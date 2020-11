Yhdysvaltain presidentinvaalit

Bidenin presidenttikausi ei ole vielä edes alkanut, kun sen suunta määritellään tammikuussa.

Demokraattien Joe Biden on valittu tulevaksi Yhdysvaltain presidentiksi, ja maan politiikkaa seuraavien kiinnostus on jo kääntynyt Georgiaan.

Georgian osavaltiossa päätetään tammikuussa hyvin todennäköisesti, kumpi puolueista eli demokraatit vai republikaanit hallitsee senaattia. Senaatin valtasuhteista riippuu pitkälti, mitä Biden ja demokraatit voivat ylipäätään saada aikaan seuraavien vuosien aikana.

Tällä hetkellä kumpikin puolue on saanut uuteen senaattiin 48 paikkaa. Republikaanit voittavat lisäksi todennäköisesti paikat senaattiin Alaskasta ja Pohjois-Carolinasta.

Sen sijaan Georgian kumpikin senaattorin paikka jäi tiistain vaaleissa auki. Yksikään ehdokkaista kummassakaan senaattorinvaalissa ei saanut yli puolta äänistä, joten Georgian osavaltion lain mukaan tällöin järjestetään uusintavaalit kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Kummassakin jatkovaalissa kisataan demokraatin ja republikaanin välillä. Jatkovaalit järjestetään tiistaina tammikuun 5. päivä, ja ennakkoäänestys alkaa kolme viikkoa aiemmin.

Historiallinen kuriositeetti: Yhdysvaltain sisäministeriön raportin mukaan Georgian jatkovaalisääntö luotiin 1960-luvulla pönkittämään valkoisten poliitikkojen valtaa ja estämään mustia poliitikkoja tulemasta valituksi vaaleissa, joissa on paljon ehdokkaita ja joissa voittaja harvoin saa yli puolta äänistä.

Jos demokraatit voittavat kummankin Georgian senaattorinpaikan, on senaatin valtasuhde tasan 50–50. Tällöin demokraattien varapresidentti Kamala Harris senaatin puheenjohtajana antaisi tasatuloksissa ratkaisevan äänen. Varapresidentti äänestää vain, jos äänestys asiasta kuin asiasta olisi muuten jäämässä tasatulokseen.

On ylipäätään poikkeuksellista, että samassa osavaltiossa on kaksi senaattorin paikkaa auki. Senaattoreiden kuuden vuoden mittaiset vaalikaudet on porrastettu niin, että kahden vuoden välein pidettävissä vaaleissa auki on kolmasosa senaatin paikoista. Tällä kertaa kuitenkin Georgian toisesta senaattorinpaikasta järjestettiin täytevaali, kun republikaanisenaattori Johnny Isakson luopui paikastaan ennenaikaisesti terveyssyiden takia. Tavallisesti tämä paikka olisi ollut auki vasta vuonna 2022 – ja on joka tapauksessa auki myös silloin, jotta vaalikausien porrastus säilyy ennallaan.

Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa koko Yhdysvaltojen kahden pääpuolueen poliittinen koneisto keskittää jotakuinkin kaikki mahdolliset liikenevät resurssinsa seuraavan vajaan kahden kuukauden ajan Georgiaan. Tämä tarkoittaa kymmeniä miljoonia dollareita kampanjarahaa, jatkuvaa poliittista mainontaa, puolueiden näkyvimpien hahmojen osallistumista kampanjointiin ja Georgian jatkuvaa näkyvyyttä uutisissa.

Miksi enemmistön saaminen senaattiin on niin tärkeää?

Ensimmäiseksi senaatti hyväksyy Bidenin kabinettinimitykset. Republikaanienemmistöisen senaatin kanssa Biden joutuisi tyytymään kompromissiehdokkaisiin. Esimerkiksi ulkoministeriksi veikkailtu Susan Rice ei välttämättä läpäisisi republikaanienemmistöistä senaattia.

Samoin senaatti hyväksyy tai hylkää Bidenin ehdotukset liittovaltion virastojen johtajiksi. Myös Bidenin suurlähettiläsehdokkaat menevät senaatin hyväksynnän tai hylkäämisen läpi.

Senaatin enemmistöjohtajalla on oikeus tuoda tai jättää tuomatta senaatin käsiteltäväksi kongressin alahuoneen eli edustajainhuoneen hyväksymiä lakiesityksiä. Mikäli republikaanit säilyttävät enemmistönsä senaatissa, enemmistöjohtaja Mitch McConnell voi jatkaa vuosia kestänyttä jarrutuspolitiikkansa. Demokraatit joutuisivat siis tyytymään vähintään merkittäviin kompromisseihin lainsäädännössään elleivät suoranaiseen lainsäädäntötyön estämiseen. Tällöin Biden joutuisi hallitsemaan lähinnä presidentin asetuksilla (engl. executive order) eikä varsinaisella uudella lainsäädännöllä. Tulevaisuuden republikaanipresidentti voisi välittömästi kumota kaikki Bidenin presidentin asetukset.

