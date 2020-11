Yhdysvaltain presidentinvaalit

Asiantuntijan mukaan Kamala Harrisin valinta nostaa mustien naisten tekemän ruohonjuuritason työn demokraattisessa puolueessa sen ansaitsemaan arvoon.

Tapahtui joskus 1970-luvun alussa Kalifornian Oaklandissa. Siskokset Kamala ja Maya Harris katselivat kotikerrostalonsa autiota pihaa ja miettivät, että siellä pitäisi olla lasten leikkipaikka. Äitinsä kannustamana pikkutytöt kysyivät vuokraisännältä, voisiko sellaisen rakentaa.

Tämä kieltäytyi, koska rakentaminen maksaisi liikaa. Tytöt eivät lannistuneet vaan houkuttelivat hankkeen taakse talon muutkin lapset. Yhdessä lapset kirjoittivat isännöitsijälle kirjeen, puhuivat vanhemmilleen ja laativat julisteita leikkipaikan puolesta.

Lopulta hiekkalaatikko, keinu ja liukumäki rakennettiin talkootyönä ja kirpputorimyynnistä kerätyillä varoilla. Tarina kerrotaan Mayan tyttären Meena Harrisin viime kesänä julkaisemassa lastenkirjassa Kamalan ja Mayan suuri idea.

Yksityiskohdat ovat kuvitelmaa, mutta pääasia on Meenan mukaan totta. Siis se, että Harrisin tytöt saivat aikaan leikkipaikan omalla aktiivisuudellaan ja mobilisoimalla hankkeen taakse lasten joukkovoiman. Kamala Harris oppi, ettei ”ei” ole lopullinen vastaus vaan vasta poliittisen kampanjan alkusoitto.

Tällä asenteella hän on päässyt pitkälle. Lauantaina selvisi, että Harrisista tulee Yhdysvaltain ensimmäinen naispuolinen ja ensimmäinen musta varapresidentti.

Toisen tarinan Kamala Harris kertoi itse Elle-lehden haastattelussa syyskuussa.

Harris oli vanhempiensa mukana kansalaisoikeusmarssilla Oaklandissa 1960-luvulla, kun hän putosi rattaista. Vanhemmat olivat niin keskittyneet huutamaan iskulauseita, että he eivät heti huomanneet tytön katoamista. Kun he löysivät lapsensa, äiti kysyi itkevältä Kamalalta, mitä tämä haluaa.

Hän vastasi: ”Fweedom”, niin kuin pieni lapsi lausuisi englanninkielisen vapautta tarkoittavan sanan.

Yhdysvalloissa elettiin yhä mustien kansalaisoikeustaistelun kiihkeitä vuosia.

Myöhemmin Kamalasta tuli yksi niistä mustista lapsista, joita kuljetettiin erityisillä bussikuljetuksilla valkoisten lasten parempiin kouluihin oman asuinalueen ulkopuolelle. Näin pyrittiin parantamaan koulutuksen tasa-arvoa.

Tämän tarinan Harris kertoi runsas vuosi sitten kuuluisassa esivaaliväittelyssä Joe Bidenin kanssa. Biden oli 60-luvulla nuorena poliitikkona vastustanut mustien lasten kuljetuksia niin kuin moni muukin valkoihoinen demokraatti.

Kamalan äiti oli syöpätutkija Shyamala Gopalan Harris, joka oli muuttanut 19-vuotiaana Intiasta Kaliforniaan opiskelemaan Berkeleyn yliopistossa. Isä Donald Harris on kotoisin Jamaikalta ja teki työuransa taloustieteen professorina Stanfordin yliopistossa.

Hän kritisoi työssään vapaan markkinatalouden epätoivottuja sivuvaikutuksia ja paneutui erityisesti kehittyvien maiden talouksiin.

Vanhemmat erosivat vuonna 1971, kun Kamala oli seitsemänvuotias. Kamala ja Maya asuivat pääosin äitinsä luona, joka istutti tyttäriinsä velvollisuuden käyttää lahjojaan yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistämiseen.

”Minulla on ollut onni seurata erittäin vahvoja naispuolisia roolimalleja perheessäni. Keskustelimme poliittisista kysymyksistä ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta lakia syvästi kunnioittavien juristien linssin läpi. Siihen liittyi ymmärrys, että oikeusoppineilla on uskomaton valta muuttaa asioita paremmiksi lakien kautta”, Meena Harris sanoi kesäkuussa Business Insider -lehden haastattelussa.

Sekä Kamala että Maya kouluttautuivat huippuyliopistoissa juristeiksi ja ryhtyivät demokraattisen puolueen aktiiveiksi.

Maya on keskittynyt toimimaan politiikan kulisseissa ja kommentaattorina. Hän oli muun muassa Hillary Clintonin poliittinen avustaja neljän vuoden takaisessa presidentinvaalikampanjassa.

Kamala valitsi näkyvämmän roolin. Vuonna 2011 hänet valittiin äänestyksessä Kalifornian osavaltion syyttäjäksi ja vuonna 2016 Yhdysvaltain senaattiin.

Kamala Harris nousi lavalle pitämään puhetta demokraattien puoluekokouksessa syyskuussa 2012. Hän toimi tuolloin Kalifornian osavaltion syyttäjänä, joka on vaaleilla valittu virka.­

Ominaisuuksiltaan Harris on monen mielestä lähes täydellinen ja täydentävä aisapari presidentiksi nousevalle Joe Bidenille.

Harris, 56, on nainen, musta, länsirannikolta, yhdysvaltalaiseksi huippupoliitikoksi nuorehko ja analyyttinen juristi siinä missä Bidenia pidetään joskus puheissaan epäselvänä. Hän on myös tehtäväänsä erittäin pätevä.

