Yhdysvaltain presidentinvaalit

Trumpin käytös jakaa myös republikaanipuolueen rivejä.

Ensin maailma odotti henkeään pidättäen Yhdysvaltain presidentinvaalien voittajan julistamista, ja tuloksen ratkettua katseet ovat kääntyneet hävinneeseen istuvaan presidenttiin Donald Trumpiin: tunnustaako hän tappionsa?

Tähän mennessä Trump on pitänyt kiinni linjastaan, että vaaleissa olisi käytetty vilppiä ja todellisuudessa hän on voittanut. Trump on haastanut useita osavaltioita oikeuteen, mutta hän ei ole esittänyt väitteidensä tueksi mitään todisteita.

Yhdysvaltalaismedioissa on kuitenkin julkaistu väitteitä, että osa Trumpin lähipiiristä toivoisi jo Joe Bidenin voiton tunnustamista.

Uutiskanava CNN:n mukaan ainakin presidentin puoliso Melania Trump ja vävy Jared Kushner olisivat kehottaneet presidenttiä hyväksymään vaalitappionsa.

CNN perustaa tietonsa nimettömiin lähteisiin. Yksi lähde kertoo Melania Trumpin sanoneen miehelleen yksityisesti, että on tullut aika tunnustaa Joe Bidenin voitto.

”Hän on tarjonnut näkemyksensä, kuten hän usein tekee”, lähde sanoi CNN:n mukaan.

Melania Trump saapui lentokentälle kampanjatilaisuuteen Avocassa Pennsylvaniassa 31. lokakuuta.­

Toisaalta Melania Trumpin virallinen Twitter-tili on samalla toistanut presidentin sanomaa, jonka mukaan vaaleissa on annettu ”laittomia” ääniä.

”Jokainen laillinen – ei laiton – ääni tulisi laskea”, ilmoitti Melania Trump Twitterissä sunnuntaina.

Kaksi muuta CNN:n lähdettä kertoo Kushnerin ehdottaneen presidentille luovuttamista. Kushnerin kannasta on kertonut myös uutistoimisto AP, mutta toisaalta The New York Timesin lähde Valkoisessa talossa kiistää väitteen.

Valkoisen talon neuvonantaja ja Donald Trumpin vävy Jared Kushner kampanjatilaisuudessa Fayettevillessä Pohjois-Carolinassa 2. marraskuuta.­

NY Timesin lähteen mukaan Kushner oli kyllä lauantaina paikalla kokouksessa, jossa asiantuntijat kertoivat, että vaalituloksen kääntäminen oikeusjuttujen avulla on erittäin epätodennäköistä.

Trumpin tukijat ovat nostaneet kanteita ja vaatineet äänten uudelleenlaskentoja eri osavaltioissa ja vaalipiireissä. Osavaltioiden vaaliviranomaiset ovat sanoneet, ettei äänestyksessä ollut merkittäviä sääntöjenvastaisuuksia ja ettei Trumpin kampanjaorganisaatio ole vielä esittänyt mitään näyttöä lainvastaisesta toiminnasta.

NY Timesin mukaan Kushner oli pyytänyt jotakuta kertomaan tilanteen presidentille, mutta ei ollut toistaiseksi halunnut puhua asiasta itse.

Trumpin henkilökohtainen juristi Rudolph ”Rudy” Giuliani on sen sijaan jatkuvasti kehottanut Trumpia oikeuskanteisiin.

Donald Trumpin asianajaja Rudy Giuliani puhui Philadelphiassa Pennsylvaniassa lauantaina median julistettua Joe Bidenin voiton.­

Giulianin lisäksi Trumpin aikuiset pojat ovat CNN:n mukaan kehottaneet Trumpia olemaan hyväksymättä vaalitulosta. Donald Trump Jr. ja Eric Trump jakoivatkin kumpikin Twitterissä sunnuntain mittaan viestejä, joissa kyseenalaistetaan vaalitulosta.

Kysymys vaalituloksen hyväksymisestä jakaa julkisesti Trumpin edustaman republikaanipuolueen rivejä.

Trumpia aiemmin arvostellut republikaanisenaattori Lindsey Graham kehotti Trumpia ”taistelemaan”.

”Älä luovuta, herra presidentti. Taistele kovaa”, Graham sanoi Fox News -kanavalla uutistoimisto AFP:n mukaan.

Myös edustajainhuoneen republikaaniryhmän johtaja Kevin McCarthy kieltäytyi toistaiseksi myöntämästä, että demokraattipuolueen ehdokas Biden on voittanut vaalit.

”On varmistettava, että jokainen laillinen ääni lasketaan, jokainen uudelleenlaskenta valmistuu ja jokainen oikeuskanne tulisi kuulla”, McCarthy sanoi Fox Newsille.

Sen sijaan republikaanien vuoden 2012 presidenttiehdokas, senaattori Mitt Romney katsoo, että Trumpin esittämät perusteettomat väitteet vaalivilpistä vahingoittavat demokratiaa.

”Haluaisin mieluummin, että maailma näkisi sulavamman poistumisen, mutta se ei vain kuulu sen miehen luonteeseen”, Romney sanoi CNN-kanavalle uutistoimisto Reutersin mukaan.

Myös entinen presidentti George W. Bush katsoo Bidenin voittaneen.

”Vaikka meillä on poliittisia eroavuuksia, tiedän Joe Bidenin hyväksi mieheksi, joka on voittanut mahdollisuutensa johtaa ja yhdistää maatamme”, Bush sanoi Reutersin mukaan.