McConnell voi myös jatkaa jo Barack Obaman presidenttikaudelta tuttua liittovaltion alempien oikeusasteiden tuomarinimitysten pöydälle jättämistä. Kun Donald Trump aloitti presidenttinä, liittovaltiontuomarinimityksiä oli auki 105 kappaletta.

Ne eivät olleet jääneet tyhjäksi siksi, etteikö Obama olisi halunnut nimittää niihin tuomaria, vaan siksi, että McConnell ei antanut Obaman nimittää paikkoihin ketään. Niinpä Trump sai nimittää tuomarit noille paikoille. Trumpin kaudella McConnellin senaatti on nimittänyt tuomareita pikavauhdilla. Bidenin presidenttikaudella tuomarinimitykset jäävät mitä todennäköisimmin taas junnaamaan, jos republikaanit pitävät enemmistön senaatissa.

McConnell ei ole estänyt vain alempien oikeusasteiden nimityksiä. Obaman viimeisenä presidenttivuotena McConnell kieltäytyi täysin poikkeuksellisesti ottamasta senaatin käsittelyyn Obaman ehdokasta korkeimman oikeuden tyhjälle paikalle, Merrick Garlandia. Paikka jäi tyhjäksi, ja Trump täytti sen Neil Gorsuchilla.

Tuomarinimitykset senaatissa eivät ennen McConnelliakaan ole olleet aina läpihuutojuttu, ja myös demokraattienemmistöinen senaatti on hylännyt republikaanipresidentin nimityksiä alempiin oikeusasteisiin. McConnell on kuitenkin mennyt jarrutuspolitiikassaan aivan uudelle asteelle ja politisoinut täysin myös nimitykset, joissa on aiemmin pyritty pääsemään kumpaakin puoluetta tyydyttävään tulokseen.

Republikaanienemmistöisessä senaatissa ei myös varmasti otettaisi käsittelyyn aloitetta korkeimman oikeuden paikkamäärän kasvattamisesta. Idea korkeimman oikeuden jäsenmäärän kasvattamisesta on vähitellen kerännyt kannatusta demokraattipoliitikkojen keskuudessa.

On kuitenkin epätodennäköistä, että niukasti demokraattienemmistöinen senaatti lähtisi sekään kasvattamaan korkeimman oikeuden jäsenmäärää. Demokraatit tuskin saisivat joka ainoan senaattorinsa kannattamaan aloitetta.

Jos senaatin enemmistö päätyisi demokraateille, pitäisi puolueen joka tapauksessa ensin päättää käyttää enemmistöään niin sanotusta viivytyspuhesäännöstä (engl. filibuster) luopumiseen, jos puolue haluaa todella tehdä merkittävää lainsäädäntötyötä.

Viivytyspuhesäännön takia monet senaatin äänestykset vaativat niin sanotun superenemmistön eli 60 ääntä tullakseen hyväksytyiksi.

Viivytyspuheen käyttäminen kertoo sekin Yhdysvaltain poliittisen järjestelmän kasvavasta polarisaatiosta: vuosien 1917–1970 välillä viivytyspuheen murtamisesta äänestettiin yhteensä 49 kertaa. Vuoden 2010 jälkeen viivytyspuheen murtamisesta on äänestetty keskimäärin noin 80 kertaa vuodessa.

Pelkästään äänestys viivytyspuheen lopettamisesta on monimutkainen: se vie noin 30 tuntia senaatin aikaa. Niinpä jatkuvilla viivytyspuheäänestyksillä voi halvaannuttaa senaatin lainsäädäntötyön. Näin on myös käynyt.

Viivytyspuhesääntö on poistettu senaatin tekemistä nimityksistä, ensin vuonna 2013 muista kuin korkeimman oikeuden nimityksistä ja vuonna 2017 myös niistä.

Mikäli demokraatit haluaisivat edetä esimerkiksi Yhdysvalloille kuuluvan Puerto Ricon hallintomuodon muuttamisessa osavaltioksi – josta on puhuttu vuosikymmeniä, mutta joka vihdoin näyttää saaneen merkittävää tuulta alleen – pitäisi viivytyspuhesäännöstä luopua. Republikaanijohto ei kannata Puerto Ricolle osavaltion asemaa, koska se tarkoittaisi kahta lisäpaikkaa senaatissa, ja yleinen viisaus on, että paikat menisivät demokraateille. Yleinen viisaus ei välttämättä pidä paikkaansa.

Toinen mahdollinen uusi osavaltio on Washington D.C., jolla ei nykyisellään ole edustusta senaatissa.

Joka tapauksessa esimerkiksi merkittävä ilmastolainsäädäntö ei mitenkään menisi läpi polarisoituneessa senaatissa, jossa viivytyspuhesääntö on yhä voimassa.

Vaikeaa tulee myös äänestysoikeuden vahvistamisesta, aselakien kiristämisestä, minimipalkan nostamisesta, vaalirahoituslainsäädännön uudistamisesta ja muista demokraattien ajamista lakihankkeista, jos viivytyssääntö pysyy voimassa.

Tämän takia kaikki katseet Yhdysvalloissa ovat nyt Georgiassa.