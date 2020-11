Ruotsi kamppailee toisen korona-aallon alla, mutta ilmassa on huolestuttava merkki: Suosituksia ei noudateta kevään tapaan

Viime viikolla moni sairaala siirtyi valmiustilaan, jotta ne voisivat reagoida nopeammin kasvavien potilasmäärien kanssa.

Tukholmalaisissa ostoskeskuksissa on ollut vilinää, vaikka terveysviranomaiset suosittelevat niissä käymisen välttämistä.­

Tukholma

Ruotsilla on koronaviruksen suhteen nyt yksi tavoite: kevään tilanne ei saa toistua.

Uusien tartuntojen määrä on lähtenyt Ruotsissa voimakkaaseen kasvuun. Toissa viikolla uusia tartuntoja kirjattiin 18 500, sitä edeltävällä 9 200. Useina päivinä on kirjattu ennätyslukuja. Viime viikon kokonaisluvut eivät ole vielä tulleet, mutta odotettavissa on yhä kasvua.

Keväällä Ruotsin sairaanhoitojärjestelmä oli äärirajoilla, ja nyt paine sairaaloissa kasvaa taas hälyttävästi. Viime viikolla useampi sairaala siirtyi valmiustilaan, jotta ne voisivat reagoida nopeammin kasvavien potilasmäärien kanssa.

Pääministeri Stefan Löfven kuvasi tilannetta erittäin vakavaksi ja sanoi, että myös covid-19-taudista johtuvien kuolemien määrä tulee kasvamaan. Perjantaina Ruotsissa kerrottiin 20:stä tautiin liittyvästä uudesta kuolemasta. Yhteensä niitä on nyt 6 022.

Maan yli vyöryy koronavirusepidemian toinen aalto, jota on pelätty Suomessakin.

Suomessa tilanne on kuitenkin pysynyt hallinnassa paremmin kuin Ruotsissa.

Mikä meni vikaan?

Torstai-ilta ja Ruotsin suurimman ostoskeskuksen Westfield Mall of Scandinavian ylin kerros.

Westfield Mall of Scandinavia oli valmistuessaan Pohjoismaiden suurin ostoskeskus, mutta Suomessa Tripla meni viime vuonna koollaan ohi. Korona on runnellut molempien liiketoimintaa pahoin.­

Hasan Coskun kävelee poikansa Eymenin kanssa ulos elokuvateatterikompleksista. He olivat koko perheen voimin katsomassa lastenelokuvaa Bigfoot. Salissa oli heidän lisäkseen vain muutamia katsojia, ja ostoskeskuksessa on muutenkin tavallista vähemmän väkea.

Porukkaa kuitenkin riittää, vaikka toissa viikolla Ruotsin kansanterveysviranomainen suositteli, että ihmiset välttäisivät juuri ostoskeskuksia ja rajoittaisivat kontaktit vain samassa kotitaloudessa asuviin.

”Eivät ihmiset enää välitä”, Hasan Coskun sanoo.

Hasan Coskun poikansa Eymen Coskunin kanssa. Hasan Coskunin kolme ystävää on sairastanut lievän koronataudin. Kaksi yli 70-vuotiasta tuttavaa on menehtynyt tautiin.­

”Ihmiset käyvät ulkona, leffoissa, ostoksilla, tekevät kaikkea mitä haluavat. Ihmiset liikkuvat joka paikassa”, hän jatkaa.

Viime aikoina Ruotsi on kiristänyt suosituksia lähes koko maassa, ja päättäjät ovat taas kerran vedonneet ihmisten omaan vastuuseen tartuntojen hillitsemiseksi.

”Alussa, maaliskuussa ja huhtikuussa ihmiset olivat peloissaan. Nyt ei enää pelota”, Coskun sanoo.

Samoin kokee ostoskeskuksessa kampaamoa pyörittävä Sonia Mizan. Keväällä ostoskeskus lähes autioitui, eikä asiakkaita juurikaan ollut. Nyt tilanne on toinen, vaikkei olla vielä lähelläkään normaalia.

Kampaamoyrittäjä Sonia Mizan huristeli ostoskeskuksen hiljaisilla käytävillä sähköskootterilla.­

”Alussa ihmiset ottivat koronan vakavammin, mutta nyt on rennompi suhtautuminen. Alussa oli paniikki, minäkin olin todella huolissani. Pelkäsin kuolemaa, sairastumista, etten saisi henkeä, mutta nyt on helpompaa”, Mizan sanoo.

Ruotsi ei suosittele kasvosuojien käyttöä toisin kuin suurin osa muista maista. Ostoskeskuksessa suojia näkyy vain muutamilla. Esimerkiksi Yhdysvalloista Tukholmaan muuttaneella Graysen Bolesilla.

Torstaina Graysen Boles jännitti koronaa enemmän Yhdysvaltain presidentinvaalin tulosta, joka ei ollut vielä selvillä. ”Toivottavasti Biden voittaa.”­

”Rupesin pitämään maskia, kun toinen aalto alkoi. Aiemmin en pitänyt, koska uskoin laumaimmuniteettiin, siihen, että tartuntojen leviäminen vähentäisi viruksen mutaation riskiä”, Boles kertoo.

