Yhdysvaltain presidentinvaalit

Vaikka vaalitulos näyttää jo varsin selvältä, Bidenin tie virkaanastujaisiin voi olla vielä pitkä ja kivinen Trumpin käynnistämien oikeusjuttujen ja äänten uudelleenlaskennan takia.

Yhdysvaltain presidentinvaalien voittajiksi on julistettu demokraattien Joe Biden ja hänen varapresidentti­ehdokkaansa Kamala Harris. Vaikka tulos näyttää jo varsin selvältä, kestää vielä pari kuukautta, ennen kuin uusi presidentti vannoo virkavalansa 20. tammikuuta 2021 ja ottaa vallan Valkoisessa talossa.

Donald Trumpin ja Bidenin vaalitaisto on kuitenkin ainutlaatuinen miljoonien postiäänten, Trumpin oikeusjuttujen ja äänten uudelleenlaskennan takia. Myös Georgian tasaväkinen tilanne ja Trumpin haluttomuus hyväksyä vaalitulosta voivat aiheuttaa erilaisia mutkia matkaan.

Tähän juttuun on koottu lista tulevien päivien ja viikkojen käännekohdista presidentin valintaprosessissa.

4. marraskuuta – 23. marraskuuta

4. marraskuuta alkanut postiäänten vastaanottamisaika päättyy. Postiäänissä täytyy olla äänestyspäivän eli marraskuun 3. päivän postileima, mutta joissakin osavaltiossa ne voi ottaa vastaan ja laskea mukaan ääniin myöhemminkin.

Esimerkiksi Minnesotassa ja Nevadassa vaalipäivälle postileimattuja ääniä vastaanotetaan marraskuun 10. päivään asti. Washingtonissa puolestaan postiääniä voidaan vastaanottaa 23. marraskuuta saakka.

10. marraskuuta – 11. joulukuuta

Tällä aikavälillä osavaltiot virallistavat presidentinvaalin tuloksen. Toisin sanoen viimeisetkin postiäänet pitää olla laskettuna.

Käytännössä kaikkien osavaltioiden on ilmoitettava virallinen vaalituloksensa ennen 8. joulukuuta. Ainoastaan 55 valitsijamiehen Kalifornia on poikkeus.

Tuloksen vahvistamisen takarajaa voidaan kuitenkin vielä muuttaa, jos ääniä täytyy laskea uudelleen esimerkiksi erittäin tiukan äänieron vuoksi. Näin on käymässä Georgiassa, jossa Biden johti sunnuntaina alle 10 000 äänellä.

Osavaltioilla on omat äänten uudelleenlaskentaa koskevat lakinsa ja määräyksessä. Pennsylvaniassa äänet on laskettava uudelleen, jos ehdokkaiden välinen marginaali on alle 0,5 prosenttiyksikköä. Sunnuntaihin mennessä Biden oli täpärästi ohittanut tämän haamurajan.

Joe Bidenin kannattajat kerääntyivät juhlimaan Philadelphian kaduille perjantaina.­

Wisconsinissa puolestaan presidenttiehdokas voi vaatia äänten uudelleenlaskentaa, jos marginaali on alle yhden prosenttiyksikön.

Trump on jo ilmoittanut vaativansa Wisconsinin uudelleenlaskentaa, mutta tämän on arvioitu johtavan lähinnä tuloksen viivästymiseen, sillä Bidenilla on jo yli 20 000 äänen johto Trumpiin.

Trump, hänen kampanjatiiminsä ja republikaanit ovat laatineet useita oikeusjuttuja eri osavaltiossa, mutta osa niistä on jo mennyt nurin.

Yhdysvaltain korkein oikeus hylkäsi Pennsylvanian republikaanien pyynnön keskeyttää välittömästi vaalipäivän jälkeen saapuneiden äänten laskeminen.

Michiganissa puolestaan tuomari hylkäsi torstaina Trumpin kampanjan vaatimuksen osavaltion ääntenlaskun keskeyttämisestä.

Presidentti Donald Trump palasi golfkentältä Valkoiseen taloon sen jälkeen, kun hänen haastajansa Joe Biden oli julistettu presidentinvaalien voittajaksi.­

8. joulukuuta

Liittovaltiotason laki äänten laskemisesta edellyttää, että osavaltiot ovat saaneet viimeisteltyä äänestyksen tuloksen 8. joulukuuta mennessä. Tämä tarkoittaa että äänet pitää olla laskettuna, erimielisyydet ratkaistuina ja valitsijamiehet nimitettyinä. Päivää kutsutaan myös ”turvasatamaksi” (safe harbor).

Trumpin kieltäytyminen vaalituloksen hyväksymisestä voi johtaa kuitenkin uusiin ongelmiin, jos hänen oikeusjuttunsa viivästyttävät kiistojen selvittelyä liian kauan.

