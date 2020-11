Saksan ja EU:n sudenkuoppa on se, että tuudittaudutaan vanhojen hyvien aikojen paluuseen.

Saksan liittokansleri Angela Merkel puhui Yhdysvaltojen kongressissa vieraillessaan Washingtonissa marraskuussa 2009. Taustalla silloinen varapresidentti Joe Biden ja edustajainhuoneen puheenjohtaja Nancy Pelosi, joka on samassa tehtävässä tälläkin hetkellä.­

Berliini

On varmaa, että Saksan johto huokasi syvään helpotuksesta Joe Bidenin varmistuttua Yhdysvaltain seuraavaksi presidentiksi.

Donald Trumpin presidenttikausi on romuttanut Saksan ja Yhdysvaltain perinteisesti vahvaa ja läheistä suhdetta. Lisäksi se on vahingoittanut laajempaa transatlanttista suhdetta ja luonut epävarmuutta huokuvan kaoottisen ilmapiirin kansainvälisiin suhteisiin.

Saksan nykyjohto edustaa perinteistä vastuullisuuteen pyrkivää, faktoihin ja sääntöihin sitoutuvaa tapaa tehdä politiikkaa ja kavahtaa Trumpin kuohuvaa populismia. Saksan liittokansleri Angela Merkel tunnetaan luonnontieteilijätaustaisena järkipoliitikkona.

Persoonilla on väliä: Trump ei ole kertaakaan käynyt Saksassa Merkelin vieraana. Viime kesänä Merkel perui osallistumisensa Yhdysvaltain G7-kokoukseen koronaviruspandemiaan vedoten.

Yhdysvaltain varapresidentiksi nousevan Kamala Harrisin sunnuntainvastaisena yönä pitämän puheen voi uskoa väräyttelevän monien saksalaisten sieluja:

”Valitsitte säädyllisyyden, tieteen ja totuuden”, hän sanoi äänestäjilleen. Juuri ne ovat myös Saksan nykyjohdolle suuria hyveitä.

EU:n komission puheenjohtaja, saksalainen Ursula von der Leyen kertoi sunnuntaina iloitsevansa ”tiiviistä yhteistyöstä” Joe Bidenin ja Kamala Harrisin kanssa.

”Meillä on suuria haasteita kuten covid-19, ilmastonmuutos, digitaalisen maailman sääntely, globaali turvallisuus ja sääntöperusteisen monenkeskisen järjestelmän uudistaminen. Yhdessä selviämme niistä”, von der Leyen twiittasi.

Videotervehdyksessään hän nimesi Yhdysvaltain ja Euroopan yhteisiksi arvoiksi demokratian, vapauden ja oikeusvaltion. Viimeksi mainittuun liittyen EU:lla on suuria vaikeuksia, sillä se ei ole pystynyt estämään jäsenvaltioidensa Unkarin ja Puolan oikeusvaltioperiaatteiden vastaista kehitystä.

Merkittävistä EU-maista Trumpin kausi on ollut todennäköisesti vaikein Saksalle, ja ainoa hyvä puoli siinä ollut sen mahdollinen päättyminen tänä vuonna.

Saksan johto oletti vahvasti, että Biden voittaa vaalit, jopa yltiöoptimistisesti omasta näkökulmastaan. Kun ensimmäiset tulokset keskiviikkona osoittivat, ettei Bidenin vaalivoitto ollutkaan saman tien selvä, Saksan hallituksen piirissä raportoitiin hermostuneisuutta: ei tämän näin pitänyt mennä.

Lauantai-iltana Merkelin tiedottaja välitti Merkelin onnittelut Bidenille. ”Toivotan hänelle sydämestäni onnea ja menestystä”, lausunnossa luki, eikä se varmasti ollut pelkkä korulause.

”Paljon on vaurioitettu, mutta ei vielä täysin tuhottu”, liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier kirjoitti Frankfurter Allgemeine Zeitungin sunnuntaina julkaisemassa kirjoituksessaan Saksan ja Yhdysvaltain suhteesta.

Steinmeier uskoo, että tauon jälkeen näyttämölle palaa Amerikka, joka on valmis käyttämään suurta valtaansa myös yhteisten etujen ajamiseen.

Suhde Yhdysvaltoihin on Saksalle vanha ja viime aikojen mullistuksiin asti vahva tukipylväs sekä yksi tärkeimmistä elementeistä Saksan globaalissa itseymmärryksessä. Yhdysvalloilla oli tärkeä merkitys Saksan jälleenrakennuksessa toisen maailmansodan jälkeen.

Kumppanuudesta ovat hyötyneet molemmat. Saksassa sijaitsee Yhdysvaltain armeijan suurin Yhdysvaltain ulkopuolinen sotilassairaala, jossa muun muassa Irakissa ja Afganistanissa loukkaantuneet amerikkalaissotilaat on hoidettu.

Viime kesänä saksalaiset järkyttyivät, kun Trump ilmoitti Yhdysvaltain vetävän ison osan pysyvästi Saksassa olevista joukoistaan kotiin tai siirtävän niitä muualle. Syynä siihen oli Saksan liian pienet jäsenmaksuosuudet Natolle.

Nyt myös Nato on uusien mahdollisuuksien edessä. Bidenin arvioidaan suhtautuvan tiukasti Venäjään, ja siihen hän tarvitsee Naton tukea.

Saksassa moni asiantuntija, poliitikko ja kommentaattori on sanonut jo pitkään, että on turha elätellä toiveita siitä, että transatlanttisessa yhteistyössä asiat palaisivat ennalleen, vaikka Biden voittaisi.

Esimerkiksi EU:n ja Yhdysvaltain välisissä kauppasuhteissa Trumpin protektionistinen politiikka ei nollaudu hetkessä. Saksassa korostettiin viikonloppuna myös sitä, että Bidenin akuutein työsarka on kotimaassa.

Steinmeierin mukaan Bidenin vaalivoitto on Saksalle tilaisuus vahvistaa Euroopan merkitystä maailmassa mutta se edellyttää myös voimakkaamman yhteisen tahdon muodostamista Euroopassa, esimerkiksi ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.

Saksassa toivotaan, että avoin vastavuoroisuus palaa kansainväliseen politiikkaan. Sudenkuoppana on liika tuudittautuminen, joka johtaisi passiivisuuteen.

Saksassa on todettu sekin, että Yhdysvaltain kahtiajakautuneisuus ei katoa vaalivoiton myötä. Varakansleri ja valtiovarainministeri Olaf Scholz kirjoitti sunnuntaina Bild am Sonntag -lehdessä, että sama jakautuminen on uhkana myös Saksassa.

Siitä nähtiin viimeksi lauantai-iltana esimerkki Leipzigissa, jossa koronatoimien vastainen kymmenientuhansien ihmisten mielenosoitus riistäytyi poliisien käsistä.

Ensi vuoden Saksan liittopäivävaaleissa keskustellaan paitsi uuden transatlanttisen suhteen rakentamisesta myös oman maan yhtenäisyydestä, aivan kuten Yhdysvalloissakin.