”En tosin usko, että laumaimmuniteetti hävittäisi virusta. Uskon viruksen jäävän tänne ikuisiksi ajoiksi niin kuin Anders Tegnell sanoi, kun hän vieraili meidän Zoom-tapaamisessamme.”

Tegnell vieraili teidän Zoom-tapaamisessanne?

”Joo, opiskelen epidemiologiaa Karoliinisessa instituutissa, tosin vain maisteriksi, en tohtoriksi. Tegnell oli seminaarissamme.”

Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnell ja laumaimmuniteetti ovat kestoaihe Ruotsissa ja maailmalla. Ruotsin koronastrategian on väitetty tähtäävän laumaimmuniteettiin, ja asia nousi esille viimeksi perjantaina. Pian julkaistavan tietokirjan mukaan Tegnell oli sanonut eräässä sähköpostiviestissä laumaimmuniteetin olevan Ruotsin tähtäimessä.

Perjantaina valtalehti Dagens Nyheterin haastattelussa Tegnell jälleen kiisti väitteen.

”Jos uskoo, että juuri tuossa sähköpostissa oli päätös siitä, on kuin ottaisi pisaran merestä ja väittäisi, että tässä on meri”, hän sanoi.

Samassa haastattelussa Tegnell kertoi huolehtivansa, jaksavatko ruotsalaiset noudattaa suosituksia yhtä hyvin kuin keväällä, jolloin ne toimivat hyvin.

Epidemiologian opiskelija Boles uskoo, että ruotsalaiset ovat syksyllä rentoutuneet eivätkä noudata suosituksia niin orjallisesti. Hän kuitenkin pitää Ruotsin strategiaa hyvänä.

”Ruotsalaiset luottavat tieteeseen ja kuuntelevat enemmän ohjeita kuin vaikkapa ihmiset Yhdysvalloissa. Ruotsalaiset myös välittävät toisistaan enemmän”, hän sanoo.

Pelon väistyminen näkyy tartuntatilastoissa. Terveysviranomaisten mukaan kolmannes Ruotsin tunnetuista uusista tartunnoista on peräisin kodeista, kolmannes työpaikoilta ja viimeinen kolmannes juhlista ja esimerkiksi työpäivän päätteeksi ravintoloihin kokoontuneista seurueista.

Ruotsin kansanterveysviranomaisen Folkhälsomyndighetenin osastopäällikkö, lääkäri Karin Tegmark Wisell sanoo, että ruotsalaiset eivät noudata tällä hetkellä suosituksia yhtä hyvin kuin keväällä.

Lääkäri Karin Tegmark Wisellin mukaan Ruotsin suositukset toimivat hyvin keväällä. Nyt pitäisi onnistua uudelleen.­

”Tartuntojen jäljityksessä on käynyt ilmi, että tartuntoja tulee paljon juuri niillä alueilla, joita suositukset koskevat. Kaikkien on parannettava”, hän sanoo.

Tilanteen pahentuminen näkyy jo sairaaloissa. Sosiaalihallituksen mukaan Ruotsin tehohoitopaikoista oli marraskuun 4. päivä vapaana enää 26 prosenttia. Maassa on 529 hengityskoneellista hoitopaikkaa, joista varattuna on nyt 391. Koronapotilaiden osuus näistä paikoista on 85. Tehohoidon ulkopuolella koko maassa hoidetaan 661:a koronapotilasta.

Tukholmassa hoidettiin perjantaina 273:a koronapotilasta. Viikkoa aiemmin luku oli 148.

Yksi valmiustilaan viime viikolla siirtyneistä sairaaloista oli Danderydin sairaala Tukholman pohjoispuolella. Kiireisen tilanteen vuoksi sairaala suostui kommentoimaan koronatilannetta vain sähköpostitse. Sairaalan ylilääkäri Åsa Lindström Hammar kertoo, että sairaalassa hoidetaan nyt noin 50:tä koronapotilasta, joista hengityskoneessa on 2. Keväällä hengityskoneessa oli 20 potilasta.

Lindström Hammar vetoaa kaikkiin tukholmalaisiin, jotta suosituksia noudatettaisiin ja kevään tilanne vältettäisiin.

Osa lääkäreistä puhuu jo kovemmin äänenpainoin. Viime torstaina Uppsalan Akateemisen sairaalan infektioklinikan johtaja Fredrik Sund vaati Ruotsia sulkemaan yhteiskunnan, jotta sairaanhoitojärjestelmä ei kuormittuisi.

Ruotsin yleisradion haastatteleman Sundin mukaan ruotsalaiset eivät noudata tällä hetkellä suosituksia. Hänen mukaansa voisi olla tarpeen asettaa ulkonaliikkumiskieltoja Espanjan ja Italian tyyliin.

Nykyiset suositukset eivät Sundin mukaan riitä, ja muutaman viikon kuluttua voi olla jo liian myöhäistä toimia.