen mukaan siirtymäryhmän ja Trumpin henkilökunnan yhteistyö on toistaiseksi sujunut kitkatta.