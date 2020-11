Yhdysvaltain presidentinvaalit

69-vuotias professori Jill Biden haluaa jatkaa opettamista paikallisessa collegessa Virginiassa miehensä presidenttikauden aikanakin.

Valkoinen talo on saamassa Joe Bidenin vaimosta Jill Bidenista poikkeuksellisen ensimmäisen naisen: hän aikoo pysyä nykyisessä päivätyössään opettajana.

69-vuotias professori on muuten monella tapaa samantapainen kuin useimmat presidentin puolisot ennen häntä. Jill Biden on valkoinen heteronainen, joka on ollut mukana politiikassa jo vuosikausia. Hän on kuitenkin vallankumouksellinen siinä mielessä, että aikoo jatkaa englannin kielen opettamista paikallisessa collegessa Virginian osavaltiossa.

Jill Biden on todennut, että työn jatkaminen on tärkeää muun muassa hänen hyvinvointinsa kannalta.

”Haluan, että ihmiset arvostavat opettajia ja ymmärtävät heidän panoksensa, ja haluan nostaa ammatin arvostusta”, professori Biden totesi elokuussa uutiskanava CBS:n haastattelussa.

”Opetan useita maahanmuuttajia ja pakolaisia. Rakastan heidän tarinoitaan, rakastan heitä ihmisinä ja rakastan sitä, että voin auttaa heitä menestyksen tiellä.”

Joe ja Jill Biden juhlivat Yhdysvaltain presidentinvaalien voittoa Wilmingtonissa Delawaressa lauantaina.­

Jill Biden oli myös ensimmäinen varapresidentin puoliso, jolla oli palkkatyö varapresidenttikausien aikana. Tuolloin hän keskittyi muun muassa koulutuksen ja lukutaidon edistämiseen sekä sotilasperheiden tukemiseen.

CNN:n mukaan yksikään Yhdysvaltain ensimmäinen nainen ei ole aiemmin ollut palkkatyössä miehensä presidenttikauden aikaan. Sen sijaan moni presidentin puoliso on osallistunut yleishyödylliseen toimintaan ja toiminut lähinnä edustustehtävissä miehensä rinnalla, kuten nykyinen ensimmäinen nainen Melania Trump. Vahvemmin päiväpolitiikassa puolestaan on näkynyt esimerkiksi Michelle Obama, joka kampanjoi miehensä puolesta ja otti vahvasti kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

Myös Jill Biden on osallistunut aktiivisesti miehensä kanssa kampanjointiin. Twitterissä tiistaina julkaistulla kampanjavideolla hän muun muassa yllytti yleisöä sanomaan Donald Trumpille ”saat potkut”, joka on Trumpin Diili-ohjelmasta tuttu slogan.

Jill Biden syntyi vuonna 1951 New Jerseyn osavaltiossa Jacobsin perheen esikoisena. Myöhemmin perheeseen syntyi vielä neljä tyttöä.

Jillin isä oli töissä pankissa, ja hänen äitinsä hoiti lapsia kotona. Myöhemmin perhe muutti Pennsylvanian osavaltioon, jossa Jill siskoineen vietti lapsuutensa.

Ensimmäisillä treffeillään Jill ja Joe menivät elokuviin. Jill on kertonut muotilehti Voguen haastattelussa ajatelleensa treffien alussa, ettei heidän jutustaan varmaankaan tule mitään. Treffien loppua kohden Jill oli ihastunut.

”Kun tulimme kotiin, hän kätteli ja toivotti hyvää yötä. Menin yläkertaan, soitin äidilleni yhdeltä yöllä ja sanoin: ’Äiti, olen vihdoin tavannut herrasmiehen.’”

Joen kerrotaan kosineen toista vaimoaan Jilliä viidesti ennen kuin tämä suostui. Town and Country -lehden mukaan Jill halusi olla täysin varma suhteesta ennen suostumista, jotta Joen pojat Beau ja Hunter eivät menettäisi äitihahmoa toistamiseen, jos suhde ei toimisikaan.

Joe Biden menetti edellisen vaimonsa Nelian ja tyttärensä Naomin auto-onnettomuudessa joulun alla 1972.

Joe ja Jill Biden menivät naimisiin vuonna 1977 New Yorkissa. Heille syntyi tytär Ashley vuonna 1981.

Mitä Jill Biden aikoo tehdä seuraavaksi? Hän ei ole antanut aivan tuoreita haastatteluita heti miehensä voiton julistamisen jälkeen, mutta CBS:n elokuisessa haastattelussa hän toivoi tekevänsä vielä ”epätavallisia asioita”, jos hänestä tulee ensimmäinen nainen.

”Asiat ovat kovin vakavia ja ajat ovat hyvin kovat. Joskus tarvitaan hieman piristystä, hieman naurua keventämään asioita. Hieman iloa.”

Hän kertoi myös jatkavansa samoja asioita kuin miehensä varapresidenttikausien aikaan: ilmaisen korkeakoulutuksen ajamista, syöpähoitojen rahoittamista ja sotilasperheiden tukemista.

Miehensä vaalivoiton julistamisen jälkeen Jill Biden jakoi Twitterissä päivityksen, jossa hän sanoi Joen olevan ”presidentti kaikille perheillemme”.