”Vaikka hän tietyllä tavalla edustaa eliittiä eli vanhemmat olivat korkeasti koulutettuja ja hän on käynyt huippuyliopistot, niin hänet on otettu hyvin omaksi mustien ja erityisesti demokraattisen puolueen mustien naisten keskuudessa. Puoluetta on kritisoitu siitä, että mustat naiset, jotka ovat olleet puolueen ruohonjuuritason työn ahertajia pitkään, eivät ole näkyneet puolueen johtopaikoille. Nyt tämä muuttui”, johtava asiantuntija Anu Partanen Nordic West Officesta sanoo.

Partanen uskoo, että kuuluisaksi noussut tarina siitä, miten Kamala Harris oli yksi niistä lapsista, joita rotuerottelun purkamisen jälkeen kuljetettiin valkoisen väen parempiin kouluihin, on ollut monille mustille amerikkalaisille hyvin tärkeä.

”Häntä voidaan pitää esimerkkinä siitä, että tällainen diskriminaation vähentämiseen pyrkivä politiikka toimii. Hän pääsi aikanaan parempaan kouluun, ja siksi hän on nyt tässä. Se ei toki ole ainoa syy, mutta monille varmasti hyvin tärkeä”, Partanen sanoo.

Kaikki eivät kuitenkaan ole olleet tyytyväisiä. Kun Harris edustaa rodullisia vähemmistöjä, niin Aasiasta kotoisin olevia kuin mustiakin, joidenkin mielestä hänen olisi pitänyt tehdä sitä radikaalimmin.

Demokraattisen puolueen vasemmassa laidassa kritisoitiin lisäksi etenkin ennen varapresidentti­ehdokkaaksi valintaa Harrisin tiukkaa linjaa syyttäjänä.

”Hänen syntinään pidettiin sitä, että osavaltion syyttäjänä hän ei juuri puuttunut eriarvoistaviin käytäntöihin ja rakenteisiin, joiden vuoksi mustat päätyvät niin usein vankilaan”, Partanen sanoo.

Presidentinvaalikampanjan aikana Harris on joutunut selvästi itsekin tutkailemaan tarkemmin kantojaan asioihin, joista demokraattisen puolueen sisälläkin on eriäviä näkemyksiä. Yksi näistä on suhtautuminen terveydenhuoltouudistukseen.

Demokraattien jyrkin vasen laita haluaa julkisen sairausvakuutusjärjestelmän kaikille, jolloin yksityisistä vakuutuksista luovuttaisiin kokonaan. Biden puolestaan rakentaisi niin sanotun Obamacaren pohjalle, joka perustui tuettuihin yksityisiin vakuutuksiin. New York Timesin mukaan Harris näyttäisi asettuneen jonnekin näiden välimaastoon.

Partasen mukaan Harris näyttäisi olevan käytännön poliitikko, joka ottaa kantaa asioihin asioina eikä ole mitenkään erityisen ideologinen. Hän voi siis kannattaa tärkeiksi katsomiaan asioita siitä riippumatta, mitä puolueen laitaa ne edustavat. Hän esimerkiksi kannattaa vasemman laidan ajamaa ilmasto-ohjelmaa.

”Yleislinjaltaan hän on silti selvästi puolueen valtavirtaa niin kuin Bidenkin”, Partanen sanoo.

Presidentinvaalikampanjan ajaksi puolueen sisäinen oppositio hiljeni ja asettui ehdokkaansa taakse. Myös valinnan hetkellä niin Bidenin kuin Harrisin valinta on herättänyt positiivisen hyökyaallon. Kovin pitkään se ei välttämättä kestä.

”Nyt kaikki haluavat korostaa erityisesti Harrisin valinnan historiallisia puolia. Nyt ei muistella hänen menneitä tekemisiään, mutta tämä varmasti muuttuu, kun aikaa kuluu”, Partanen sanoo.

Varapresidentin tehtävät riippuvat kulloisestakin presidentistä, mutta yleensä varapresidentillä on hallinnossa tärkeä rooli presidentin neuvonantaja, edustajana ja suhteiden ylläpitäjänä kongressin suuntaan. Joe Biden oli Barack Obaman varapresidentti koko kahdeksan vuoden valtakauden ajan ja merkittävässä roolissa hallinnossa.

Harrisin osalta on pidettävä tärkeänä myös sitä, että jos 77-vuotias Biden jostain syystä joutuisi väistymään vallasta kesken kauden, Harris suoriutuisi presidentinkin tehtävästä kunnialla.

”Biden valitsi varapresidenttiehdokastaan poikkeuksellisen pitkään. Hän mietti hyvin tarkkaan, kuka olisi hyvä täydentävään ja tärkeään rooliin”, Partanen sano.

Biden korosti voittopuheessaan halua yhtenäistää kahtiajakautunut kansa ja parantaa rikki revityt haavat. Harris on samoilla linjoilla.

Ellen haastattelussa hän kuitenkin korostaa, ettei yhtenäisyys tarkoita sitä, että kokoonnutaan yhteen huoneeseen hymistelemään ja olemaan hiljaa erimielisyyksistä.

”Yhtenäisyys on sitä, että kaikkia kunnioitetaan ja kaikkien ääni on samanarvoinen”, Harris sanoi.

Kamala Harris valittiin vuonna 2016 Yhdysvaltain senaattiin. Hän osallistui elokuussa senaatin ympäristö- ja julkisten töiden komitean kuulemiseen.­

Varapresidenttiehdokkaiden Kamala Harrisin ja Mike Pencen väittely sai poikkeuksellisen paljon huomiota lokakuussa. Presidentiksi valitun Joe Bidenin korkean iän vuoksi varapresidenttiehdokkaan osaamista on arvioitu tarkasti.­