Elleivät osavaltiot saa asioitaan järjestykseen sovitusti, osavaltion oma kongressi voi päättää valitsijamiehistä. On silti mahdollista, että osavaltion kuvernööri ja kongressi ovat asiasta erimielisiä.

Tällaisesta osavaltiosta saattaisi lähteä Washingtoniin kilpailevia päätöksiä valitsijamiesäänistä. Yhdysvaltain kongressin pitäisi tällöin päättää, mitkä valitsijamiehet hyväksytään.

14. joulukuuta

Osavaltioiden valitsijamiehet kokoontuvat joulukuun 14. päivänä äänestämään presidentistä.

Tällöin on myös mahdollista, että jotkin valitsijamiehet äänestävät toisin kuin ovat luvanneet tai päättävät jättää kokonaan äänestämättä. Jos osavaltion valitsijamiehet yrittävät äänestää vaalituloksesta poikkeavasti, Yhdysvaltain kongressi päättää lopputuloksesta.

Kaikkiaan 33 osavaltiota ja Columbian piirikunta eli pääkaupunki Washington ovat säätäneet omat lait, jotka kieltävät valitsijamieheltä kannan muuttamisen. Puolessa näistä osavaltioista ei lain rikkomisesta ole kuitenkaan säädetty mitään seuraamusta.

Tähän mennessä valitsijamieskokous ei ole koskaan muuttanut vaalien lopullista tulosta. Mahdollisuus on lähinnä teoreettinen.

23. joulukuuta

Jouluaaton aattona valitsijamiesten äänten pitää olla perillä Washingtonissa.

3. tammikuuta

Edustajainhuoneen ja senaatin jäsenet vannovat valansa, ja muodostavat näin Yhdysvaltain 117. kongressin, joka astuu virallisesti valtaan.

5. tammikuuta

Senaatin lopulliset valtasuhteet selviävät kuitenkin näillä näkymin vasta 5. tammikuuta. Georgiassa järjestetään tuolloin senaatin uusintavaalit osavaltion kahdesta senaattorinpaikasta, koska yksikään ehdokkaista ei ole saanut yli puolta äänistä.

Senaattorivaali on yhä kesken myös Alaskassa ja Pohjois-Carolinassa. Kummassakin on jaossa yksi paikka, ja molemmissa osavaltioissa ääntenlaskua johtaa republikaanien ehdokas.

Senaatin jo varmistuneet paikat ovat menneet tasan: demokraateilla on 48 ja republikaaneilla 48. Saadakseen senaatin hallintaansa puolueen on saatava 51 ääntä. Tasatilanteessa 50–50 senaatin äänestykset ratkaisee Yhdysvaltain varapresidentti eli Bidenin voittaessa Kamala Harris.

Jos senaatti säilyy republikaanivoittoisena, mutta edustajainhuone menee ennustetusti demokraateille, edessä ovat todennäköisesti vaikeat ajat Yhdysvaltain poliittisessa päätöksenteossa.

Trumpin kannattaja kantoi perjantaina Georgian Atlantassa lippua, jossa lukee ”make liberals cry again”.­

6. tammikuuta

Vastavalittu kongressi kokoontuu tammikuun 6. päivänä ja laskee muodollisesti valitsijamiesten antamat äänet. Varapresidentti Mike Pence ilmoittaa tulokset ja kuulee mahdolliset vastaväitteet.

Teoriassa on mahdollista, että yksikään ehdokas ei saisi taakseen vaadittua 270 valitsijamiestä, jolloin edustajainhuone päättää tuloksen. Tämän tilanteen syntyminen on kuitenkin pyritty taklaamaan jo valintaprosessin edellisissä vaiheissa.

Jos näin kuitenkin kävisi, edustajainhuoneen on valittava presidentti virkaanastujaisiin eli tammikuun 20. päivään mennessä.

20. tammikuuta

Yhdysvaltain perustuslaki määrää, että presidentti Donald Trumpin ja varapresidentti Mike Pencen virkakausi päättyy 20. tammikuuta. Uusi presidentti vannoo virkavalansa.

Jos virkaanastujaispäivään mennessä ei ole valittu uutta presidenttiä, kongressin edustajainhuoneen puheenjohtajasta tulee virkaa tekevä presidentti. Tällä hetkellä puheenjohtaja on demokraattien Nancy Pelosi, mutta uudessa kongressissa se voi olla joku muu.

Jos presidentiksi valittu kuolee vaalipäivän ja virkaanastujaisten välillä, hänen varapresidenttinsä vannoo virkavalan 20. tammikuuta, jolloin hänestä tulee presidentti.