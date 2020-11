Yhdysvaltain presidentinvaalit

Demokraattipuolueen vasempaan siipeen kuuluva Ocasio-Cortez syytti puoluetovereidensa kampanjoita tehottomiksi. Edustajanhuoneen demokraattienemmistö säilyy vaalien jälkeenkin, mutta pienenee.

Demokraattipuolueen vasemman laidan näkyvimpiin poliitikkoihin kuuluva Alexandria Ocasio-Cortez kritisoi oman puolueensa tulosta kongressivaaleissa ensimmäisten joukossa Joe Bidenin voiton jälkeen The New York Timesin haastattelussa. Ocasio-Cortez on ollut Yhdysvaltain edustajainhuoneen jäsen marraskuusta 2018.

Edustajanhuoneen demokraattienemmistö säilyy näiden vaalien jälkeenkin, mutta pienenee. Tämä on pettymys demokraateille, sillä gallupien mukaan kaulaa republikaaneihin näytti olevan mahdollista kasvattaa.

Ocasio-Cortezin mukaan monet demokraattien kongressin alahuoneen edustajat, jotka hävisivät vaalinsa, olivat helppoja maaleja republikaanivastustajilleen. Hän kritisoi esimerkiksi hävinneiden ehdokkaiden kampanjoiden olleen tehottomia.

Yhtenä syynä demokraattien tappioihin on pidetty Ocasio-Cortezin edustamaa puolueen vasenta siipeä, joka ajaa esimerkiksi kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa, mittavaa sairaanhoitouudistusta ja on ottanut vahvasti kantaa rasismikysymyksiin. Näiden teemojen on nähty olevan joillekin demokraattiäänestäjille liian radikaaleja.

”Minusta tulee olemaan merkittävää, miten puolue pystyy käsittelemään tätä sisäisesti, ja pystyykö se tekemään todellisen ruumiinavauksen tappioiden syille. Jo ennen kuin meillä oli tietoa käydyistä kilpailuista, monet syyttivät jo puolueen progressiivisia jäseniä ja Black Lives Matter -liikettä”, Ocasio-Cortez sanoi haastattelussa.

Ocasio-Cortez ei ollut vakuuttunut siitä, että Bidenin tuleva hallinto tulisi ottamaan puolueen vasemman siiven asioita ajaakseen.

”Tämä ei ole henkilökohtaista. Puolueen historia vain on osoittanut, että olemme innoissamme ruohunjuuritason asioista, jotta meidät valitaan. Nuo yhteisöt kuitenkin hylätään nopeasti valituksi tulemisen jälkeen”, Ocasio-Cortez sanoi.

Turun yliopiston John Morton -keskuksen Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Benita Heiskanen ennusti HS:n haastattelussa lauantaina Ocasio-Cortezin haastattelun kaltaisia puheenvuoroja tulevan puolueen sisältä.

”Hän [Biden] on sanonut maltillisten republikaanien suuntaan, ettei hän halua korottaa veroja eikä laajentaa julkista terveydenhuoltoa. Mutta näitä linjauksia demokraattisen puolueen progressiivinen siipi ei tule hyväksymään. Tätä laitaa edustava Bernie Sanders on tukenut Bidenin kampanjaa, mutta vaalien jälkeen ääni kellossa tulee muuttumaan heti”, Heiskanen sanoi.

Myös Ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Annala sanoi HS:n vaalistudiossa demokraattisen puolueen lipuminen vasemmalle oli yksi vaalien suurista linjoista, josta kertoi esimerkiksi istuvan presidentti Donald Trumpin lisääntynyt kannatus Floridan konservatiivisten latinojen keskuudessa.

Annala kuvaili demokraattien kasvattaneen kannatustaan esimerkiksi nuorten keskuudessa, mutta ”kumarrus toisaalle on pyllistys toiseen suuntaan”.

Trump pyrki kampanjassaan vakuuttamaan, että Biden tulisi olemaan demokraattien vasemman laidan sätkynukke ja sosialisti, vaikka Biden kampanjoi keskitien ehdokkaana, joka voisi yhdistää jakaantuneen kansan.